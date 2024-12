Auch wenn seine Wahnsinns-Serie von acht Spielen mit mindestens einem Touchdown bereits vor einer Woche endete und er auch gegen die Bears keinen Pass in der Endzone fing, ließen sich die Zahlen des Receivers durchaus sehen. Im frühen Thanksgiving Game am Donnerstag kam er auf fünf Receptions für 73 Yards. Insgesamt stehen schon 810 Receiving Yards zu Buche, womit er Platz 10 in der NFL belegt.

Jakob Johnson konnte seine Qualitäten in Week 13 erneut nicht präsentieren, seine New York Giants mussten sich den kriselnden Dallas Cowboys 20:27 geschlagen geben .

Im zurückliegenden April wurde ihm von der Franchise der internationale Kaderplatz für 2024 zugewiesen. Und wieder stand Zierer im Fokus. Die Texans wollten in der Vorbereitung sehen, was er drauf hat. So war er beim letzten Preseason-Spiel gegen die Rams einer von drei Spielern, die bei allen Offensive Snaps auf dem Platz standen. Unter dem Strich kam er auf starke 151 Snaps. Trotzdem reichte es nicht für den 53-Mann-Kader. Immerhin: Er behält den International-Practice-Squad-Platz und ist damit weiterhin Teil der Franchise.

Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

Marcel Dabo kam über das International Pathway Program 2022 in die NFL. Bei den Indianapolis Colts schaffte es der Defensive Back jedoch nicht in den finalen Roster. Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad aber immerhin keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln.

Obwohl er in Woche 7 und 8 der Saison für die New Orleans Saints zum Einsatz kam und gegen die Los Angels Chargers fast 50 Prozent der Snaps spielte, läuft es für Equanimeous St. Brown , den älteren Bruder von Amon-Ra, nicht mehr rund. Seither hat der Wide Receiver keine Minute mehr absolviert, rutschte wieder ins Practice Squad der Saints.

EQ, Dabo und Co.: Die Spieler in Practice Squad oder ohne Team

Tommy DeVito (New York Giants) Zuvor musste bereits Quarterback Tommy DeVito aufgrund einer Armverletzung für das Spiel in Dallas passen. Ein struktureller Schaden lag zwar nicht vor, DeVito selbst erklärte jedoch, die kurze Woche sei eine zu große Hürde gewesen, um rechtzeitig fit zu werden. Für ihn übernahm Drew Lock.

Dexter Lawrence (New York Giants) Diese Befürchtungen bestätigten sich am Freitag. Wie Ian Rapoport mitteilte, zog sich der potenzielle Defensive Player of the Year tatsächlich einen ausgekugelten Ellenbogen zu. HC Brian Daboll bestätigte eine "langfristige" Verletzung, aller Wahrscheinlichkeit nach fällt Lawrence die verbleibende Saison aus. "Sexy Dexy" hatte für die Giants bislang überragende neun Sacks gesammelt.

Dexter Lawrence (New York Giants) Die schlechten Nachrichten für die New York Giants reißen nicht ab. Im Thanksgiving Game bei den Dallas Cowboys (20:27) hat sich Defense-Star Dexter Lawrence schwerer verletzt. Der 27-Jährige schied im dritten Viertel aus. Wie er selbst nach dem Spiel erklärte, befürchtet Lawrence, sich seinen linken Ellbogen ausgekugelt zu haben...

JK Dobbins (Los Angeles Chargers) Erneuter Rückschlag für den Running Back der Chargers. Nachdem JK Dobbins vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, erwischte es den Zweitrunden-Pick von 2020 erneut am Knie. L.A. setzte Dobbins nun auf IR, somit verpasst er mindestens die kommenden vier Spiele. In der laufenden Spielzeit hat er bereits acht Touchdowns erlaufen.

DeVonta Smith (Philadelphia Eagles) Zweiter Ausfall in Folge für DeVonta Smith. Dem Wide Receiver der Philadelphia Eagles macht eine Oberschenkelverletzung zu schaffen, weshalb er auch in Woche 13 gegen die Baltimore Ravens nicht mitwirken konnte. Ob er am kommenden Wochenende gegen die Carolina Panthers auf dem Feld steht, ist aktuell noch unklar.

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers) Desaster für die Niners. Im Sunday Night Game des 13. NFL-Spieltages hat sich Running Back Christian McCaffrey eine Verletzung am hinteren Kreuzband zugezogen, das gab Head Coach Kyle Shanahan nach der Partie bekannt. "CMC" droht in diesem Zuge das vorzeitige Saisonende.

Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence kassierte im Spiel gegen die Texans einen üblen Hit von Linebacker Azeez Al-Shaair gegen den Kopf, der Passgeber wurde daraufhin vom Feld gefahren. Lawrence erlitt eine Gehirnerschütterung. Nach der Partie meldete er sich via Instagram zu Wort: "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet und für mich gebetet haben. Ich bin zu Hause und fühle mich besser."

Taysom Hill (New Orleans Saints) Ganz bittere Nachricht für die New Orleans Saints. Die flexible Offensivwaffe Taysom Hill hat sich im Spiel gegen die Los Angeles Rams einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch weitere Schäden im Knie sollen vorliegen. Damit ist die Saison für den 34-Jährigen vorzeitig beendet. Mit Hill verlieren die Saints ihren wohl variabelsten Spieler der Offense.

Im Draft 2024 wurde Julius Welschof nicht ausgewählt, im Anschluss daran aber sehr wohl. Der Defensive End, der bereits 27 Jahre alt ist und von der University of North Carolina kommt, wurde als Free Agent von den Pittsburgh Steelers verpflichtet. Er konnte in der Preseason jede Menge Pluspunkte sammeln. So kam er auf insgesamt drei Sacks, davon zwei im finalen Duell mit den Detroit Lions.

Mehr noch: Vor dem letzten Preseason-Spiel hatte Welschof die meisten Snaps aller Spieler auf dem Konto, 100 waren es insgesamt. 88 davon absolvierte er in der Defense, auch dort erhielt er damit die meiste Einsatzzeit. Dann aber folgte der Schock: Welschof verletzte sich am Knie. Im ran-Interview verrät er, wie es bei ihm weitergeht.

Am Donnerstag vermeldeten die Pittsburgh Steelers Welschofs Rückkehr ins Practice Squad, er darf sich durch den Ausfall von Alex Highsmith berechtigte Chancen auf einen Einsatz ausrechnen. Gegen die Cincinnati Bengals war das jedoch nicht der Fall.

Devery Hamilton unterzeichnete im Januar bei den Pittsburgh Steelers einen sogenannten "Reserve/Futures Contract". Damit beanspruchte die Franchise die Rechte an ihm für den 90-Mann-Kader im Rahmen der Organized Team Activities und des Trainingslagers. Derartige Verträge werden in der Regel mit dem Mindestgehalt vergütet, welches sich nach der Erfahrung des Spielers richtet, und sind nicht garantiert.

In seinem vierten Jahr - vorher stand er bei Raiders und Giants unter Vertrag - hoffte er in Pittsburgh auf den Durchbruch. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Hamilton fiel dem Cut nach dem Preseason-Finale gegen die Detroit Lions zum Opfer. Eine Entscheidung, die sich angebahnt hatte. Denn er bekam gegen die Lions zwar seine Einsatzzeit, zeigte aber erhebliche Probleme bei der Passverteidigung, ließ einen Sack und immer wieder Druck auf Quarterback Justin Fields zu. In den Medien musste er einige Kritik einstecken.

David Bada bleibt vom Pech verfolgt. Der Defensive Tackle stand seit 2020 in Diensten der Washington Commanders, die ihn im Rahmen des International Pathway Program aufgenommen hatten. Im vergangenen Sommer riss er sich im Training den Trizeps, weshalb die Spielzeit 2023 für ihn vorzeitig gelaufen war. In diesem Sommer verpflichteten ihn die Detroit Lions, doch in der Preseason verletzte sich der 29-Jährige an der Achillessehne. Wieder das vorzeitige Saisonaus, wie Trainer Dan Campbell bestätigte. Im Zuge der Roster Cuts wurde Bada gewaived.