Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben.

Ausgeschlossen ist ein Szenario aber nicht, in dem die Steelers Rodgers und Sanders unter Vertrag nehmen. Russell Wilson und Justin Fields sind Geschichte, momentan würde Pittsburgh mit Mason Rudolph und Skylar Thompson an den Start gehen.

+++ Update 9. April: Top-Prospects besuchen Teams +++

Wie üblich in der Zeit vor dem Draft besuchen die jungen Football-Talente diverse NFL-Teams, um vor Ort ihr Können zu zeigen.

Bei den Cleveland Browns waren am Anfang der Woche mehrere Prospects zu Besuch. Jaxson Dart (Ole Miss), Tyler Shough (Louisville) und Jalen Milroe (Alabama) statteten den Browns einen Besuch ab. Alles drei sind große Quarterback-Talente.

Bei den Dallas Cowboys steht hingegen am Donnerstag noch ein Besuch an. Matthew Golden (Texas) spielte zuletzt bei den Tampa Bay Buccaneers vor und will sich nun in Dallas zeigen. Golden gilt als potenzieller erster Receiver-Pick im diesjährigen Draft.

Die Cowboys haben den 12. Pick inne und sind auf der Suche nach einem starken Partner für Wide-Receiver-Star CeeDee Lamb.