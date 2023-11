NFL: Detroit verliert Divisionsduell gegen Green Bay

Anzeige

Der deutsche Passempfänger Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der National Football League (NFL) an Thanksgiving überraschend gegen den Divisionsrivalen Green Bay Packers verloren. Bei der 22:29-Niederlage im Ford Field von Detroit schaffte es Quarterback Jared Goff nicht oft genug, seine starke Offensive um St. Brown in Szene zu setzen. Der 24-Jährige fing neun Pässe für insgesamt 95 Yards Raumgewinn, blieb aber ohne Touchdown.

Für Detroit war es die dritte Saisonniederlage im elften Spiel. In der NFC North bleiben die Lions aber vor den Minnesota Vikings (6:5) auf Rang eins und auch auf Play-off-Kurs. Auf Platz drei stehen die Packers mit einer ausgeglichen Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen.