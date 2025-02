Shedeur Sanders gilt im kommenden Draft als Top-Prospect. Aktuell plant der Quarterback bereits seine Teambesuche.

Im kommenden Draft gilt Quarterback Shedeur Sanders als potenzieller Nummer-1-Pick. Der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders hat nun damit begonnen, seinen Zeitplan für Teambesuche vor der Talenteauswahl aufzustellen.

In einem Video, welches auf dem "Well Off Media"-Account seines Bruders veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Spieler über seine Pläne für Besuche von Teameinrichtungen spricht.

Sanders erklärt dabei, dass er bei zwei Franchises zu Gast sein wird. "Ich habe die Browns und dann die Giants. Das sind im Moment die einzigen beiden", so der Sportler.

Die Cleveland Browns können in der Talenteziehung an Position zwei auswählen, die New York Giants einen Platz dahinter. Der Nummer-1-Pick wiederum liegt bei den Tennessee Titans, die ebenfalls als potenzieller Landing Spot für einen Quarterback gelten.