Jamel Dean (Tampa Bay Buccaneers)

Und die guten Nachrichten in Tampa Bay reißen nicht ab, denn die Buccaneers bekommen in Woche 12 auch einen wichtigen Verteidiger zurück. Das Team aktivierte Starting Cornerback Jamel Dean am Samstag von der IR-Liste. Der 28-Jährige verpasste vier Spiele, nachdem er sich in Woche sechs gegen New Orleans eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Dean nahm die ganze Woche über am Training teil.