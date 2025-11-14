Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Detroit Lions schließen langjährige Partnerschaft mit Eminem für Thanksgiving
- Veröffentlicht: 14.11.2025
- 07:39 Uhr
- ran.de
Für ihr jährliches Spiel an Thanksgiving holen sich die Detroit Lions zwei besondere Partner an die Seite.
Jahr für Jahr spielen die Detroit Lions in der NFL traditionell an Thanksgiving. Im Zuge dessen hat die Franchise nun eine besondere Partnerschaft bekannt gegeben.
So kündigte das Team an, für mehrere Jahre mit Rap-Superstar Eminem (bürgerlicher Name Marshall Mathers, Anm.d.Red.) und dessen langjährigem Manager, Shady-Records-Boss Paul Rosenberg, zusammenzuarbeiten.
Die beiden gebürtig aus Detroit stammenden Akteure werden die Lions demnach bis 2027 bei der Auswahl an Talenten und allen anderen Aspekten für die Produktion der Halftime Show an Thanksgiving beraten.
"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Marshall und Paul, zwei der erfolgreichsten und angesehensten Namen der Musikbranche, die zudem langjährige Lions-Fans sind", wird Lions-CEO Rod Wood in der Mitteilung zitiert.
Eminem will Teil der Tradition im Detroiter Sport sein
"Ihr Ruf in der Branche wird hochkarätige Talente anziehen und uns dabei helfen, diese jährliche Veranstaltung als einen der am meisten erwarteten kulturellen Höhepunkte im NFL-Kalender zu etablieren."
Auch Rosenberg kam zu Wort und erklärte: "Es ist uns eine Ehre, mit den Lions zusammenzuarbeiten und Teil der größten Tradition im Detroiter Sport zu sein. Wir freuen uns darauf, unvergessliche Shows mit Weltklasse-Künstlern für die Fans im Ford Field und die Millionen Zuschauer im ganzen Land zu organisieren."