Die New England Patriots feiern in der NFL ihren achten Sieg in Folge. Gegen die New York Jets ragt vor allem Running Back TreVeyon Henderson heraus.

Angeführt vom herausragenden Rookie TreVeyon Henderson haben die New England Patriots in der NFL ihren achten Sieg in Folge eingefahren. Der Running Back erzielte beim 27:14-Sieg der Patriots im Division-Duell gegen die New York Jets drei Touchdowns - zwei am Boden, einen durch die Luft.

Mit seinem besonderen Auftritt trat Henderson in große Fußstapfen. Drei Touchdowns eines Rookies in einem Spiel gab es bei den Patriots zuvor nur durch Franchise-Legende Rob Gronkowski. Zum zweiten Mal in Folge schlug der 23-Jährige maximales Kapital aus der Abwesenheit von Rhamondre Stevenson.

Durch den Sieg steht New England bei seiner längsten Siegesserie seit Tom Bradys letzter Saison 2019, damals gewannen die Patriots ihre ersten acht Spiele. Mit einer Bilanz von 9-2 übernimmt das Team um Quarterback Drake Maye auch die Führung in der AFC von den Indianapolis Colts, die in dieser Woche ihre Bye Week haben.

Maye selbst diktierte das Spiel durch die Luft, am Ende brachte er 25 von 34 Pässen für 281 Yards Raumgewinn an. Der Touchdown auf Henderson rundete das Bild ab. Stefon Diggs war mit 105 Receiving Yards der auffälligste Receiver. Trotz der zwei Rushing Touchdowns war das Laufspiel der Patriots insgesamt kein großer Faktor, als Team kam New England nur auf 65 Rushing Yards - 62 davon durch Henderson.