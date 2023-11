NFL: Eagles bleiben oben - Johnson fehlt vorerst

Anzeige

Quarterback Jalen Hurts hat die Philadelphia Eagles in der NFL mit zwei Touchdown-Pässen zu einem hart erkämpften 28:23-Erfolg über die Dallas Cowboys geführt. Sieggarant war aber die starke Defensive, die Cowboys-Star Dak Prescott in den letzten Sekunden mit vereinten Kräften aufhielt. Damit bleiben die Eagles nach neun Spieltagen das einzige Team der US-Football-Liga mit nur einer Niederlage.

"Was war das bitte für eine starke Abwehr?", sagte Hurts nach dem Zittersieg. Der 25-Jährige brachte 17 seiner 23 Pässe an den Mann und erzielte dabei 207 Yards Raumgewinn. "Unsere Defense hat heute ein verdammt gutes Spiel gemacht. Es gab einige Widerstände, aber am Ende zählt nur der Sieg", sagte Hurts, der nach einem harten Sack im zweiten Viertel humpelte, aber weitermachte.

"Für dieses Team, für diese Stadt werde ich alles tun", meinte Hurts. Während die Eagles, im Februar 2018 Gewinner des Super Bowls LII, das beste Team der Liga bleiben, war es für den fünfmaligen Super-Bowl-Champion aus Dallas die dritte Niederlage.

Nicht zum Einsatz kamen am Sonntag die deutschen Profis. Fullback Jakob Johnson fehlte den Las Vegas Raiders nach seiner in der Vorwoche bei einem Hit erlittenen Gehirnerschütterung, die Raiders (vier Siege, fünf Niederlagen) gewannen 30:6 bei den New York Giants. Die Chicago Bears (zwei Siege, sieben Niederlagen) verloren ohne den am Oberschenkel verletzten Wide Receiver Equanimeous St. Brown 17:24 gegen die New Orleans Saints.