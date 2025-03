Mit dem Start der Free Agency wirft die NFL-Saison 2025 endgültig ihre Schatten voraus. Alle wichtigen personellen Entwicklungen gibt es hier bei uns im Ticker. Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL-Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird. 2025 beginnt die Free Agency am 10. März, ab diesem Tag dürfen angehende vertragslose Spieler frei mit anderen Teams verhandeln. Das neue Ligajahr startet offiziell am 12. März, erst dann dürfen die Vereinbarungen unterschrieben werden. So funktioniert die Free Agency 2025

NFL-Kommentar: Metcalf-Trade zu den Steelers ist so sinnlos Auch Trades und Entlassungen werden erst mit Start des neuen Ligajahres wirksam, aber natürlich wandern teilweise schon vorher Entscheidungen an die Öffentlichkeit. ran begleitet die wichtigsten Verpflichtungen, Entlassungen, Trades und mehr im Ticker.

+++ 10. März, 07:09 Uhr: Seahawks traden Metcalf zu den Steelers - Mega-Vertrag für Receiver +++ Star-Receiver D.K. Metcalf verlässt die Seattle Seahawks und spielt künftig für die Pittsburgh Steelers. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, schicken die Steelers im Gegenzug für den Trade einen Zweitrundenpick 2025 in den Nordwesten. Zudem tauschen beide Teams ihre Fünft- bzw. Sechstrundenpicks im kommenden Draft. Im selben Atemzug unterschrieb der 27-Jährige in Pittsburgh einen neuen Mega-Vertrag. Laut "ESPN" handelt es sich um einen Fünfjahresvertrag über insgesamt 150 Millionen Dollar. Damit ist Metcalf aktuell erst der siebte Receiver mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von mindestens 30 Millionen Dollar. Metcalf wurde 2019 in der zweiten Runde von den Seahawks gedraftet und war jahrelang der zentrale Baustein der Passing Offense. Zuletzt forderte er jedoch einen Trade, in der abgelaufenen Saison rutschte er zudem allmählich in die Rolle der Nummer zwei hinter Jaxon Smith-Njigba ab.

+++ 10. März, 00:20 Uhr: Neues Team für Davante Adams +++ Davante Adams wird künftig für die Los Angeles Rams spielen. Das gab die NFL-Franchise in der Nacht auf Montag deutscher Zeit bekannt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Adams-Zukunft!

+++ 9. März, 21:20 Uhr: Entlassungen bei den Lions und 49ers +++ Die San Francisco 49ers haben Defensive Tackle Maliek Collins entlassen. Bei den Detroit Lions wird Berichten zufolge Edge Rusher Za'Darius Smith, Veteran und dreimaliger Pro Bowler, seine Koffer packen müssen. Beide Spieler werden zu Free Agents.

+++ 9. März, 20:26 Uhr: Chiefs verlängern mit Defense-Star +++ Die Kansas City Chiefs haben sich die Dienste von Linebacker Nick Bolton für die nächsten drei Jahre gesichert. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist der Vertrag 45 Millionen Dollar wert, wovon 30 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Bolton wurde 2021 in der zweiten Runde an Position 58 gedraftet und entwickelte sich zu einem Leistungsträger. Mit dem Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes gewann Bolton, der am Montag 25 Jahre alt wird, zweimal den Super Bowl. Nun erhält er seinen ersten großen Vertrag bei den Chiefs.

+++ 9. März, 20:20 Uhr: Seahawks binden Jarran Reed +++ Der Defensive Tackle wäre Free Agent geworden, nun hat er in Seattle einen neuen Vertrag erhalten. Das Arbeitspapier läuft laut Adam Schefter über drei Jahre und ist bis zu 25 Millionen Dollar wert.

+++ 9. März, 09:20 Uhr: Carr muss Saints "retten" +++ Die New Orleans Saints müssen mal wieder kreativ werden, um unter der Gehaltsobergrenze zu bleiben, denn sie blicken kurz vor dem Ligastart auf ein dickes Minus, das laut "Spotrac" bei fast 40 Millionen Dollar liegt. Derek Carr hilft mit, denn sein Vertrag wurde jetzt umstrukturiert. Demnach wird der Quarterback den Großteil seines Gehalts in einen Signing Bonus umwandeln lassen, wodurch die Saints 30 Millionen Dollar freischaufeln können. Dafür steigt sein Cap Hit für 2026 auf fast 70 Millionen Dollar. Damit ist klar, dass die Saints 2025 auf Carr als Starter setzen werden, wenn nichts Ungewöhnliches passiert. Carr unterschrieb bei den Saints 2023 einen Vierjahresvertrag über 150 Millionen Dollar. Als Starter hat er eine Bilanz von 14 Siegen und 13 Niederlagen. 2024 kam er verletzungsbedingt auf nur zehn Spiele.

+++ 9. März, 08:00 Uhr: Ertz bekommt neuen Vertrag +++ Zach Ertz bleibt bei den Washington Commanders! Der Tight End hat sich Berichten mit der Franchise auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Der 34-Jährige bekommt für eine weitere NFL-Saison demnach 6,25 Millionen Dollar, weitere 2,75 Millionen Dollar sind durch Prämien möglich, wie das NFL Network berichtet. Ertz fing in der vergangenen Saison 66 Pässe für 654 Yards und sieben Touchdowns. In drei Playoff-Spielen kamen 155 Yards und ein Touchdown dazu.

+++ 8. März, 20:20 Uhr: Brown bleibt bei den Chiefs +++ Für Marquise Brown geht es auch 2025 bei den Kansas City Chiefs weiter. Der Wide Receiver erhält nach "ESPN"-Informationen einen neuen Einjahres-Vertrag über elf Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr hatte "Hollywood" für sieben Millionen US-Dollar unterschrieben, fiel jedoch wegen einer Schulterverletzung aus dem ersten Preseason-Spiel fast die gesamte Saison aus. Letztlich kam er in zwei Regular-Season-Einsätzen auf neun Receptions für 91 Yards. In den Playoffs kamen fünf Catches für 50 Yards hinzu.

+++ 8. März, 20:05 Uhr: Neuer Vertrag für Gesicki bei den Bengals +++ Die Cincinnati Bengals bauen auch in den kommenden Jahren auf Mike Gesicki. Nach "ESPN"-Informationen verlängert der Tight End seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre. In dieser Zeit kann er bis zu 25,5 Millionen US-Dollar kassieren, allein 2025 sind es demnach zwölf Millionen US-Dollar. In seiner ersten Bengals-Saison fing Gesicki 65 Pässe für 665 Yards inklusive zwei Touchdowns. Der 29-Jährige kam 2018 als Zweitrunden-Pick in die NFL, spielte auch schon für die Miami Dolphins und die New England Patriots.

+++ 8. März, 18:30 Uhr: Bills verlängern Vertrag mit Rousseau +++ Die Zukunft von Greg Rousseau liegt bei den Buffalo Bills. Wie die Franchise bekanntgab, hat der Defensive End seinen Vertrag um vier Jahre velängert und ist damit bis einschließlich der Saison 2029 gebunden. Laut NFL-Insider umfasst der Kontrakt ein Volumen von 80 Millionen US-Dollar, davon sind 54 Millionen US-Dollar garantiert. Rousseau kam als 30. Pick des Draft 2021 zu den Bills und sammelte seither 25 Sacks. Dazu kommen 182 Tackles, eine Interception und sechs Forced Fumbles. In der anstehenden Saison spielt er unter der Fifth Year Option, die ihm 13,38 Millionen US-Dollar einbringt.

+++ 7. März, 18:00 Uhr: Commanders entlassen Star-Verteidiger +++ Die Washington Commanders entlassen ihren zweimaligen Pro Bowler Jonathan Allen. Das berichtet Ian Rapoport. Zuvor versuchte das Team, einen Trade-Partner für den ehemaligen Erstrundenpick zu finden - ohne Erfolg. Mit der Entscheidung spart das Team rund 16,3 Millionen Dollar gegen den Cap. Die Commanders müssen aber auch sechs Millionen Dollar an Dead Cap schlucken. Der Defensive Tackle wurde 2017 als 17. Pick im Draft von Washington ausgewählt. In acht Jahren legte Allen insgesamt 42 Sacks und 60 Tackles for Loss auf.

+++ 7. März, 15:55 Uhr: Detroit Lions halten an verletztem Linebacker fest +++ Die Detroit Lions haben Derrick Barnes mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das berichtet Ian Rapoport. Der Linebacker unterschrieb für weitere drei Jahre und kassiert dafür 25,5 Millionen Dollar, wovon 16 Millionen garantiert sind. Das besondere daran: Barnes absolvierte in der vergangenen Saison nur drei Spiele, ehe er sich schwer am Knie verletzte. In der kommenden Spielzeit sollte er wieder bei vollen Kräften sein. Barnes wurde 2021 gedraftet und machte seitdem 51 Spiele für die Franchise, 26 Mal startete er.

+++ 7. März, 15:45 Uhr: Bills einigen sich mit Starspieler +++ Die Buffalo Bills haben sich laut NFL-Insider Ian Rapoport mit Star-Spieler Terrel Bernard auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Linebacker unterschrieb für vier Jahre und kann bis zu 50 Millionen Dollar erhalten. Garantiert sind in dem Deal 25,2 Millionen Dollar. Bernard stand bisher in insgesamt 46 Spielen für die Buffalo Bills auf dem Feld. Gedraftet wurde er von der Franchise 2022 in der dritten Runde.

+++ 7. März, 09:45 Uhr: Commanders geben Bobby Wagner neuen Vertrag +++ Die Washington Commanders haben nach ihrem furiosen Post-Season-Run einen neuen Vertrag mit Linebacker Bobby Wagner ausgehandelt. Der Vertrag gilt für eine Saison und garantiert dem zehnmaligen Pro Bowler 8 Millionen Dollar. Das Gesamtvolumen könnte auf bis zu 9,5 Millionen Dollar steigen. In der vergangenen Saison stand Wagner bei 99 Prozent aller Snaps auf dem Feld in denen er 132 Tackles und zwei Sacks verzeichnen konnte. Damit hatte er einen großen Anteil am Teamerfolg der Franchise aus der US-Hauptstadt.

+++ 7. März, 07:30 Uhr: Jacksonville Jaguars räumen auf +++ Der Kirk-Trade war nur der Anfang (siehe der Eintrag vorher). Denn die Jacksonville Jaguars haben einen regelrechten Kahlschlag vorgenommen. Neben einem Rücktritt von Center Mitch Morse gab es weitere Entlassungen, die den Jaguars vor allem einige Millionen an Cap Space einsparen. Tight End Evan Engram, die beiden Wide Receiver Devin Duvernay und Josh Reynolds sowie Cornerback Ronald Darby wurden von der Franchise entlassen. Engram kam 2024 nach zuvor zwei starken Spielzeiten auch verletzungsbedingt in nur neun Spielen auf 365 Yards und einen Touchdown. Bei Reynolds war es ein Pass für elf Yards in vier Spielen, nachdem er im Dezember geholt wurden. Duvernay war vor allem als Special Teamer im Einsatz, er verzeichnete 2024 351 Kickoff-Return Yards and 167 Punt-Return Yards. Darby verzeichnete 46 Tackles, allerdings keine Interception.

+++ 6. März, 22:30 Uhr: Jacksonville Jaguars traden Christian Kirk zu den Houston Texans +++ Die Houston Texans traden offenbar für Christian Kirk. Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, verlässt der Wide Receiver im Gegenzug für einen Siebtrunden-Pick die Jacksoville Jaguars. Eigentlich hatten die Jaguars geplant, Kirk ohnehin zu entlassen. Nun haben sie immerhin noch einen Draft-Pick für das kommende Jahr ausgehandelt. Dieser gehörte ursprünglich einmal den Los Angeles Rams. Der 28 Jahre alte Passempfänger wurde 2018 in der zweiten Runde (47. Pick) von den Arizona Cardinals gedraftet. Nach drei Saisons in Arizona ging es für Kirk nach Jacksonville. Die Texans sind damit seine dritte Station in der NFL.

+++ 6. März, 15:56 Uhr: Browns gewinnen Cap Space zurück durch Watson-Vertrag +++ Wie "ESPN" berichtet, haben die Cleveland Browns den Vertrag von Quarterback Deshaun Watson umstrukturiert. Durch diese Änderung haben die Browns mehr Geld im Salary Cap frei gemacht. Ursprünglich war das Team aus Ohio knapp 22 Millionen Dollar über der von der NFL vorgegebenen Gehalts-Obergrenze. Mit dem neuen Deal sparen sie 36 Millionen Dollar ein und haben damit mehr Spielraum, um in der Free Agency zu agieren. Watsons Vertrag läuft noch zwei Saisons und bringt dem Quarterback insgesamt 92 Millionen Dollar ein. General Manager Andrew Berry äußerte sich beim NFL-Combine zuletzt über die Gesamtsituation: "Wir stellen sicher, dass er vollständig fit wird." Und weiter: "Unsere finanzielle Situation wird uns nicht davon abhalten, aktiv zu werden, wenn wir die Chance dazu haben." Nun wurde klar, wie sie die angespannte finanzielle Situation aufgelöst haben. Die Umstrukturierung von Watson's Vertrag wandelt sein festgeschriebenes Gehalt in einen Unterschriftsbonus, welcher über die fünf Vertragsjahre, die 2022 unterschrieben wurden, aufgeteilt werden kann. Dadurch wird sofort mehr Cap Space frei. Allerdings steigert sich dadurch der Cap Hit 2026 auf 81,6 Millionen Dollar, bei einer Entlassung fiele in einem Jahr immer noch Dead Money in Höhe von 135,4 Millionen Dollar an. Weiterer Spielraum soll laut dem Bericht mit einer Versicherung frei werden, die für die Browns durch mehr als zehn verpasste Spiele des Quarterbacks aktiviert werden würde. Eine genaue Summe wurde hierfür nicht genannt bisher.

