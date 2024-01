Anzeige

Die NFL kann sich über neue Rekord-TV-Zahlen freuen. Denn die Divisional Round erzielt den höchsten Zuschauerschnitt seit 1988. Vor allem das Spiel der Chiefs bei den Bills erfreute sich großer Aufmerksamkeit.

von Paul Wehler

Neben den vier siegreichen Mannschaften können sich auch die NFL und die TV-Sender in den USA über die Divisional Round freuen. Denn die Spiele sorgten für Top-Quoten. Im Durchschnitt schauten sich die Spiele 40 Millionen Zuschauer im Fernsehen und auf allen digitalen Plattformen an.

Die höchste jemals gemessene Zahl seit Beginn der Messungen 1988. Die Zahl ist eine Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eine Steigerung von fünf Prozent im Vergleich zu vor zwei Jahren in der Divisional Round.

Richtig gut kam das Spiel der Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills am Sonntag-Abend (in den USA) an. Starke 50 Millionen Zuschauer hatte das Spiel im Durchschnitt. Im vierten Quarter schauten sogar durchschnittlich etwa 56 Millionen Menschen zu. Die bisherige Bestmarke lag bei etwa 48 Millionen Zuschauer beim Spiel der Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys aus dem Jahr 2017.