NFL: Die Debüts der Rookie-Quarterbacks in der Analyse

Am ersten Spieltag führten gleich drei Rookie-Quarterbacks ihre Teams als Starter in die neue NFL-Spielzeit. Bryce Young (Carolina Panthers), C.J. Stroud (Houston Texans) und Anthony Richardson (Indianapolis Colts) sind die neuen Hoffnungsträger ihrer jeweiligen Franchises. ran hat die Debüts der Youngster unter die Lupe genommen. Von Tim Rausch

Bryce Young, Carolina Panthers

Statistiken Passpiel: 20/38 Pässen angekommen (52,6%), 146 Yards, 1 Touchdown, 2 Interceptions Statistiken Laufspiel: Drei Laufversuche, 18 Yards, 1 Fumble

Der erste Pick im NFL Draft durchlebte gegen die Defensive der Atlanta Falcons einen durchwachsenen Arbeitstag. Zu Beginn der Partie zeigte er mehrfach, dass er die Mitte des Feldes mit Genauigkeit und Antizipation bedienen kann, mehrere Würfe Richtung Seitenlinie brachte der Youngster ebenfalls an. Außerdem stellte der 22-Jährige in einigen Situationen seine Mobilität und Improvisationsfähigkeiten unter Beweis. Head Coach Frank Reich erleichterte Young das Debüt mit Hilfe einigen "Quarterback-freundlichen" Spielzügen, beispielsweise mehrere Screen-Pässe auf Wide Receiver Laviska Shenault oder RPO-Pässe, wie beim einzigen Touchdown auf Tight End Hayden Hurst. Allerdings unterliefen Young einige wacklige Pässe und gleich zwei Mal antizipierte Falcons-Safety Jessie Bates einen Pass über die Mitte des Feldes, die er in beiden Fällen abfangen konnte. Mit dem zunehmenden Rückstand in der Partie offenbarte sich zudem ein weiteres potenzielles Problem bei den Panthers: Die individuelle Klasse der Receiver lässt zu wünschen übrig. Nur selten sammelten die Passempfänger Yards auf eigene Faust oder kreierten großen Abstand zu den Verteidigern in ihren Routen. Letzteres zeigte sich besonders im vertikalen Passspiel: Young warf lediglich zwei Pässe über 20 Yards, keiner der beiden Versuche endete in einer Completion.

C.J. Stroud, Houston Texans

Statistiken Passspiel: 28/44 Pässen angekommen (63,6%), 242 Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions Statistiken Laufspiel: Vier Laufversuche, 20 Yards, 1 Fumble

Mit seinem ersten Pass in einem regulären NFL-Spiel fand C.J. Stroud wahrscheinlich die Anspielstation, der er am meisten vertraut: Sich selbst. Sein Wurf, an der Line of Scrimmage von einem Ravens-Verteidiger abgefälscht, fing er selbst wieder ein, konnte allerdings keinen Raumgewinn erzielen. Und das war vielleicht auch schon der aufregendste Spielzug an diesem Abend für den ehemaligen Quarterback der Ohio State Buckeyes. Gegen eine garstige Defensive brachte Stroud besonders im Kurzpassspiel mit der nötigen Release-Geschwindigkeit, Antizipation und Genauigkeit einige Bälle an den Mann. Insgesamt agierte er als Ballverteiler, der nur wenige Highlights aufweisen konnte. Gleichzeitig vermied er, bis auf zwei risikoreichere Pässe, die er unter Druck in viel Defensiv-Verkehr warf, Fehler. Ähnlich wie bei Young muss bei Stroud auf das individuelle Talent um ihn herum geschaut werden. Auch Stroud konnte keinen Pass über 20 Yards anbringen, vielleicht können der diesjährige Rookie Tank Dell oder der junge Nico Collins für mehr Pass-Explosivität in den kommenden Wochen sorgen.

Anthony Richardson, Indianapolis Colts

Statistiken Passspiel: 24/37 Pässen angekommen (64,9%), 223 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception Statistiken Laufspiel: Zehn Laufversuche, 40 Yards, 1 Touchdown