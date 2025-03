Nach der Vertragsanpassung von CeeDee Lamb haben die Dallas Cowboys auch den Vertrag von Quarterback Dak Prescott umstrukturiert. Damit verschaffen sich die Texaner ordentlich Cap Space.

Die Dallas Cowboys haben den womöglich entscheidenden Schritt gemacht, um in der anstehenden Free Agency der NFL das Team signifikant verstärken zu können.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge strukturierten die Texaner den Vertrag von Quarterback Dak Prescott um. Dabei wurden 45,75 Millionen Dollar Gehalt in einen Signing Bonus umgewandelt, dessen Cap Hit über die kommenden Jahre gestreckt wird.

Damit kreierte "America's team" zusätzlichen Cap Space für die Saison 2025 in Höhe von 36,6 Millionen Dollar. Prescotts persönlicher Cap Hit sinkt 2025 auf 52,9 Millionen Dollar, steigt aber in den kommenden Jahren wieder deutlich an.