In diesem Jahr haben die Tennessee Titans den First-Overall-Pick in der Hand - was werden sie damit anfangen? Übrigens: So funktioniert der NFL Draft .

Wenige Wochen nach dem Super Bowl steht also schon das nächste NFL-Highlight an. 2025 geht es für den Draft nach Green Bay, wo die Packers beheimatet sind.

Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben.

NFL Draft: So lief die 1. Runde

Die Tennessee Titans haben Quarterback Cam Ward an erster Stelle im diesjährigen Draft der NFL ausgewählt. Mit dem Spielmacher der University of Miami zogen die Titans bei der Talente-Auswahl in Green Bay/Wisconsin wie erwartet ihre große Zukunftshoffnung. "Ich danke Gott einfach", sagte der 22-Jährige mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme.

Gleich an zweiter Stelle sorgten die Jacksonville Jaguars mit einem Trade für eine dicke Überraschung. Die Franchise aus Florida tauschte mit den Cleveland Browns, um sich Hybrid-Talent Travis Hunter an Nummer zwei zu sichern. Der 21-Jährige von der University of Colorado Boulder kann sowohl in der Offensive als Wide Receiver, als auch in der Defensive als Cornerback spielen. Die Browns wählten dafür an Nummer fünf aus.

Quarterback Shedeur Sanders muss sich noch gedulden. Der Sohn von "Primetime" Deion Sanders, der ebenfalls als Kandidat für die erste Runde galt, wurde von keinem der 32 Teams am ersten Abend ausgewählt. Insgesamt wurde mit Jaxson Dart (zu den New York Giants) nur ein weiterer Spielmacher neben Ward in Runde eins gepickt.