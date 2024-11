Daniel Jones bekommt von den New York Giants seinen Entlassungswunsch gewährt. Der Schritt des Quarterbacks verdient den allergrößten Respekt - ein Kommentar.

von Daniel Kugler

Die Ära von Daniel Jones bei den New York Giants ist Geschichte.

Nachdem die Franchise dem 27-Jährigen nicht nur den Starter-Posten entzog, sondern ihn kurzum komplett degradierte und im Training sogar als Safety auflaufen ließ, beendete der Quarterback selbst besser früher als später das enttäuschende Kapitel im "Big Apple".

Für diesen Schritt, der alles andere als eine Kurzschlussreaktion ist, kann man Jones nur den größten Respekt zollen. Die geforderte und gewährte Entlassung ist eine Erlösung für beide Seiten.

"Big Blue" muss nun nicht mehr so tun, als hätten sie weiterhin einen Franchise-QB in ihren Reihen, eben weil dieser einen so dicken Vertrag hat. Und auch der Spieler selbst muss nicht mehr als Buhmann für alles herhalten in einer Franchise, deren Probleme und Baustellen weit über die Quarterback-Position hinausgehen.