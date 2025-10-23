- Anzeige -
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge in Woche 13: Chiefs nähern sich Top 10

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 11:33 Uhr
  • ran.de

Am 13. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt am 13.. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) fires an incomplete pass against the Colts at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday, November 23, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA 23 ...

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. Tennessee Titans (1-10)

Strength of Schedule: .574

2. New York Giants (2-10)

Strength of Schedule: .546

3. New Orleans Saints (2-9)

Strength of Schedule: .492

4. New York Jets (2-9)

Strength of Schedule: .526

5. Las Vegas Raiders (2-9)

Strength of Schedule: .554

6. Cleveland Browns (3-8)

Strength of Schedule: .482

7. Washington Commanders (3-8)

Strength of Schedule: .515

8. Arizona Cardinals (3-8)

Strength of Schedule: .565

Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire
9. Cincinnati Bengals (4-8)

Strength of Schedule: .521

10. Miami Dolphins (4-7)

Strength of Schedule: .484

11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-7)

Strength of Schedule: .492

12. Minnesota Vikings (4-7)

Strength of Schedule: .538

13. Baltimore Ravens (6-6)

Strength of Schedule: .508

14. Kansas City Chiefs (6-6)

Strength of Schedule: .508

Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

15. Carolina Panthers (6-6)

Strength of Schedule: .508

16. Dallas Cowboys (6-5-1)

Strength of Schedule: .457

17. Houston Texans (6-5)

Strength of Schedule: .542

18. Detroit Lions (7-5)

Strength of Schedule: .520

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Tampa Bay Buccaneers (6-5)

Strength of Schedule: .497

20. Pittsburgh Steelers (6-5)

Strength of Schedule: .515

21. Buffalo Bills (7-4)

Strength of Schedule: .459

22. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (7-4)

Strength of Schedule: .492

Article Image Media
© Imagn Images

23. San Francisco 49ers (8-4)

Strength of Schedule: .495

24. Philadelphia Eagles (8-4)

Strength of Schedule: .500

25. Los Angeles Chargers (7-4)

Strength of Schedule: .466

26. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (8-3-1)

Strength of Schedule: .490

27. Seattle Seahawks (8-3)

Strength of Schedule: .489

Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

28. New York Jets via Indianapolis Colts (8-3)

Strength of Schedule: .497

29. Chicago Bears (9-3)

Strength of Schedule: .454

30. Denver Broncos (9-2)

Strength of Schedule: .443

31. Los Angeles Rams (9-2)

Strength of Schedule: .513

32. New England Patriots (10-2)

Strength of Schedule: .356

