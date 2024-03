NFL: Detroit Lions verlängern mit Trainer und General Manager

Anzeige

Die Detroit Lions bauen weiter an ihrem Kader der Zukunft. Und setzen dabei am Grundgerüst an.

Ohne diese beiden geht gar nichts! Die Detroit Lions haben mit Trainer Dan Campbell und General Manager (sowie Executive Vice President) Brad Holmes die Verträge verlängert.

Beide stehen nun bis einschließlich nach der Saison 2027 bei der Franchise aus dem Bundesstaat Michigan unter Vertrag.

Campbell leitet seit 2021 die Geschicke in Detroit als Head Coach. Zuvor war er als Assistenztrainer bei den New Orleans Saints und Miami Dolphins im Einsatz.

Mit den Lions schreibt er seitdem eine Erfolgsgeschichte. Während ihm 2021 noch ein Übergangsjahr eingeräumt wurde, führte er die Franchise 2022 bereits zu einer positiven Bilanz von neun Siegen bei acht Niederlagen.