Wegen der widersprüchlichen Aussagen und des fehlenden Beweises für eine Straftat strengte die Polizei keine weiteren Ermittlungen gegen Hill an.

Hills Frau Keeta Vaccaro soll an jenem Tag ein Telefonat mit einer Verwandten geführt haben. Weil diese Hill im Hintergrund habe schreien hören, rief sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, beschuldigte Vaccaro den NFL-Spieler, er habe ihr eine unangezündete Zigarre ins Gesicht "geschleudert". Hill selbst gab an, die Zigarre lediglich "geschnipst" zu haben und dass sie seine Frau nicht getroffen habe.

Erneuter Wirbel um NFL-Star Tyreek Hill! Wie der "Miami Herald" unter Berufung auf einen Polizeireport berichtet, soll der Wide Receiver der Miami Dolphins bei einer Streitigkeit mit seiner Frau eine Zigarre in ihr Gesicht geworfen haben. Der Vorfall habe sich am 30. Januar 2024 ereignet.

Bei einem Disput mit seiner Frau soll Tyreek Hill ihr eine Zigarre ins Gesicht geworfen haben. Hill selbst relativiert - und will sein Leben "aufräumen".

Tyreek Hill nicht zum ersten Mal beschuldigt

Hill war in den vergangenen Jahren häufiger im Fokus von Ermittlungen zu Körperverletzung oder häuslicher Gewalt. So verklagte ihn eine Influencerin, die ihn beschuldigte, ihr bei Football-Drills in seinem Haus ein Bein gebrochen zu haben. Vor fünf Jahren wurde gegen Hill nach einem Armbruch seines Sohnes ermittelt. Mangels eindeutiger Beweise blieben die Ermittlungen allerdings ergebnislos.

Vor seinem Ligaeintritt im Draft 2016 bekannte sich Hill schuldig, seine damalige schwangere Freundin körperlich angegriffen zu haben.

Hill selbst kündigte erst vor wenigen Tagen im "The Pivot Podcast" an, sein Leben "aufräumen" zu wollen: "Als ich in die Liga kam, habe ich mein wahres Ich verloren, zu dem mich meine Großeltern erzogen hatten. Ich habe meine Beziehung zu Gott völlig vergessen. Und das hat sich deutlich gezeigt."