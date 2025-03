Mit dem Start der Free Agency wirft die NFL-Saison 2025 endgültig ihre Schatten voraus. Alle wichtigen personellen Entwicklungen gibt es hier bei uns im Ticker. Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL-Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird. 2025 beginnt die Free Agency am 10. März, ab diesem Tag dürfen angehende vertragslose Spieler frei mit anderen Teams verhandeln. Das neue Ligajahr startet offiziell am 12. März, erst dann dürfen die Vereinbarungen unterschrieben werden. So funktioniert die Free Agency 2025 Auch Trades und Entlassungen werden erst mit Start des neuen Ligajahres wirksam, aber natürlich wandern teilweise schon vorher Entscheidungen an die Öffentlichkeit. ran begleitet die wichtigsten Verpflichtungen, Entlassungen, Trades und mehr im Ticker.

Anzeige

Anzeige

+++ 7. März, 15:55 Uhr: Detroit Lions halten an verletztem Linebacker fest +++ Die Detroit Lions haben Derrick Barnes mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das berichtet Ian Rapoport. Der Linebacker unterschrieb für weitere drei Jahre und kassiert dafür 25,5 Millionen Dollar, wovon 16 Millionen garantiert sind. Das besondere daran: Barnes absolvierte in der vergangenen Saison nur drei Spiele, ehe er sich schwer am Knie verletzte. In der kommenden Spielzeit sollte er wieder bei vollen Kräften sein. Barnes wurde 2021 gedraftet und machte seitdem 51 Spiele für die Franchise, 26 Mal startete er.

Anzeige

Anzeige

+++ 7. März, 15:45 Uhr: Bills einigen ich mit Starspieler +++ Die Buffalo Bills haben sich laut NFL-Insider Ian Rapoport mit Star-Spieler Terrel Bernard auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Linebacker unterschrieb für vier Jahre und kann bis zu 50 Millionen Dollar erhalten. Garantiert sind in dem Deal 25,2 Millionen Dollar. Bernard stand bisher in insgesamt 46 Spielen für die Buffalo Bills auf dem Feld. Gedraftet wurde er von der Franchise 2022 in der dritten Runde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 7. März, 09:45 Uhr: Commanders geben Bobby Wagner neuen Vertrag +++ Die Washington Commanders haben nach ihrem furiosen Post-Season-Run einen neuen Vertrag mit Linebacker Bobby Wagner ausgehandelt. Der Vertrag gilt für eine Saison und garantiert dem zehnmaligen Pro Bowler 8 Millionen Dollar. Das Gesamtvolumen könnte auf bis zu 9,5 Millionen Dollar steigen. In der vergangenen Saison stand Wagner bei 99 Prozent aller Snaps auf dem Feld in denen er 132 Tackles und zwei Sacks verzeichnen konnte. Damit hatte er einen großen Anteil am Teamerfolg der Franchise aus der US-Hauptstadt.

+++ 7. März, 07:30 Uhr: Jacksonville Jaguars räumen auf +++ Der Kirk-Trade war nur der Anfang (siehe der Eintrag vorher). Denn die Jacksonville Jaguars haben einen regelrechten Kahlschlag vorgenommen. Neben einem Rücktritt von Center Mitch Morse gab es weitere Entlassungen, die den Jaguars vor allem einige Millionen an Cap Space einsparen. Tight End Evan Engram, die beiden Wide Receiver Devin Duvernay und Josh Reynolds sowie Cornerback Ronald Darby wurden von der Franchise entlassen. Engram kam 2024 nach zuvor zwei starken Spielzeiten auch verletzungsbedingt in nur neun Spielen auf 365 Yards und einen Touchdown. Bei Reynolds war es ein Pass für elf Yards in vier Spielen, nachdem er im Dezember geholt wurden. Duvernay war vor allem als Special Teamer im Einsatz, er verzeichnete 2024 351 Kickoff-Return Yards and 167 Punt-Return Yards. Darby verzeichnete 46 Tackles, allerdings keine Interception.

Anzeige

+++ 6. März, 22:30 Uhr: Jacksonville Jaguars traden Christian Kirk zu den Houston Texans +++ Die Houston Texans traden offenbar für Christian Kirk. Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, verlässt der Wide Receiver im Gegenzug für einen Siebtrunden-Pick die Jacksoville Jaguars. Eigentlich hatten die Jaguars geplant, Kirk ohnehin zu entlassen. Nun haben sie immerhin noch einen Draft-Pick für das kommende Jahr ausgehandelt. Dieser gehörte ursprünglich einmal den Los Angeles Rams. Der 28 Jahre alte Passempfänger wurde 2018 in der zweiten Runde (47. Pick) von den Arizona Cardinals gedraftet. Nach drei Saisons in Arizona ging es für Kirk nach Jacksonville. Die Texans sind damit seine dritte Station in der NFL.

Anzeige

+++ 6. März, 15:56 Uhr: Browns gewinnen Cap Space zurück durch Watson-Vertrag +++ Wie "ESPN" berichtet, haben die Cleveland Browns den Vertrag von Quarterback Deshaun Watson umstrukturiert. Durch diese Änderung haben die Browns mehr Geld im Salary Cap frei gemacht. Ursprünglich war das Team aus Ohio knapp 22 Millionen Dollar über der von der NFL vorgegebenen Gehalts-Obergrenze. Mit dem neuen Deal sparen sie 36 Millionen Dollar ein und haben damit mehr Spielraum, um in der Free Agency zu agieren. Watsons Vertrag läuft noch zwei Saisons und bringt dem Quarterback insgesamt 92 Millionen Dollar ein. General Manager Andrew Berry äußerte sich beim NFL-Combine zuletzt über die Gesamtsituation: "Wir stellen sicher, dass er vollständig fit wird." Und weiter: "Unsere finanzielle Situation wird uns nicht davon abhalten, aktiv zu werden, wenn wir die Chance dazu haben." Nun wurde klar, wie sie die angespannte finanzielle Situation aufgelöst haben. Die Umstrukturierung von Watson's Vertrag wandelt sein festgeschriebenes Gehalt in einen Unterschriftsbonus, welcher über die fünf Vertragsjahre, die 2022 unterschrieben wurden, aufgeteilt werden kann. Dadurch wird sofort mehr Cap Space frei. Allerdings steigert sich dadurch der Cap Hit 2026 auf 81,6 Millionen Dollar, bei einer Entlassung fiele in einem Jahr immer noch Dead Money in Höhe von 135,4 Millionen Dollar an. Weiterer Spielraum soll laut dem Bericht mit einer Versicherung frei werden, die für die Browns durch mehr als zehn verpasste Spiele des Quarterbacks aktiviert werden würde. Eine genaue Summe wurde hierfür nicht genannt bisher.

Anzeige

NFL: Auf Bradys Spuren? Patriots-QB mit Monsterpass

Anzeige

+++ 6. März, 10:26 Uhr: L.A. Rams entlassen Cornerback Tomlinson +++ Cornerback Tre'Vius Tomlinson wurde 2023 von den Los Angeles Rams in der sechsten Runde gedraftet. Nachdem er in seiner Rookie-Saison in 15 Spielen zum Einsatz kam, verpasste er die komplette zweite Spielzeit verletzungsbedingt. Jetzt wurde er entlassen. "Es war eine gemeinsame Entscheidung um Tre einen Neustart zu ermöglichen. Wir bedanken uns bei Les Snead und Sean McVay, die diesen Schritt durch gute Zusammenarbeit möglich gemacht haben", erklärte sein Berater das Vorgehen. Seine College-Karriere verbrachte Tomlinson an der Texas Christian University. In dieser Zeit gewann er 2022 den Jim-Thorpe-Award für den besten Defensive Back im College-Football.

Anzeige

+++ 5. März, 19:16 Uhr: Beben bei den Seahawks! D.K. Metcalf will weg +++ Receiver-Beben bei den Seattle Seahawks! Nach der Entlassung von Tyler Lockett (siehe 18:54 Uhr) droht der Franchise der nächste namhafte Abgang auf der Passempfänger-Position. Laut "NFL Network" fordert D.K. Metcalf einen sofortigen Trade. Demnach hätten die Seahawks zugestimmt, nach Optionen zu schauen. An diesen dürfte es nicht mangeln, Metcalf ist einer der Top-Receiver der NFL, wenn auch gelegentlich mit Schwankungen in seinen Leistungen. Der 27-Jährige war 2019 in der zweiten Runde des Drafts von den Seahawks gezogen worden und entwickelte sich schnell zur Nummer eins im Team. In seinen bislang sechs Saisons in der NFL schaffte er es dreimal über die 1.000-Yards-Marke. Allerdings baute auch er in der vergangenen Spielzeit etwas ab, nur fünf Touchdowns waren der bislang schwächste Wert seiner Karriere. Zudem lief ihm Jaxon Smith-Njigba intern allmählich den Rang ab.

+++ 5. März, 19:05 Uhr: Jaguars machen ohne Christian Kirk weiter +++ Auch für Christian Kirk geht es nicht bei seinem aktuellen Team weiter. Wie "ESPN" berichtet, entlassen die Jacksonville Jaguars den Receiver. Damit sparen die Jaguars 10,4 Millionen Dollar beim Salary Cap. Der heute 28-Jährige hatte im März 2022 einen Vierjahresvertrag über ein Gesamtvolumen von 72 Millionen Dollar unterschrieben. Davon waren 37 Millionen Dollar komplett garantiert. Doch während er in der darauffolgenden Saison diese Zahlen mit starken Leistungen rechtfertigen konnte und mit 1.108 Receiving Yards einen Karrierebestwert aufstellte, konnte er danach nicht mehr an diese Zahlen anknüpfen.

Anzeige

Anzeige

+++ 5. März, 18:54 Uhr: Seahawks trennen sich nach zehn Jahren von Tyler Lockett +++ Eine Ära bei den Seattle Seahawks geht zu Ende. Wie die Franchise am Mittwoch offiziell verkündete, wird Wide Receiver Tyler Lockett entlassen. Damit verlässt eine Legende des Teams den Pazifik-Nordwesten. Lockett war 2015 in Runde drei von den Seahawks gedraftet worden und spielte danach zehn Saisons für das Team. In dieser Zeit erzielte er 8.594 Receiving Yards und 61 Touchdowns. Zwischen 2019 und 2022 knackte er vier Jahre in Folge die Marke von 1.000 Yards. In der abgelaufenen Saison begann sein Stern aber bereits merklich zu sinken. Lockett rutschte im internen Ranking der Pass Catcher deutlich ab, seine 49 Receptions waren der schwächste Wert seit 2017. Zudem kam er nur auf 600 Yards. Hätten die Seahawks am 32-Jährigen festgehalten, hätte er in der kommenden Saison 17 Millionen Dollar verdient - darunter ein Roster Bonus in Höhe von 5,3 Millionen Dollar, wenn er am 16. März noch Teil des Kaders gewesen wäre. "Ich habe es wirklich genossen, in Seattle zu sein", schrieb Lockett als Reaktion auf seine Entlassung auf "X". "Ich habe so viele großartige Menschen getroffen und so viele tolle Erinnerungen gesammelt", fuhr er fort und bedankte sich bei den Fans.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ 5. März, 16:40 Uhr: Raiders entlassen Gardner Minshew +++ Das neue Regime der Las Vegas Raiders um Head Coach Pete Carroll setzt nicht mehr auf die Dienste von Quarterback Gardner Minshew. Wie das "NFL Network" berichtete, wurde der 28-Jährige darüber in Kenntnis gesetzt, dass er entlassen wird. Minshew war erst vor der vergangenen Saison zu den Raiders gewechselt und unterschrieb in der Spielermetropole einen Zweijahresvertrag, der ihm 2025 noch ein garantiertes Gehalt in Höhe von 3,16 Millionen Dollar einbringt. Die Saison 2024 begann Minshew als Starter, zeigte aber durchwachsene Leistungen und wurde vor Woche 6 gebencht. Danach kehrte er zwar nochmal zurück, brach sich aber in Woche elf das Schlüsselbein und fiel die restliche Saison aus. Seine Karriere begann Minshew als Sechstrundenpick 2019 bei den Jacksonville Jaguars. Nach zwei Jahren in Florida wechselte er zu den Philadelphia Eagles, danach war er ein Jahr bei den Indianapolis Colts aktiv.

Anzeige