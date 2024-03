Viel zu viele Drops, kein klarer WR1 und dann auch noch die Probleme um Kadarius Toney in den Playoffs, der vor dem Super Bowl komplett aus dem Kader gestrichen wurde. Die Chiefs erlebten in diesem Punkt eine turbulente Saison.

Im nicht gerade passlastigen System um Quarterback Justin Fields brachen Mooneys Zahlen - auch aufgrund von Verletzungen - in den vergangenen beiden Spielzeiten dann deutlich ein. Sowohl 2022 als auch 2023 kam der Receiver gerade mal über 400 Receiving Yards hinaus, in beiden Spielzeiten zusammengenommen gelangen ihm magere drei Receiving Touchdowns.

Wie Jeremy Fowler von "ESPN" berichtet, soll die Franchise von Head Coach Andy Reid an Free Agent Darnell Mooney dran sein. Der 26-Jährige spielte die vergangenen vier Jahre bei den Chicago Bears. 2021 zeigte er mit 1055 Receiving Yards und vier Receiving Touchdowns die beste Saison und deutete sein großes Potenzial an.

Dass zur Trade Deadline der vergangenen Saison kein hochkarätiger Receiver kam, überraschte viele Experten gleichwohl wie Fans. In der Offseason dürfte aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nachgebessert werden. Gerade auch, nachdem mit Marquez Valdes-Scantling, der im Super Bowl noch einen Tochdown-Pass fing, kürzlich ein Receiver vorzeitig entlassen wurde, um zwölf Millionen Dollar an Cap Space einzusparen. Der Bedarf wurde also noch größer.

"Ich denke, wir sind alle gewachsen - Saquon, ich selbst, die Organisation - in den letzten 12, 13, 14 Monaten", betonte Giants General Manager Joe Schoen am Dienstag.

In der Saison 2023 lief Saquon Barkley nach erfolglosen Verhandlungen über einen Langzeitvertrag unter dem Franchise Tag für die New York Giants auf.

+++ Update: 03.03.2024, 18:00 Uhr - Star-Receiver Mike Evans will zu Contender +++

Nach seinem Vertragsende bei den Tampa Bay Buccaneers ist Mike Evans einer der Top-Receiver auf dem Markt.

Und der 30-Jährige hat offenbar auch einen klaren Plan, wo es nun genau hingehen soll. NFL-Insider Jordan Schultz von "The Athletic" berichtet, dass er mit Evans' Berater Deryk Gilmore gesprochen: "Mike möchte mit einem Elite-Quarterback in einer Offense spielen, die ihn in Szene setzt - und er will wie ein Top-Wide Receiver bezahlt werden. Er will nicht mit einem Rookie-Quarterback zusammenspielen. Einen Super Bowl zu gewinnen, hat oberste Priorität", wird der Berater zitiert.

Mit 1.000-Yard-Saisons in zehn Spielzeiten am Stück zählt Evans zu den effizientesten Passempfängern der Liga und hat damit die zweitmeisten in der Geschichte der Liga hinter Legende Jerry Rice mit elf vorzuweisen.