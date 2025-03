"Nach gründlichen Gesprächen in der Organisation habe ich mich mit Michael Wilhoite getroffen und ihn darüber informiert, dass wir beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen", sagte Broncos-Cheftrainer Sean Payton in einer Erklärung.

Die Denver Broncos haben am Mittwoch den Trainer der Outside Linebacker, Michael Wilhoite, gefeuert. Damit zogen sie eine Konsequenz aus dessen Verhaftung vor einer Woche , als Wilhoite einen Polizisten am Denver International Airport geschlagen haben soll.

Das Wichtigste in Kürze

"Wir erkennen die Ernsthaftigkeit der Anschuldigungen gegen ihn an und glauben, dass dies zu diesem Zeitpunkt die beste Vorgehensweise ist. Ich schätze Michaels Arbeit für die Broncos und bin zuversichtlich, dass er sich in eine positive Richtung bewegen wird."

Der 38-jährige Wilhoite wurde laut Gerichtsakten am 23. Februar verhaftet, weil er einen Polizisten geschlagen hatte, nachdem Wilhoite gesagt worden war, er dürfe seinen Ford Bronco nicht unbeaufsichtigt in einer Abgabespur am Flughafen lassen.

Wilhoite sagte den Dokumenten zufolge, er solle "die Klappe halten" und stieß seine Brust gegen den Beamten. Als der Beamte ihn schubste, schlug Wilhoite dem Beamten offenbar ins Gesicht. Der Beamte fiel daraufhin zu Boden und zog sich Verletzungen an Knien, Handgelenk und Kiefer zu.

Wilhoite wurde später am selben Tag in das Gefängnis von Denver gebracht und hatte am 24. Februar eine Gerichtsverhandlung. Er wurde formell wegen Körperverletzung zweiten Grades gegen einen Polizisten, Behinderung eines Friedensbeamten und kriminellen Unfugs angeklagt.