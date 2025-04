Und das, obwohl der Kader in der abgelaufenen Saison auf dem Papier gar nicht so überragend aussah. Im Draft muss daher nachgebessert werden, um QB Josh Allen mehr Waffen zu geben, damit sich der SB-Traum erfüllen kann.

Seit Jahren gehören die Bills zu den besten Teams der Liga. Doch sie scheitern irgendwie immer an den Chiefs. So auch dieses Mal im AFC Championship-Spiel. Wieder einmal wurde die Chance liegen gelassen, das erste Mal seit 1993 den Super Bowl zu erreichen.

Sie sind nach wie vor das beste Team der AFC. Wer den Titel will, muss an den Kansas City Chiefs vorbei. Doch die Probleme werden größer, in vielen Spielen war es sehr knapp. Sie brauchen frischen Wind. Ähnlich wie bei den Bills hat man viele Picks (acht), aber darf erst spät wählen.

Letzte Saison war schlecht und der Kader wirkt jetzt noch schlechter. Zum Glück hat man elf Picks, mit die meisten im Draft! Das muss genutzt werden, wenn man wieder in die Playoffs will.

Anzahl an Picks: 9

Erster Pick: 9.

Es fühlt sich - endlich - nach Umbruch an. Cap Space konnte man in Bayou Country nur noch in roter Schrift schreiben. Doch nachdem die Saints sich einiger (noch nicht allen) Altlasten entledigten, muss für einen gelungenen Umbruch ein guter Draft her.

Mit neun Picks kann gekocht werden. Allein der erste Pick ist tricky. Fällt Shedeur Sanders an neun und wäre damit eine Option? Tradet man hoch? Vertraut man auf Derek Carr und befüllt andere Baustellen?

Viele Fragen auf die NO Antworten finden muss. Das Team muss weiter verjüngt werden.

Die Fanbase litt zuletzt. Es hilft nur ein Draft, der "lit" wird.