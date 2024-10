Gegen die Detroit Lions erlebten die Dallas Cowboys die höchste Heimniederlage ihrer gesamten NFL-Ära. Einen Trainerwechsel wird es dennoch nicht geben.

9:47 gegen die Detroit Lions im heimischen AT&T Stadium. Was sich nach einem schlimmen Abend anhört, war für die Cowboys tatsächlich ein historisch katastrophaler - höher hatte Dallas zu Hause noch nie verloren.

Head Coach Mike McCarthy steht aber nicht zur Debatte, das stellte Owner Jerry Jones im Anschluss an das Spiel in einem Interview klar. "Das habe ich noch nicht einmal in Erwägung gezogen", schloss Jones einen Wechsel auf dem Trainerstuhl kategorisch aus: "Ich ziehe das nicht in Betracht. Nur um das klarzustellen, ich ziehe das nicht in Betracht."

Angesprochen auf die Saison 2010, als Jones Wade Phillips feuerte und Jason Garrett nach einem 1-7-Start zum Interimstrainer ernannte, wurde der US-Geschäftsmann ungehalten: "Das wäre eine hypothetische Frage. Halten sie mich in dieser Angelegenheit für einen Idioten? Glauben Sie das? Nun, ich werde nicht mit Ihnen darüber hypothetisieren, ob ich einen Trainerwechsel in Betracht ziehen würde, angesichts des Zeitpunkts, an dem wir hier sitzen. Das tue ich nicht. Überhaupt nicht."