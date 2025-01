Es wird nicht betrogen. Die Schiedsrichter machen keine absichtlichen Fehler. Die Chiefs haben lediglich einen guten Kader und verstehen es besser als alle anderen Teams, diesen im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten bestens für die Playoffs zu rüsten. Jahr für Jahr.

Sich Abwechslung im Super Bowl zu wünschen, ist legitim. Den Chiefs aber ihre Leistung abzuerkennen, ist respektlos.

Denn schon Jay-Z sagte: "If you can't respect that, your whole perspective is wack." Zu deutsch: "Wenn du das nicht respektieren kannst, ist deine ganze Perspektive falsch."

Schließlich sitzen wir alle gemeinsam vor dem Bildschirm und erleben, wie Geschichte geschrieben wird.