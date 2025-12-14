Die Kansas City Chiefs verloren nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen, sondern womöglich auch Patrick Mahomes. Der Star-Quarterback verletzte sich womöglich schwer am Knie.

Alles Negative dieser NFL-Saison schien sich für die Kansas City Chiefs im Spiel bei den Los Angeles Chargers zu vereinen - und noch mehr.

Erneut enttäuschten die Chiefs auf ganzer Linie, Patrick Mahomes spielte nicht gut. Und dann verletzte sich der Quarterback womöglich auch noch schwer.

In der Schlussphase der Partie wurde das linke Knie von Mahomes nach einem Tackling böse überstreckt, der 30-Jährige ging zu Boden und hielt sich unter sichtbar großen Schmerzen das Knie. Wie Head Coach Andy Reid mitteilte, werde zeitnah eine MRT-Untersuchung durchgeführt. "Es sah nicht gut aus", so Reid.

Zwar konnte Mahomes das Feld nach längerer Behandlungspause eigenständig verlassen, er humpelte aber deutlich. Bilder aus dem Kabinentrakt zeigten kurz danach, wie er von mehreren Betreuern gestützt werden musste.