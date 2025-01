NFL Draft 2025: Nummer-eins-Pick geht wegen Sieg der New England Patriots an die Tennessee Titans

Die Draft Order ist zu großen Teilen fix. Der erste Pick 2025 geht an die Tennessee Titans.

Vor dem letzten Spieltag hatten noch vier NFL-Teams rechnerisch die Chance, die allerersten Pick im diesjährigen NFL Draft zu erhalten.

Zuletzt waren die New York Giants noch die "Pole Position" inne, die durch den Sieg in Woche 17 aber lediglich aus rechnerischer Sicht eine Chance hatten. Dafür war klar: Sollten die New England Patriots ihr Spiel verlieren, gehört ihnen der Nummer-eins-Pick 2025.

So kam es schlussendlich allerdings nicht, New England gewann seine Partie gegen die Buffalo Bills und wird im Draft damit nicht an erster Stelle picken.

Neben den Patriots und den Giants hatten auch die Cleveland Browns und bis zuletzt die Tennessee Titans die Chance, auf den ersten Pick. Da die Titans mit 14:23 bei den Houston Texans verloren, wandert der Pick nach Tennnesse.

Hätten sowohl die Patriots als auch die Titans ihre Spiele gewonnen, wäre der erste Pick nach Cleveland gegangen. Die Browns hatten bereits am Samstagabend deutlich gegen die Baltimore Ravens verloren.