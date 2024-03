Anzeige

Der Super-Bowl-Sieg versetzte Kansas City in Ekstase. Die Super-Bowl-Parade schockte die Stadt und das ganze Land, denn während den Feierlichkeiten fielen Schüsse. Ein Mensch wurde getötet, 20 weitere verletzt. Im Zusammenhang mit dem Drama wurden nun drei Männer festgenommen.

Wie die "Associated Press" berichtet, sollen sie jedoch nicht zu den Schützen gehören. Demnach werden die Männer für den illegalen Handel mit Schusswaffen angeklagt. Es sind auch nicht die ersten Anklagen in dem Fall.

Wie Jack Anstine von "KSHB" berichtet, soll einer der Angeklagten in einem Fall ohne entsprechende Lizenz Feuerwaffen gehandelt haben. Hinzu sollen in zehn Fällen falsche Angaben in einem Formular des Justizministeriums kommen. Insgesamt soll die Polizei 15 dieser Schusswaffen im fremden Besitz vorgefunden haben.