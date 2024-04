NFL: Ex-Star-Cornerback Vontae Davis verstorben

Davis verstarb am Montagmorgen in Florida. Über die Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt. Laut Polizeibericht dauern die Ermittlungen an. Die Polizei hatte Davis nach einem Notruf tot in seinem Haus aufgefunden.

Vontae Davis: Langjähriger NFL-Spieler

"Schweren Herzens haben wir heute vom Tod von Vontae Davis erfahren. Wir teilen unser tiefstes Mitgefühl mit Hinterbliebenen und Freunden in diesen schwierigen Zeiten", schrieben die Dolphins in den sozialen Netzwerken.

Davis wurde 2009 in der ersten Runde des NFL Drafts von Miami gewählt. Nach drei Spielzeiten landete er per Trade bei den Indianapolis Colts. Dort wurde er in zwei Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt. 2018 beendete er als Bills-Spieler in der Halbzeit der Partie zwischen Buffalo und Los Angeles Chargers seine Karriere.

In seiner langen NFL-Karriere konnte er knapp 400 Tackles setzen, 98 Pass Deflections und 22 Interceptions sammeln.