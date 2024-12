NFL - Deutsche in Week 15: Commanders-Rookie erlebt Albtraum - Amon-Ra mit Monster-Spiel

Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange, der 15. Spieltag ist bereits absolviert. Wie lief es dabei für die Deutschen? ran klärt auf. Der 15. Spieltag der NFL-Saison 2024 ist in den Büchern. Ein deutscher Spieler konnte dabei einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis stellen - und wird bereits mit Super-Bowl-MVPs verglichen. Ein Rookie erlebte dagegen einen Horror-Abend. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 15.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Amon-Ra auf und davon! Traum-Touchdown und 193 Yards

Brandon Coleman (Washington Commanders) Brandon Coleman gehört bei den Washington Commanders zu den absoluten Stützen. Die Franchise ist vom 24-Jährigen begeistert, er hat eine bedeutende Rolle inne. Beim 20:19-Erfolg gegen die New Orleans Saints stand Coleman erneut als Starter auf dem Platz und kam 77 O-Line-Snaps zum Einsatz. Trotz des Sieges lieferte die Commanders-O-Line um den deutschen Tackle jedoch katastrophale Zahlen, ganze acht (!) Sacks ließen Coleman und Co. gegen Quarterback Jayden Daniels zu. Dennoch ist der Deutsche seit Week 9 nicht mehr aus der O-Line wegzudenken und verzeichnete seitdem in jeder Partie über 60 O-Line-Snaps. Einzig in Woche 8 kam der Tackle in dieser Saison nicht zum Einsatz, er hatte sich zuvor beim Sieg gegen die Carolina Panthers eine Gehirnerschütterung zugezogen.

NFL-Highlights: Nailbiter! Saints gehen Alles oder Nichts

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

EQ, Dabo und Co.: Die Spieler in Practice Squad oder ohne Team Obwohl er in Woche 7 und 8 der Saison für die New Orleans Saints zum Einsatz kam und gegen die Los Angels Chargers fast 50 Prozent der Snaps spielte, läuft es für Equanimeous St. Brown, den älteren Bruder von Amon-Ra, nicht mehr rund. Seither hat der Wide Receiver keine Minute mehr absolviert, rutschte wieder ins Practice Squad der Saints. Marcel Dabo kam über das International Pathway Program 2022 in die NFL. Bei den Indianapolis Colts schaffte es der Defensive Back jedoch nicht in den finalen Roster. Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad aber immerhin keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln. Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

NFL - Injury Update: Detroit Lions erleben Verletzungs-Schock - drei Schlüsselspielern droht Saison-Aus 1 / 12 © IMAGO/NurPhoto Davis, McNeill und Dorsey (Detroit Lions)

Erst die Niederlage im Topspiel gegen die Bills, und dann auch noch gleich drei Hiobsbotschaften: Für die Detroit Lions war die Partie eine gebrauchte. Denn Cornerback Carlton Davis (Kiefer) und Defensive Lineman Alim McNeill (Knie) haben sich vermutlich Verletzungen zugezogen, die das Saisonende bedeuten, wie Coach Dan Campbell erklärte. Cornerback Khalil Dorsey hat sich offenbar schwerer am Sprunggelenk verletzt und fällt laut Coach Campbell sicher für den Rest der Saison aus. © IMAGO/UPI Photo Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Der Quarterback des Super-Bowl-Siegers verletzte sich im vierten Viertel gegen die Browns, als er von zwei Verteidigern eingeklemmt wurde. Der Spielmacher konnte in der Folge nicht mehr weitermachen. Nach dem Spiel erklärte er, es handle sich um eine "schmerzhafte" Verstauchung seines Knöchels. Detaillierter äußerte sich Head Coach Andy Reid zu der Verletzung... © 2024 Getty Images Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

"Es ist nicht gebrochen, er tut einfach weh", sagte der Trainer. "Sein Status wird von Woche zu Woche neu evaluiert. Er hätte wahrscheinlich wieder spielen können. Er wollte auch wieder spielen. Das war aber nicht nötig." Wie lange er ausfällt, wird "von Tag zu Tag" entschieden. Ein längerer Ausfall droht also eher nicht. © Getty Images Nick Chubb (Cleveland Browns)

Die Browns-Pleite gegen die Chiefs war vor allem für Nick Chubb eine schmerzhafte Angelegenheit. Der Running Back verletzte sich im dritten Viertel ohne Kontakt mit einem Gegenspieler. Bei einem Play Fake machte der Sportler einen falschen Schritt und zog sich nach Angaben von Head Coach Kevin Stefanski einen Fußbruch zu. © IMAGO/Icon Sportswire D.J. Humphries (Kansas City Chiefs)

Nachdem Left Tackle D.J. Humphries erst vor einer Woche sein Comeback nach Kreuzbandriss für die Kansas City Chiefs gegeben hatte, fällt er nun schon wieder aus. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung stand er den Chiefs in Week 15 gegen die Cleveland Browns nicht zur Verfügung. © ZUMA Press Wire Drew Lock (New York Giants)

Drew Lock bleibt vom Pech verfolgt: Nach seinem schwachen Auftritt gegen die Saints fehlt der Quarterback verletzt gegen die Ravens. Wie Giants-Coach Brian Daboll in einer Presserunde bestätigte, laboriert Lock an einer Fersenverletzung. © IMAGO/Icon Sportswire Marquise Brown (Kansas City Chiefs)

Gute Nachrichten für das Team von Andy Reid! Wide Receiver Marquise Brown kann laut "NFL Network" wieder am Training teilnehmen und könnte eventuell noch in der Regular Season sein Comeback feiern. In dieser NFL-Spielzeit konnte der 27-Jährige bisher aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich in der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, nicht mitwirken. © Imagn Images DeMarvion Overshown (Dallas Cowboys)

Die Cowboys verloren in Woche 14 gegen die Bengals nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Akteure. Linebacker DeMarvion Overshown erlitt im Schlussviertel eine Verletzung im rechten Knie. Gut eine Woche zuvor gelang ihm noch eine spektakuläre Pick Six beim 27:20-Sieg gegen die New York Giants an Thanksgiving. Nun müssen die Cowboys wohl Schlimmes befürchten... © Icon Sportswire DeMarvion Overshown (Dallas Cowboys)

...Denn wie Owner Jerry Jones bekanntgab, besteht Unsicherheit, ob Overshown im Jahr 2025 zurückkehrt. Der Linebacker benötigt eine Operation, die ihn nicht nur für den Rest der Saison aus dem Spiel nimmt, sondern auch zu Teilen der kommenden. Laut Jones wird eine Rückkehr im Jahr 2026 angepeilt. Dies war aber nicht der einzige Ausfall... © Icon Sportswire Cooper Beebe (Dallas Cowboys)

Auch Cooper Beebe, der Center der Cowboys, musste aus dem Spiel genommen werden. Bereits in der ersten Hälfte der Partie erlitt er eine Gehirnerschütterung. Der 23-Jährige befindet sich weiterhin im Concussion Protocol. © ZUMA Press Wire Derek Carr (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints bangen um Quarterback Derek Carr. Im Spiel gegen die New York Giants zog sich der Routinier einen "signifikanten Bruch" an der linken - also nicht der "werfenden" - Hand zu. Damit fällt er voraussichtlich wochenlang aus und dürfte angesichts der Tabellensituation in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. © Icon Sportswire Dallas Goedert (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles haben ihren Tight End Dallas Goedert auf die Injured Reserve List gesetzt. Goedert hatte sich beim 24:19-Sieg über die Baltimore Ravens am Knie verletzt. Es besteht die Hoffnung, dass er nach dieser Zwangspause zu den Playoffs wieder eingeplant werden kann.