Die Free Agency 2024 der NFL steht kurz vor ihrem Startschuss. ran zeigt die aktuellen Gerüchte um die Top-Spieler auf dem Markt. Am 13. März, um 22 Uhr deutscher Zeit, beginnt offiziell das neue Liga-Jahr und die Free Agency 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen vertragslose Spieler noch keine Deals unterschreiben. ran zeigt die aktuellen News rund um die Top-Stars, die den freien Markt testen.

+++ Update, 11.03.2024, 19:20 Uhr: Bryce Huff unterschreibt bei den Philadelphia Eagles +++ Zahltag für Bryce Huff! Der Pass Rusher unterschreibt für drei Jahre und bis zu 51 Millionen US-Dollar bei den Philadelphia Eagles. Für die Jets sammelte der ehemalige Undrafted Free Agent 17,5 Sacks (zehn davon in der vergangenen Saison) und erspielte sich mit guten Leistungen Jahr für Jahr mehr Spielzeit. Mit dem Vertrag ist er nun der bestbezahlte ehemalige Undrafted Free Agent (Quarterbacks ausgeklammert) der NFL-Geschichte.

+++ Update, 11.03.2024, 19:20 Uhr: Green Bay Packers angeln sich Josh Jacobs +++ Die Green Bay Packers haben einen großen Namen unter Vertrag genommen. Laut NFL-Insider Ian Rapoport unterschreibt Running Back Josh Jacobs beim Team um Head Coach Matt LaFleur. Über die Vertragsmodalitäten ist noch nichts bekannt. Jacobs sammelte in fünf Spielzeiten bei den Las Vegas Raiders 5.628 Rushing Yards und 46 Touchdowns. Als Passempfänger fügte er seinem Arbeitsnachweis 201 Catches für 1.492 Yards hinzu.

+++ Update, 11.03.2024, 19:10 Uhr: Los Angeles Rams holen Pro Bowler +++ Die Offensive Line der Los Angeles Rams erhält eine weitere Verstärkung. Guard Jonah Jackson unterschreibt für drei Jahre und erhält dafür 51 Millionen US-Dollar (34 garantiert). Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. In den letzten vier Spielzeiten lief er für die Detroit Lions auf und sammelte in allen Saison über 800 Snaps. Vergangenes Jahr wurde er in den Pro Bowl gewählt.

+++ Update, 11.03.2024, 19:09 Uhr: Colby Parkinson geht zu den Los Angeles Rams +++ Doch damit nicht genug: Auch Tight End Colby Parkinson schließt sich den Rams an. Das berichtet Ian Rapoport. Der ehemalige Spieler der Seattle Seahawks erhält einen einen Dreijahres-Deal, der ihm bis zu 22,5 Millionen US-Dollar (15,5 garantiert) einbringen kann. Parkinson sammelte in seiner NFL-Karriere bisher 57 Catches für 618 Yards und vier Touchdowns.

+++ Update, 11.03.2024, 19:05 Uhr: Jaguars verpflichten Darnell Savage +++ Verstärkung für die Secondary ist im Anflug! Die Jacksonville Jaguars haben sich mit Safety Darnell Savage auf einen Vertrag verständigt. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Der ehemalige Erstrunden-Pick der Packers sammelte in fünf Jahren bei Green Bay fünf Interceptions und 302 Tackles. Die Vertragsdauer beträgt drei Jahre. Über die Gehaltsstruktur ist noch nichts bekannt.

+++ Update, 11.03.2024, 18:40 Uhr: Raiders holen Christian Wilkins +++ Die Las Vegas Raiders haben Christian Wilkins mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattet. Alle Infos dazu gibt's hier!

+++ Update, 11.03.2024, 18:25 Uhr: Jaguars holen Gabe Davis +++ Die Jacksonville Jaguars haben sich Wide Receiver Gabe Davis geangelt. Das berichtet Ian Rapoport. Der ehemalige Passempfänger der Buffalo Bills unterschreibt für drei Jahre. Er kann in dieser Zeit bis zu 50 Millionen US-Dollar verdienen. Davis sammelte in vier Spielzeiten für die Bills 3.203 Yards und 33 Touchdowns, konnte seine Top-Leistungen aber nie konstant über eine Saison hinweg abrufen. So verzeichnete er in der vergangenen Spielzeit in fünf Partien keinen einzigen Catch.

+++ Update, 11.03.2024, 18:20 Uhr: Denver Broncos bauen Secondary aus +++ Die Denver Broncos verstärken sich mit Safety Brandon Jones. Das berichtet NFL-Insider Jordan Schultz. Jones, der bisher in seiner NFL-Karriere für die Miami Dolphins auflief, kann über die nächsten drei Spielzeiten bis zu 20 Millionen US-Dollar (12,5 garantiert) verdienen. Vergangene Saison setzte er 48 Tackles, sammelte zwei Interceptions und forcierte einen Fumble.

+++ Update, 11.03.2024, 18:10 Uhr: Titans verstärken Offensive Line +++ Die Tennessee Titans basteln weiter an ihrer neuen Offensive. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist Center Lloyd Chushenberry im Anflug. Der ehemalige Drittrunden-Pick der Denver Broncos verbuchte über die letzten vier Spielzeiten 57 Einsätze und zählte in den vergangenen Saisons zu den besseren Centern der Liga.

+++ Update, 11.03.2024, 18:06 Uhr: Bengals halten Tight End Drew Sample +++ Ein Deal zwischen den Cincinnati Bengals und Tight End Drew Sample ist in trockenen Tüchern. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Bei der Vertragsverlängerung soll es sich um einen Kontrakt über drei Jahre handeln. Über die weiteren Modalitäten ist nichts bekannt. Die Bengals wählten Sample im NFL Draft 2019 in der zweiten Runde aus. Bisher trat der 27-Jährige im Passspiel nur selten in Erscheinung (625 Yards und drei Touchdowns in fünf Spielzeiten), hat sich aber dank seiner Blocking-Fähigkeiten eine Rolle in der Offensive erspielt.

+++ Update, 11.03.2024, 17:45 Uhr: Tennessee Titans holen Tony Pollard +++ Die Tennessee Titans haben wohl den Nachfolger von Derrick Henry verpflichtet. Laut NFL-Insider Aaron Wilson unterschreibt Tony Pollard beim Team um den neuen Head Coach Brian Callahan. Der ehemalige Viertrunden-Pick erhält einen Deal über drei Jahre, der ihm bis zu 24 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann. Der 26 Jahre alte Pollard lief bisher in der NFL für die Dallas Cowboys auf. In seiner Karriere kommt er auf 3.790 Rushing Yards und 24 Touchdowns, im Passspiel sammelte der Running Back weitere 1.383 Yards und fünf Touchdowns.

+++ Update, 11.03.2024, 17:40 Uhr: Jonathan Greenard unterschreibt bei Minnesota Vikings +++ Die Minnesota Vikings basteln weiter an ihrer Defensive. Laut NFL-Insider Ian Rapoport verstärkt Pass Rusher Jonathan Greenard das Team von Head Coach Kevin O'Connell. Er erhält einen Vierjahres-Vertrag, der ihm bis zu 76 Millionen US-Dollar (42 Millionen garantiert) einbringen kann. Im Jersey der Houston Texans sammelte Greenard vergangene Saison 12,5 Sacks.

+++ Update, 11.03.2024, 17:25 Uhr: Buffalo Bills verlängern mit Dion Dawkins +++ Die Buffalo Bills haben sich mit einem der Beschützer von Quarterback Josh Allen auf einen langfristigen Deal verständigt. Left Tackle Dion Dawkins erhält eine Vertragsverlängerung um drei Jahre. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Dawkins kann demnach bis zu 60,5 Millionen US-Dollar verdienen, über die garantierte Summe ist bisher nichts bekannt. Damit avanciert er zu einem der bestbezahlten Tackles der Liga. Der Vertrag greift nach der kommenden Saison, sein aktueller Kontrakt gilt noch für die Spielzeit 2024/25.

+++ Update, 11.03.2024, 17:15 Uhr: Chicago Bears angeln sich D'Andre Swift +++ Die Chicago Bears geben den Startschuss in die offizielle "Tampering-Phase" der Free Agency. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sichert sich Chicago die Dienste von Running Back D'Andre Swift. Von den Bears erhält Swift einen Dreijahres-Vertrag, der ihm bis zu 24,5 Millionen US-Dollar einbringen kann. 15,3 Millionen sind laut NFL-Insider Adam Schefter garantiert. Vergangene Saison lief Swift für die Philadelphia Eagles auf. Er sammelte 1.049 Rushing Yards und fünf Touchdowns.

+++ Update, 11.03.2024, 17:10 Uhr: Saints verlängern mit Defensiv-Star +++ Demario Davis bleibt den New Orleans Saints weiter erhalten. Laut NFL-Insider Ian Rapoport haben die Saints einen Deal eingefädelt, der den aktuell noch für die kommende Saison geltenden Vertrag ersetzt. Stattdessen erhält Linebacker Davis nun einen Zweijahres-Deal, der ihm bis zu 17,25 Millionen US-Dollar (13,25 garantiert) in die Kassen spülen kann. Davis zählt seit Jahren zu den besten Defense-Spielern der Saints und ist mit 35 Jahren einer der Leader von New Orleans.

+++ Update, 11.03.2024, 16:40 Uhr: Colts binden Star-Receiver Pittman Die Indianapolis Colts halten eine wichtige Anspielstation für Quarterback Anthony Richardson. Wide Receiver Michael Pittman Jr. erhält vom Team von Head Coach Shane Steichen einen Vertrag über drei Jahre. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Zuvor hatten die Colts Pittman per Franchise Tag gehalten. Nun kann er in den kommenden drei Jahren bis zu 71,5 Millionen US-Dollar verdienen. Davon sind 46 Millionen garantiert. Der 26-Jährige sammelte vergangene Saison 109 Catches mit denen er einen Raumgewinn von 1.152 Yards und vier Touchdowns erzielte.

+++ Update, 11.03.2024, 16:30 Uhr: Historischer Deal für Eagles-Guard Dickerson +++ Die Philadelphia Eagles sichern sich langfristig die Dienste ihres Guards Landon Dickerson. Das bestätigte das Team in den sozialen Netzwerken. Laut NFL-Insider Ian Rapoport erhält der ehemalige Zweitrunden-Pick der Eagles einen historischen Vertrag. Demnach kann er über die nächsten vier Jahre bis zu 87 Millionen US-Dollar verdienen, 70 davon sind garantiert. Sollte Dickerson den Vertrag erfüllen, winken ihm mindestens 84 Millionen. Damit avanciert er mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 21 Millionen US-Dollar zum bestbezahlten Guard der NFL-Geschichte. In den letzten drei Spielzeiten zählte Dickerson zum gesetzten Stammpersonal der starken Offensive Line. Der 25-Jährige überzeugte dabei sowohl im Lauf- als auch im Pass-Blocking.

+++ Update, 11.03.2024, 16:15 Uhr: Detroit Lions halten Eckpfeiler der Offensive Line +++ Die Detroit Lions und Guard Graham Glasgow haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend. Er erhält einen Vertrag über drei Jahre, der ihm bis zu 20 Millionen US-Dollar einbringen kann, 9,5 davon sind garantiert. Der 31-Jährige stand vergangene Saison bei über 1.000 Snaps auf dem Rasen und sammelte Einsatzzeit als Right Guard, Center und Left Guard. Besonders seine Fähigkeiten im Lauf-Blocking überzeugten.

+++ Update, 11.03.2024, 14:58 Uhr: Franklin kassiert bei den Colts ab +++ Zahltag für Zaire Franklin. Der Linebacker der Indianapolis Colts unterschreibt einen neuen Vertrag über drei Jahre und insgesamt 31,26 Millionen US-Dollar. Das bestätigten Franklins Agenten Drew Rosenhaus und Kyle Lincoln. Der 27-jährige Franklin wurde 2018 erst in der siebten Draft-Runde von den Colts ausgewählt und verdiente in seinen ersten sechs NFL-Jahren bislang "lediglich" knapp 9,6 Millionen US-Dollar insgesamt (Quelle: Spotrac).

+++ Update, 11.03.2024, 11:00 Uhr: San Francisco 49ers entlassen Arik Armstead +++ Wie übereinstimmende US-Medien berichten, hat Arik Armstead keine Zukunft mehr bei den San Francisco 49ers. Der "Bleacher Report" berichtet, dass der 30-Jährige sich gegen eine "signifikante" Gehalts-Kürzung im Zuge einer Vertrags-Umstrukturierung entschieden hat. Bislang verdiente der D-Liner rund 17,5 Millionen US-Dollar. Die Folge: San Francisco wird den Defensive End entlassen, Armstead wird damit in Kürze Free Agent. Der Routinier wies im Super Bowl gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs sechs Tackles sowie einen Quarterback-Sack auf. Unter allen aktiven NFL-Spielern hat der Armstead die viertmeisten Sacks innerhalb der Playoffs. Wohin es den Veteran-Verteidiger nun zieht, ist jedoch noch völlig offen.

+++ Update, 11.03.2024, 10:00 Uhr: Rückkehr von Bobby Wagner zu den Seattle Seahawks unwahrscheinlich +++ All-Pro Bobby Wagner wird in der kommenden Saison voraussichtlich nicht erneut für die Seattle Seahawks auflaufen. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird der Star-Linebacker den Markt "testen" und dort in der Free Agency ein neues Team suchen. Der 33-Jährige, der aus einer persönlichen Rekord-Saison mit 183 Tackles kommt, verließ die Seahawks 2021 nach zehn Jahren, um sich den Los Angeles Rams anzuschließen. Nach nur einem Jahr kehrte der 33-Jährige nach Seattle zurück. Nun scheint das Kapitel sich für die Franchise-Ikone jedoch endgültig ein Ende zu finden.

+++ Update, 11.03.2024, 09:00 Uhr: Las Vegas Raiders einigen sich mit Andre James auf neuen Vertrag +++ Andre James wird auch weiterhin für die Las Vegas Raiders auflaufen. Wie unter anderem "ESPN" berichtet, haben sich die Raiders mit dem Center auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt. Laut "The Athletic" soll es sich bei dem neuen Arbeitspapier um einen Kontrakt in Höhe von rund 24 Millionen US-Dollar handeln. Es ist bereits der dritte Vertrag für den 27-jährigen James, der 2019 als ungedrafteter Spieler zu den Raiders kam.

+++ Update, 11.03.2024, 08:00 Uhr: New England Patriots binden Kendrick Bourne +++ Wie der "Boston Herald" berichtet, verlängert New England den Vertrag mit Kendrick Bourne. Demnach soll der Wide Receiver einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Das Gesamtvolumen beträgt demnach rund 33 Millionen Dollar, das Basis-Gehalt wird auf knapp 19,5 Millionen Dollar geschätzt. Für die Unterschrift allein soll der 28-Jährige über vier Millionen erhalten.

+++ Update, 11.03.2024, 07:00 Uhr: Mason Rudolph vor Free Agency +++ Eigentlich hatte Steelers-Coach Mike Tomlin einen offenen Kampf um die Quarterback-Starting-Position zwischen Mason Rudolph und Kenny Pickett ausgerufen. Durch die Ankunft Russell Wilsons ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Pittsburgh Rudolph re-signed. Laut NFL-Insider Ari Meirov lässt sich die Franchise allerdings noch ein Hintertürchen offen.

+++ Update, 10.03.2024, 22:10 Uhr: Baker Mayfield unterschreibt neuen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers +++ Baker Mayfield bleibt den Tampa Bay Buccaneers erhalten. Wie Ian Rapoport berichtet, bekommt der Quarterback in Florida einen neuen Vertrag über drei Jahre. Demnach kann der First Overall Pick des Draft 2018 bis zu 115 Millionen US-Dollar kassieren, 50 Millionen US-Dollar sollen garantiert sein. Adam Schefter zitiert Mayfield so: "Ich wollte die Chance bekommen, zurückzukehren. Ich liebe Coach Bowles und den Stab. Ich bin froh, hier zu sein und möchte in der Postseason noch mehr gewinnen." Dem "ESPN"-Reporter zufolge kassiert er jeweils 30 Millionen US-Dollar im ersten und im zweiten Jahr sowie 40 Millionen US-Dollar im dritten Jahr. Hinzu kommen jeweils fünf Millionen US-Dollar an möglichen Boni. NFL-Reporter Tom Pelissero ergänzt, mit der Unterschrift sind Mayfield die 30 Millionen US-Dollar für 2024 sowie zehn Millionen US-Dollar für 2025 sicher. Hinzu kommen weitere zehn Millionen US-Dollar im kommenden Jahr, wenn er dann nicht verletzt ist. Der 28-Jährige war nach Stationen bei den Cleveland Browns, den Carolina Panthers und den Los Angeles Rams vor der vergangenen Saison in Tampa Bay gelandet. In der Regular Season warf er für 4044 Yards samt 28 Touchdowns bei zehn Interceptions, der Run endete nach dem Division-Sieg erst in der Divisional Round, wo sich die Detroit Lions behaupteten. Durch seine Leistungen soll Mayfield auch das Interesse anderer Teams auf sich gezogen haben. Doch nun ist seine Zukunft geklärt.

+++ Update, 10.03.2024, 20:40 Uhr: Chicago Bears holen Kevin Byard für zwei Jahre +++ Nach Informationen von Ian Rapoport haben sich die Chicago Bears mit Kevin Byard auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der Safety soll in der "Windy City" 15 Millionen US-Dollar verdienen. Byard hatte in der vergangenen Regular Season für die Philadelphia Eagles in zehn Einsätzen 75 Tackles, drei deflected Passes und eine Interception verbucht. Seine beste Zeit hatte der 2016 gedraftete zweimalige Pro Bowler in seinen acht Jahren bei den Tennessee Titans, bei denen er unter anderem 27 Interceptions in Regular-Season-Spielen ansammelte.

+++ Update, 10.03.2024, 8:50 Uhr: Seattle Seahawks binden Tyler Lockett für zwei weitere Jahre +++ Die Seattle Seahawks halten ihren Wide Receiver Tyler Lockett für zwei weitere Jahre und 30 Millionen US-Dollar Gehalt. Das berichtet Dov Kleiman auf X. Lockett fing in der vergangenen Saison 79 Pässe für 894 Yards und fünf Touchdowns. Damit endete bei ihm eine Serie von vier Saisons mit 1.000 Yards in Folge und fünf Saisons mit mindestens acht Touchdowns in Folge. Desweiteren berichtet Kleiman, dass die Denver Broncos mit PJ Locke verlängern. Für zwei Jahre und maximal neun Millionen US-Dollar, bleibt der Safety dem Team erhalten.

+++ Update, 10.03.2024, 8:40 Uhr: Kansas City Chiefs und Defensive Tackle Chris Jones einigen sich auf Fünfjahresvertrag +++ Die Kansas City Chiefs halten weiter ihre Defense zusammen. Chris Jones war in der vergangenen Saison einer der besten Verteidiger des Super-Bowl-Champions und wird in den kommenden fünf Jahren garantiert 95 Millionen US-Dollar bekommen. Dies berichtet Adam Schefter. Wenn alle Vertragsbedingungen greifen, hat der füfnmalige Pro-Bowler die Möglichkeit noch mehr als die 95 Millionen US-Dollar zu verdienen. Sein Jahresgehalt wäre dann das höchste Durchschnittsgehalt, das bis dato in der NFL an einen Defensive Tackle ausgezahlt wurde.

+++ Update, 09.03.2024, 8:35 Uhr: Baltimore Ravens halten Justin Madubuike für vier weitere Jahre +++ Bei den Baltimore Ravens gibt es Grund zum feiern. Nachdem die Franchise Justin Madubuike zunächst per Franchise Tag hielt, unterschreibt er nun für vier Jahre und 98 Millionen US-Dollar. Dabei erhält der Defensive Tackle garantiert 75,5 Millionen US-Dollar, wobei er zur Vertragsunterschrift 53,5 Millionen US-Dollar bekommt. Das berichtet Adam Schefter. Madubuike hat eine überragende Saison hinter sich. Mit seinen 13 Sacks ist der 26-Jährige, der Ravens-Spieler mit den meisten Sacks der letzten neun Jahre. Zudem stellte er einen NFL-Rekord ein, indem er in elf aufeinander folgenden Spielen mindestens einen halben Sack verbuchte. Der Madubuike-Deal gibt dem Team die Flexibilität, einen erfahrenen Spielmacher im Backfield hinzuzufügen oder die Offensive Line zu verbessern. Dennoch: Baltimore ist nicht dafür bekannt große Transaktionen in letzter Sekunde zu machen.

+++ Update, 09.03.2024, 8:25 Uhr: Steelers entlassen Wide Receiver Allen Robinson +++ Die Pittsburgh Steelers trennen sich von ihrem Wide Receiver Allen Robinson. In der Nacht wurde dies von Adam Schefter bekanntgegeben. Der 30 Jahre alte Robinson spielt seit 2017 in der NFL und lief in dieser Zeit unteranderem für die Jacksonville Jaguars, Chicago Bears, Los Angeles Rams und seinem, nun ehemaligen Team, den Pittsburgh Steelers auf. Zudem berichtet Schefter, dass die Las Vegas Raiders Ameer Abdullah einen neuen Vertrag geben. Ebenfalls bekam Patrick Scales einen neuen Ein-Jahres-Vertrag bei den Chicago Bears. Auch die Minnesota Vikings waren aktiv. Bei ihnen unterschreibt der Tide End Johnny Mundt einen neuen Vertrag.

++++ Update, 08.03.2024, 21:13 Uhr: Las Vegas Raiders entlassen Brian Hoyer +++ Die Las Vegas Raiders haben sich von Backup-Quarterback Brian Hoyer getrennt. Das berichtet "ESPN". Hoyer war vor knapp einem Jahr in die Stadt der Sünde gewechselt und fungierte zunächst als Ersatzmann für Jimmy Garoppolo und später für Rookie Aidan O'Connell. In drei Spielen kam er zum Einsatz, einmal durfte er starten. Die Raiders waren die achte NFL-Station für den 38 Jahre alten Journeyman.

+++ Update, 08.03.2024, 19:27 Uhr: Steelers laden Mitch Morse zu Gesprächen +++ Nach seiner Entlassung bei den Buffalo Bills könnte Center Mitch Morse womöglich schon bald ein neues Team finden. Einem Bericht von "Tribune Review" zufolge wird Morse von den Pittsburgh Steelers zu Gesprächen erwartet. Morse war am Mittwoch nach fünf Jahren einer Entlassungswelle bei den Bills zum Opfer gefallen. Der 31-Jährige wurde 2015 von den Kansas City Chiefs in Runde zwei gedraftet. 2022 wurde er in den Pro Bowl gewählt. Bereits zuvor berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Quarterback Russell Wilson zu Gesprächen in Pittsburgh weilt.

+++ Update, 08.03.2024, 7:20 Uhr: Chicago verlängert mit Cornerback Jaylon Johnson +++ Die Chicago Bears haben sich mit Jaylon Johnson auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, wie die Franchise offiziell mitteilte. Erst vor wenigen Tagen wurde der Cornerback mit dem Franchise Tag belegt, nun schlossen beide Parteien einen langfristigen Deal ab. Wie "ESPN" berichtet, hat der Kontrakt ein Gesamtvolumen von 76 Millionen US-Dollar, davon sollen insgesamt 54 Millionen garantiert sein. Johnson entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einem der besten Passverteidiger der Liga, wurde in den Pro Bowl berufen und verzeichnete unter anderem vier Interceptions sowie zehn verteidigte Pässe. Mit seinem neuen Vertrag gehört der 25-Jährige zu den bestbezahlten Cornerbacks der NFL.

+++ Update: 08.03.2024, 07:03 Uhr - Chiefs verlängern mit Tranquill +++ Die Kansas City Chiefs haben einen ihrer besten Free Agents an das Team gebunden. Linebacker Drue Tranquill hat Medienberichten zufolge einen Dreijahresvertrag über 19 Millionen Dollar unterschrieben, bei dem angeblich 13 Millionen Dollar garantiert sind. Tranquill bestätigte den Deal auf "X" und schrieb "unfinished business #ChiefsKingdom LETS GOOOOO".

+++ Update: 08.03.2024, 06:33 Uhr - Mathieu bleibt bei den Saints +++ Tyrann Mathieu bleibt bei den New Orleans Saints. Der Defensiv-Routinier hatte 2022 als Free Agent einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen Dollar unterschrieben. Wie "ESPN" berichtet, soll der neue Deal nur noch 13 Millionen Dollar wert sein, dafür geht er nun noch über zwei Jahre. "Es ist ein Segen, hier zu spielen", sagte Mathieu. "Das aufrechtzuerhalten, bedeutet mir sehr viel", begründet der Safety seinen Verbleib.

+++ Update: 08.03.2024, 05:59 Uhr - Titans binden Long Snapper +++ Die Tennessee Titans haben sich mit Long Snapper Morgan Cox auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt, wie das Team am Donnerstag bekannt gab. Cox ist fünfmaliger Pro Bowler, der Routinier spielt seit 2021 bei den Titans. Er hat in seiner Karriere bislang 216 reguläre Saisonspiele und elf Postseason-Partien bestritten.

+++ Update: 07.03.2024, 20:59 Uhr - Buffalo Bills stehen vor der Verpflichtung von Mitch Trubisky +++ Neuer Quarterback für die Bills! Wie das Team aus Buffalo bekannt gab, kommt Mitch Trubisky in den Westen New Yorks. Der Ex-Steeler erhielt einen Zweijahresvertrag und soll Berichten zufolge insgesamt maximal 5,25 Millionen US-Dollar verdienen. Davon seien 2,7 Millionen US-Dollar garantiert. Trubisky wurde 2017 von den Chicago Bears in der ersten Runde gedraftet. Nach vier Saisons wechselte der Quarterback dann schon einmal zu den Bills, ehe es 2022 zu den Pittsburgh Steelers ging. Dort wurde der 29-Jährige Mitte Februar entlassen. Nun wird er erneut Back-up von Bills-QB Josh Allen.

+++ Update: 07.03.2024, 20:54 Uhr - Miami Dolphins verpflichten Jonnu Smith +++ Die Miami Dolphins haben sich die Dienste von Tight End Jonnu Smith gesichert. Wie mehrere Medien berichten, einigte sich der 28-Jährige mit dem Team aus Florida auf einen Zweijahresvertrag über maximal zehn Millionen Dollar. Smith war vor einigen Wochen von den Atlanta Falcons entlassen worden, jetzt feiert er seine Rückkehr in die AFC East. 2021 und 2022 spielte er für Miamis Division-Rivalen New England Patriots.

+++ Update: 07.03.2024, 19:00 Uhr - Eagles angeblich scharf auf Saquon Barkley +++ Wie geht die Reise für Star-Running-Back Saquon Barkley weiter? Sein Vertrag mit den New York Giants läuft diese Off-Season aus. Das Team aus dem Big Apple gab bereits bekannt, Barkley nicht mit dem Franchise Tag zu belegen. Dementsprechend wird der Erstrundenpick von 2018 die Free-Agency testen. Für Barkley könnte es durchaus einen Markt geben. Wie Howard Eskin vom in Philadelphia ansässigen "Sports Radio 94WIP" und "Fox29" nun berichtet, sollen die Philadelphia Eagles an Barkley baggern. Dabei beruft er sich auf eine dem Team nahestehende Quellen. Demnach arbeite die Franchise daran, dem Running-Back einen Vertrag mit einer geringen garantierten Summe anzubieten. Mit Barkley stünde Head Coach Nick Sirianni neben einem starken Runner auch ein guter Passempfänger zur Verfügung.

+++ Update: 07.03.2024, 15:30 Uhr - Jacksonville Jaguars verlängern mit O-Liner Ezra Cleveland +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben die Jacksonville Jaguars den Vertrag mit O-Liner Ezra Cleveland um weitere drei Jahre verlängert. Insgesamt sollen dem Guard 28, 5 Millionen US-Dollar zugesagt worden sein, von denen 14,5 Millionen US-Doller garantiert seien. Die "Jags" holten Cleveland vergangene Saison per Trade für einen Sechstrundenpick von den Minnestoa Vikings.

+++ Update: 04.03.2024, 15:30 Uhr - Mike Evans verlängert bei Tampa Bay Buccaneers +++ Der erste dicke Free Agent ist bereits vom Markt! Wie das "NFL Network" berichtet, bleibt Wide Receiver Mike Evans doch bei den Tampa Bay Buccaneers und verlängert um zwei Jahre. Dabei kassiert der 30-Jährige in diesem Zeitraum insgesamt 52 Millionen Dollar, wovon 35 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Evans ist einer der zuverlässigsten Passempfänger der Liga und erzielte in den vergangenen zehn Spielzeiten jeweils über 1000 Receiving Yards. Laut seinem Agenten Deryk Gilmore ist Evans mit durchschnittlich 26 Millionen Dollar an Jahresgehalt damit der älteste Wide Receiver, der einen solchen Mega-Deal mit seinem dritten Vertrag in der NFL abschließen kann. Gleichzeitig untermauern die Bucs damit auch ihren Anspruch, in der kommenden Saison wieder einen tiefen Playoff-Run anzugreifen und dafür die wichtigsten Spieler im Roster erneut zusammenzubringen. Der Deal mit Evans soll somit auch an Zeichen an Quarterback Baker Mayfield sein, der nach der Saison ebenfalls zum Free Agent wird und ebenfalls möglichst zurückgeholt werden soll.

+++ Update: 04.03.2024, 12:50 Uhr - Kansas City Chiefs wohl an Wide Receiver Darnell Mooney dran +++ Die Kansas City Chiefs verteidigten zwar ihren Super Bowl-Titel, dennoch zogen sich die Probleme im Receiving Corps wie ein roter Faden durch die Saison. Viel zu viele Drops, kein klarer WR1 und dann auch noch die Probleme um Kadarius Toney in den Playoffs, der vor dem Super Bowl komplett aus dem Kader gestrichen wurde. Die Chiefs erlebten in diesem Punkt eine turbulente Saison.

Dass zur Trade Deadline der vergangenen Saison kein hochkarätiger Receiver kam, überraschte viele Experten gleichwohl wie Fans. In der Offseason dürfte aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nachgebessert werden. Gerade auch, nachdem mit Marquez Valdes-Scantling, der im Super Bowl noch einen Tochdown-Pass fing, kürzlich ein Receiver vorzeitig entlassen wurde, um zwölf Millionen Dollar an Cap Space einzusparen. Der Bedarf wurde also noch größer. Wie Jeremy Fowler von "ESPN" berichtet, soll die Franchise von Head Coach Andy Reid an Free Agent Darnell Mooney dran sein. Der 26-Jährige spielte die vergangenen vier Jahre bei den Chicago Bears. 2021 zeigte er mit 1055 Receiving Yards und vier Receiving Touchdowns die beste Saison und deutete sein großes Potenzial an. Im nicht gerade passlastigen System um Quarterback Justin Fields brachen Mooneys Zahlen - auch aufgrund von Verletzungen - in den vergangenen beiden Spielzeiten dann deutlich ein. Sowohl 2022 als auch 2023 kam der Receiver gerade mal über 400 Receiving Yards hinaus, in beiden Spielzeiten zusammengenommen gelangen ihm magere drei Receiving Touchdowns. In Kansas City würde für den Fünftrunden-Pick von 2020 ein Wiedersehen mit seinem Ex-Head Coach Matt Nagy warten, der bei den Chiefs seit vergangener Saison den Posten des Offensive Coordinators innehat. Unter ihm erlebte Mooney seine bisher stärkste Spielzeit. Neben Kansas City sollen dem Bericht zufolge auch die Tennessee Titans am Receiver dran sein.

+++ Update: 04.03.2024, 11:00 Uhr - Kehrt Saquon Barkley zu den New York Giants zurück? GM Schoen äußert sich +++ In der Saison 2023 lief Saquon Barkley nach erfolglosen Verhandlungen über einen Langzeitvertrag unter dem Franchise Tag für die New York Giants auf. Die Franchise würde den 27-Jährigen laut "USA Today" gerne zurückholen, allerdings ist wohl auch in dieser Offseason nicht zu erwarten, dass es für den ehemaligen Erstrunden-Pick den großen Zahltag geben wird. Trotz der Erhöhung des Salary Cap um 30,6 Millionen Dollar sollen Running Backs weiterhin nicht mit großen Deals wie auf anderen Positionsgruppe rechnen können. "Ich denke, wir sind alle gewachsen - Saquon, ich selbst, die Organisation - in den letzten 12, 13, 14 Monaten", betonte Giants General Manager Joe Schoen am Dienstag. "Saquon ist jetzt vielleicht an einem anderen Punkt als damals, wenn es darum geht, den Markt und die geschäftliche Seite der Sache zu verstehen. Ich freue mich darauf, diese Gespräche mit ihm zu führen", zeigte sich Schoen zumindest positiv über die bevostehenden Gespräche, lies aber die Haltung der Franchise ziemlich deutlich durchblicken.