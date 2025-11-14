Anzeige
Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Detroit Lions schließen langjährige Partnerschaft mit Eminem für Thanksgiving

  • Veröffentlicht: 14.11.2025
  • 07:39 Uhr
  • ran.de

Für ihr jährliches Spiel an Thanksgiving holen sich die Detroit Lions zwei besondere Partner an die Seite.

Jahr für Jahr spielen die Detroit Lions in der NFL traditionell an Thanksgiving. Im Zuge dessen hat die Franchise nun eine besondere Partnerschaft bekannt gegeben.

So kündigte das Team an, für mehrere Jahre mit Rap-Superstar Eminem (bürgerlicher Name Marshall Mathers, Anm.d.Red.) und dessen langjährigem Manager, Shady-Records-Boss Paul Rosenberg, zusammenzuarbeiten.

Die beiden gebürtig aus Detroit stammenden Akteure werden die Lions demnach bis 2027 bei der Auswahl an Talenten und allen anderen Aspekten für die Produktion der Halftime Show an Thanksgiving beraten.

Anzeige
Anzeige
New England Patriots running back TreVeyon Henderson, right, celebrates his touchdown with New England Patriots wide receiver DeMario Douglas, left, during the first half against the New York Jets ...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Marshall und Paul, zwei der erfolgreichsten und angesehensten Namen der Musikbranche, die zudem langjährige Lions-Fans sind", wird Lions-CEO Rod Wood in der Mitteilung zitiert.

Anzeige

Eminem will Teil der Tradition im Detroiter Sport sein

"Ihr Ruf in der Branche wird hochkarätige Talente anziehen und uns dabei helfen, diese jährliche Veranstaltung als einen der am meisten erwarteten kulturellen Höhepunkte im NFL-Kalender zu etablieren."

Auch Rosenberg kam zu Wort und erklärte: "Es ist uns eine Ehre, mit den Lions zusammenzuarbeiten und Teil der größten Tradition im Detroiter Sport zu sein. Wir freuen uns darauf, unvergessliche Shows mit Weltklasse-Künstlern für die Fans im Ford Field und die Millionen Zuschauer im ganzen Land zu organisieren."

Mehr News und Videos zur NFL
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 14.11.2025
  • 08:42 Uhr
imago images 1069051280
News

Playoff Picture: Patriots erklimmen AFC-Spitze

  • 14.11.2025
  • 08:25 Uhr

NFL-Highlights: Henderson-Hattrick! Patriots bauen Siegesserie aus

  • Video
  • 05:42 Min
  • Ab 0
New England Patriots running back TreVeyon Henderson, right, celebrates his touchdown with New England Patriots wide receiver DeMario Douglas, left, during the first half against the New York Jets ...
News

Drei TDs! Super-Rookie führt Patriots zum Sieg

  • 14.11.2025
  • 05:58 Uhr

NFL: Ende einer Ära - Rodgers verkauft seine Green-Bay-Villa

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
December 1, 2022: Former Bucs receiver Antonio Brown hasn t played in the NFL, American Football Herren, USA since his release by the Bucs on Jan. 6, four days after his bizarre sideline departure ...
News

Versuchter Mord? Brown aus Gefängnis entlassen

  • 13.11.2025
  • 19:52 Uhr
imago images 1066781184
News

Kommentar: AJ Browns Ego gefährdet die Eagles

  • 13.11.2025
  • 19:42 Uhr
Mahomes und Love
News

ran tippt Week 11: Nächste Packers-Pleite, Chiefs wieder da

  • 13.11.2025
  • 18:59 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 13.11.2025
  • 15:43 Uhr

NFL: Stars hautnah! 49ers-Spieler servieren im Café

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0