NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge in Woche 13: Chiefs nähern sich Top 10
- Aktualisiert: 29.11.2025
- 11:33 Uhr
- ran.de
Am 13. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt am 13.. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon.com").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. Tennessee Titans (1-10)
Strength of Schedule: .574
2. New York Giants (2-10)
Strength of Schedule: .546
3. New Orleans Saints (2-9)
Strength of Schedule: .492
4. New York Jets (2-9)
Strength of Schedule: .526
5. Las Vegas Raiders (2-9)
Strength of Schedule: .554
6. Cleveland Browns (3-8)
Strength of Schedule: .482
7. Washington Commanders (3-8)
Strength of Schedule: .515
8. Arizona Cardinals (3-8)
Strength of Schedule: .565
9. Cincinnati Bengals (4-8)
Strength of Schedule: .521
10. Miami Dolphins (4-7)
Strength of Schedule: .484
11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-7)
Strength of Schedule: .492
12. Minnesota Vikings (4-7)
Strength of Schedule: .538
13. Baltimore Ravens (6-6)
Strength of Schedule: .508
14. Kansas City Chiefs (6-6)
Strength of Schedule: .508
15. Carolina Panthers (6-6)
Strength of Schedule: .508
16. Dallas Cowboys (6-5-1)
Strength of Schedule: .457
17. Houston Texans (6-5)
Strength of Schedule: .542
18. Detroit Lions (7-5)
Strength of Schedule: .520
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Tampa Bay Buccaneers (6-5)
Strength of Schedule: .497
20. Pittsburgh Steelers (6-5)
Strength of Schedule: .515
21. Buffalo Bills (7-4)
Strength of Schedule: .459
22. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (7-4)
Strength of Schedule: .492
23. San Francisco 49ers (8-4)
Strength of Schedule: .495
24. Philadelphia Eagles (8-4)
Strength of Schedule: .500
25. Los Angeles Chargers (7-4)
Strength of Schedule: .466
26. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (8-3-1)
Strength of Schedule: .490
27. Seattle Seahawks (8-3)
Strength of Schedule: .489
28. New York Jets via Indianapolis Colts (8-3)
Strength of Schedule: .497
29. Chicago Bears (9-3)
Strength of Schedule: .454
30. Denver Broncos (9-2)
Strength of Schedule: .443
31. Los Angeles Rams (9-2)
Strength of Schedule: .513
32. New England Patriots (10-2)
Strength of Schedule: .356