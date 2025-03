Mit dem Start der Free Agency wirft die NFL-Saison 2025 endgültig ihre Schatten voraus. Alle wichtigen personellen Entwicklungen gibt es hier bei uns im Ticker. Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL-Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird. 2025 beginnt die Free Agency am 10. März, ab diesem Tag dürfen angehende vertragslose Spieler frei mit anderen Teams verhandeln. Das neue Ligajahr startet offiziell am 12. März, erst dann dürfen die Vereinbarungen unterschrieben werden. So funktioniert die Free Agency 2025

NFL-Kommentar: Metcalf-Trade zu den Steelers ist so sinnlos Auch Trades und Entlassungen werden erst mit Start des neuen Ligajahres wirksam, aber natürlich wandern teilweise schon vorher Entscheidungen an die Öffentlichkeit. ran begleitet die wichtigsten Verpflichtungen, Entlassungen, Trades und mehr im Ticker.

+++ 12. März: 03:00 Uhr: Buffalo Bills nehmen Joey Bosa unter Vertrag +++ Einer der größten verfügbaren Stars in der Free Agency ist vom Markt. Joey Bosa schließt sich den Bufflo Bills an. Der Pro Bowl Edge Rusher, der zuletzt bei den Los Angeles Chargers unter Vertrag stand, unterschreibt beim Top-Team aus der AFC East einen Einjahresvertrag in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sind dabei 12 Millionen US-Dollar garantiert, durch Boni ist der Vertrag sogar bis zu 15,6 Millionen US-Dollar wert. Die Bills schließen also die Lücke von Von Miller.

+++ 12. März: 02:30 Uhr: DeMarcus Robinson nach San Francisco +++ Die San Francisco 49ers und DeMarcus Robinson haben sich auf einen Zweijahresvertrag in Höhe von neun Millionen US-Dollar geeinigt. Zuvor spielte der Wide Receiver bei den LA Rams.

+++ 12. März: 01:00 Uhr: Safety Woods zu den Titans +++ Die Tennessee Titans haben sich die Dienste von Xavier Woods gesichert. Der Safety unterschreibt für zwei Jahre und zehen Millionen US-Dollar bei den Titans.

+++ 12. März: 00:10 Uhr: DeAndre Hopkins findet neues Team +++ Lamar Jackson bekommt eine neue Waffe: Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll der ehemalige Chiefs-Receiver DeAndre Hopkins bei den Ravens einen Einjahresvertrag über 6 Millionen Dollar unterschreiben.

+++ 11. März: 22:15 Uhr: Saints schnappen sich offenbar Chiefs-Star Reid +++ Die Saints legen offenbar direkt nach. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, soll Safety Justin Reid von den Chiefs nach New Orleans kommen. Der aus Louisiana stammende Spieler erhält demnach einen Dreijahres-Deal über 31,5 Millionen Dollar, wovon 22,5 Millionen Dollar bei der Vertragsunterzeichnung voll garantiert sein sollen.

+++ 11. März: 21:45 Uhr: Falcons holen Floyd und halten Hughes +++ Die Atlanta Falcons verpflichten laut Rapoport Pass Rusher Leonard Floyd. Nach seinem Aus bei den San Francisco 49ers bekommt der Routinier offenbar einen Einjahresvertrag. Zuvor einigten sich die Falcons laut "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler bereits mit Cornerback Mike Hughes auf einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar.

+++ 11. März: 20:45 Uhr: Saints und Johnson einigen sich +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die New Orleans Saints und Tight End Juwan Johnson auf einen Dreijahresvertrag über 30,75 Millionen Dollar geeinigt, der dem Spieler maximal 34,5 Millionen Dollar einbringen kann. 21,25 Millionen Dollar sollen demnach garantiert sein. Der 28-Jährige fing in der vergangenen Saison 50 Pässe für 548 Yards und drei Touchdowns. In seinen fünf Spielzeiten in New Orleans hat Johnson 146 Pässe für 1.622 Yards und 18 Touchdowns gefangen.

+++ 11. März: 18:55 Uhr: Cowboys machen Turpin zu bestbezahltem Special Teamer +++ Die Cowboys einigen sich laut NFL-Reporter Tom Pelissero mit Wide Receiver/Return Specialist KaVontae Turpin auf einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar. Dallas macht den 28-Jährigen damit zum bestbezahlten Special Teamer der NFL.

+++ 11. März: 17:30 Uhr: Panthers entlassen Miles Sanders +++ Die Panthers trennen sich vor Beginn des neuen Ligajahres von Running Back Miles Sanders. Dies gab die Franchise auf ihrer Homepage bekannt. Der 27-Jährige verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in Carolina, nachdem er 2023 als Free Agent einen Vierjahresvertrag über 25,4 Millionen Dollar unterschrieben hatte. Teamintern hat Sanders die Rolle des Starters jedoch an Chuba Hubbard verloren, der im vergangenen Herbst eine langfristige Vertragsverlängerung erhielt. In zwei Spielzeiten verzeichnete Sanders 184 Carries für 637 Yards und drei Touchdowns sowie 51 Catches für 302 Yards und einen Touchdown für Carolina. Laut "Spotrac" generiert die Franchise damit knapp 5,3 Millionen Dollar an Cap Space.

+++ 11. März: 17:15 Uhr: Chiefs schnappen sich Cornerback Fulton +++ Die Kansas City Chiefs reagieren auf die Niederlage im Super Bowl und verstärken ihre Defense. Laut Rapoport erhält Cornerback Kristian Fulton einen Zweijahresvertrag über 20 Millionen Dollar geeinigt, 15 Millionen Dollar sollen voll garantiert sein. Der 26-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 15 Spiele für die Los Angeles Chargers und verzeichnete dabei eine Interception und 51 Tackles.

+++ 11. März: 16:30 Uhr: Buccaneers holen Punter Riley Dixon +++ Punter-News! Laut NFL-Insider Ian Rapoport verlässt Riley Dixon die Denver Broncos und schließt sich den Tampa Bay Buccaneers an. Der 31-Jährige erhält demnach einen Zweijahresvertrag über sechs Millionen Dollar.

+++ 11. März: 16:00 Uhr: Daniel Jones wechselt zu den Colts +++ Nächster Quarterback-Hammer! Daniel Jones unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport bei den Indianapolis Colts einen Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar, der bis zu 17,7 Millionen Dollar wert sein kann. 13,15 Millionen Dollar sind demnach voll garantiert. Der langjährige Spieler der New York Giants wird damit Konkurrent des strauchelnden Erstrunden-Picks von 2023, Anthony Richardson.

+++ 11. März: 15:45 Uhr: Eagles traden Champion für O-Liner der Texans +++ Die Houston Texans treiben den Umbau ihrer Offensive Line voran und geben den ehemaligen Erstrundenpick Kenyon Green, Guard, an die Philadelphia Eagles ab. Dafür wechselt Cornerback C.J. Gardner-Johnson vom amtierenden Champion in die AFC South. Das berichtet das "NFL Network". Neben den Spielern werden zudem Draft-Picks ausgetauscht. Die Eagles schicken einen Sechstrundenpick 2026 weg und erhalten im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026.

+++ 11. März: 15:30 Uhr: Cowboys einigen sich mit Solomon Thomas +++ Die Cowboys verstärken ihre Defense. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, erhält Defensive Tackle Solomon Thomas einen Zweijahresvertrag über bis zu acht Millionen Dollar. Der ehemalige Jets-Spieler wechselt damit in seine Heimat Dallas.

+++ 11. März: 14:00 Uhr: Vikings schnappen sich Top-Guard +++ Die Vikings machen munter weiter und landen direkt den nächsten Mega-Deal. Wie "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler berichtet, erhält Guard Will Fries einen Fünfjahresvertrag über 88 Millionen Dollar in Minnesota. Damit sichert sich die Franchise einen der besten Interior Linemen auf dem Markt. Der 26-Jährige wurde von den Indianapolis Colts 2021 in der siebten Runde gedrafted.

+++ 11. März: 13:10 Uhr: Vikings angeln sich Star-Verteidiger Allen +++ Der zweimalige Pro Bowler Jonathan Allen unterschreibt bei den Minnesota Vikings. Wie NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter übereinstimmend berichten, handelt es sich bei dem Deal um einen Dreijahresvertrag in Höhe von 60 Millionen US-Dollar. Der 30 Jahre alte Defensive Tackle wurde im Jahr 2017 an 17. Stelle von den Washington Commanders (damals Redskins) gedraftet. Er verbrachte acht Saisons in Washington und war über Jahre hinweg Starter.

+++ 11. März: 13:05 Uhr: Jevon Holland landet bei den Giants +++ Einen Tag vor dem offiziellen Start der Free Agency geht es weiter mit absoluten Top-Namen. Jevon Holland hat laut NFL-Insider Ian Rapoport bei den New York Giants unterschrieben. Der Safety erhält im Big Apple wohl einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen US-Dollar - rund 30 Millionen US-Dollar sollen garantiert sein. Holland lief seit 2021 für die Miami Dolphins auf, von denen er in der zweiten Runde gedraftet wurde.

+++ 11. März, 04:30 Uhr: Giants nehmen Golston unter Vertrag +++ Nach einem Karrierebestwert von 5,5 Sacks in der vergangenen Saison bei den Dallas Cowboys zieht es Chauncey Golston zu den New York Giants. Der Defensive End unterschreibt für drei Jahre und 19,5 Millionen US-Dollar im Big Apple.

+++ 11. März, 03:30 Uhr: Byron Murphy bleibt in Minnesota +++ Wie Insider Ian Rapoport berichtet, ist die Zukunft von Pro Bowler Byron Murphy geklärt. Demnach bleibt der Cornerback für drei weitere Jahre bei den Minnesota Vikings und kassiert dort 66 Millionen US-Dollar. Mittlerweile haben die Vikings den Mega-Deal offiziell bestätigt.

+++ 11. März, 03:00 Uhr: Fullback Juszcyk ohne Zukunft bei 49ers +++ Die San Francisco 49ers haben Fullback Kyle Juszcyk darüber informiert, dass sie ihn entlassen werden. Der neunmalige Pro Bowler will aber weiterhin in der NFL bleiben und einen der wenigen Fullback-Plätze bei einem Team einnehmen.

+++ 11. März, 02:30 Uhr: Chase Young bleibt bei den Saints +++ Die Entscheidung um Chase Young ist gefallen. Der Defensive End hat sich laut Insider Ian Rapoport mit den New Orleans Saints auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt. Youngs Paket liegt wohl bei 51 Millionen US-Dollar und könnte durch Boni um sechs weitere Millionen US-Dollar ansteigen. Die Saints halten ihren Schlüsselspieler in der Defense. Young reagierte in den Sozialen Medien: "Gott sei Dank!"

+++ 11. März, 01:30 Uhr: Harris zieht es zu den Chargers +++ Najee Harris heuert bei den Los Angeles Chargers an. Der angehende Free Agent, der zuletzt für die Pittsburgh Steelers auflief, unterschreibt in LA einen Einjahresvertrag. Rund neun Millionen Euro bringt der Deal dem Running Back wohl ein.

+++ 11. März, 00:30 Uhr: Broncos holen Linebacker Greenlaw +++ Von den 49ers zu den Broncos: Dre Greenlaw unterschreibt in Denver wohl einen Dreijahresvertrag. Laut Insider Ian Rapoport kassiert der Verteidiger 35 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum.

+++ 10. März, 23:59 Uhr: Rams planen Entlassung von Cooper Kupp +++ Cooper Kupp steht ein unrühmliches Ende in Los Angeles bevor. Nachdem seit Wochen kein Trade-Partner für den Star-Receiver gefunden wird, planen die Los Angeles Rams die Entlassung von Kupp. Los Angeles hat klargemacht, dass sie sich eine Zukunft mit dem bald 32-Jährigen nicht mehr vorstellen können. Eine Entlassung würde über zwei Jahre rund 57 Millionen Dollar einsparen, der Dead Cap 2025 liegt allerdings bei 22,3 Millionen Dollar.

+++ 10. März, 23:55 Uhr: Giants halten Receiver Slayton +++ Die New York Giants verlängern den Vertrag ihres langjährigen Wide Receivers Darius Slayton um drei Jahre. In dieser Zeit stehen ihm bis zu 36 Millionen Dollar zu.

+++ 10. März, 23:36 Uhr: Vikings holen Star-Center +++ Die Minnesota Vikings könnten in die kommende Saison mit Rookie-Quarterback J.J. McCarthy starten. Da schadet es nicht, wenn man auf der Center-Position einen echten Routinier hat. Mit Ryan Kelly hat Minnesota diesen gefunden. Der viermalige Pro-Bow-Center kommt von den Indianapolis Colts und unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Höhe von 18 Millionen Dollar,.

+++ 10. März, 23:33 Uhr: Steelers wildern bei den Ravens +++ Mit Patrick Queen wechselte in der letztjährigen Free Agency ein großer Name auf der Linebacker-Position ein Spieler von den Baltimore Ravens zum Erzrivalen aus Pittsburgh, ein Jahr später entscheidet sich Malik Harrison für den gleichen Weg. Der 27-Jährige unterschreib einen Zweijahresvertrag bei den Steelers und bekommt dafür zehn Millionen Dollar.

+++ 10. März, 23:29 Uhr: Panthers angeln nächsten Defense-Star +++ Noch mal ein Knaller am späten Abend! Die Carolina Panthers landen den nächsten großen Deal und verstärken ihre Defensive Line erneut! Neben Bobby Brown III unterschreibt auch Defensive Tackle Tershawn Wharton für drei Jahre in North Carolina. Wharton hat gemeinsam mit seinem Management einen Vertrag in Höhe von 54 Millionen Dollar ausgehandelt, 30 Millionen davon sind garantiert.

+++ 10. März, 23:28 Uhr: Dolphins verpflichten Zach Wilson +++ Zach Wilson bleibt der NFL erhalten. Der ehemalige Nummer-2-Pick des 2021er Drafts unterschreibt einen Einjahresvertrag in Miami und wird neuer Backup von Tua Tagovailoa. Wilson bekommt dabei ein Grundgehalt von 6 Millionen Dollar, das mit vereinbarten Bonuszahlungen auf 10 Millionen steigen kann.

+++ 10. März, 22:48 Uhr: Monster-Trade! Commanders schnüren Deal für Star-Tackle Tunsil +++ Im ganzen Wahnsinn um die Free Agency schnüren die Washington Commanders mal eben einen Mega-Trade um Laremy Tunsil! Der fünfmalige Pro Bowler, der als einer der besten Left Tackles gilt, verlässt die Houston Texans. Die Texander erhalten dafür einen Dritt- und Siebtrundenpick dieses Jahr, sowie einen Zweit- und Viertrundenpick 2026. Neben Tunsil schickt man ebenfalls einen Viertrundenpick nach Washington. Tunsil hat einen laufenden Vertrag bis einschließlich 2026, jährlich stehen dem O-Liner 21,4 Millionen Dollar zu.

+++ 10. März, 22:41 Uhr: Colts landen Cornerback-Coup +++ Die Indianapolis Colts haben ihr Defensive Backfield offenbar als eine Schwachstelle identifiziert. Nachdem Safety Cam Bynum bereits verpflichtet wurde, soll jetzt auch Cornerback Charvarius Ward verpflichtet werden. Der ehemalige Niners-Star soll ebenfalls insgesamt bis zu 60 Millionen Dollar verdienen, allerdings unterzeichnet Ward nur einen Dreijahresvertrag. 35 Millionen Dollar hat der Cornerback mit seinem neuen Kontrakt garantiert.

+++ 10. März, 22:38 Uhr: Patriots holen Quarterback +++ Die nächsten Quarterback-News! Die New England Patriots verpflichten Joshua Dobbs, der Drake Mayes neuer Backup wird. Dobbs unterschreibt einen Zweijahresvertrag, die Höhe des Kontrakts ist noch nicht bekannt.

+++ 10. März, 22:33 Uhr: Nächster Trade! Eagles traden Kenny Pickett +++ Ein Quarterback-Trade kommt in der NFL nicht alle Tage zu Stande - doch diese Free Agency liefert uns auch das. Eagles-Quarterback Kenny Pickett wechselt zu den Cleveland Browns, im Gegenzug schicken die Browns einen Fünftrundenpick und Dorian Thompson-Robinson nach Philadelphia. Pickett wird um den Starting-Job in Cleveland kämpfen, während sich Deshaun Watson von seinem Achillessehnenriss erholt.

+++ 10. März, 22:25 Uhr: Titans verstärken Linebacker-Gruppe +++ Die Tennessee Titans verbessern ihre Defense und nehmen Cody Barton unter Vertrag. Der Linebacker, der zuletzt bei den Denver Broncos spielte, unterschreibt einen Dreijahresvertrag der ihm jährlich rund 7 Millionen Dollar einbringt.

+++ 10. März, 22:17 Uhr: Nach Williams-Korb - Panthers holen Defensive Tackle +++ Nachdem der Deal mit Milton Williams kurz vor der Ziellinie noch scheiterte, war es zu erwarten, dass die Carolina Panthers noch einen Move auf der Position des Defensive Tackles tätigen. Der ist jetzt gelungen. Der ehemalige Rams-Verteidiger, Bobby Brown III, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in North Carolina. Dafür bekommt er 21 Millionen Dollar, mit vereinbarten Bonuszahlungen kann der Deal letztlich sogar 27 Millionen Dollar Wert sein.

+++ 10. März, 22:05 Uhr: Jaguars verstärken O-Line +++ In Jacksonville kommen zwar nicht die ganz großen Deals zu Stande, dennoch sind die Jaguars weiterhin sehr aktiv - und dieses Mal darf sich auch Trevor Lawrence freuen. Mit Robert Hainsey und Chuma Edoga kommt ein neuer Center sowie ein Offensive Tackle nach Jacksonville. Hainsey stehen in den kommenden drei Jahren 21 Millionen Dollar zu, wovon 13 Millionen garantiert sind. Edogas Vertragsdetails sind noch nicht bekannt.

+++ 10. März, 21:48 Uhr: Raiders verlängern mit Pass Rusher +++ Malcolm Koonce wurde ebenfalls 2021 von den Raiders gedraftet. Im Gegensatz zu Hobbs bleibt der Pass Rusher Las Vegas für ein weiteres Jahr erhalten. Koonce bringt der neue Einjahresvertrag 12 Millionen Dollar ein.

+++ 10. März, 21:44 Uhr: Packers landen nächsten Coup +++ Die Green Bay Packers haben mit Aaron Banks bereits einen Free Agent teuer bezahlt, jetzt folgt der Nächste - und wieder jubelt ein Cornerback über einen Deal! Nate Hobbs unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 48 Millionen Dollar, wovon allerdings nur 16 Millionen garantiert sind. Das berichtet "The 33rd Team". Der ehemalige Fünfrundenpick wurde von den Las Vegas Raiders gedraftet.

+++ 10. März, 21:38 Uhr: Jets angeln ehemaligen Ravens-Cornerback +++ Die fröhliche Jagd nach Cornerbacks geht weiter. Jetzt sind es die New York Jets, die sich in der Defense verstärkt haben. Brandon Stephens, ehemaliger Verteidiger der Baltimore Ravens, unterschreibt einen Dreijahresvertrag im Big Apple. Dafür erhält er 36 Millionen Dollar, 23 Millionen davon sind garantiert.

+++ 10. März, 21:25 Uhr: Chargers sichern sich Cornerback Jackson +++ Die Los Angeles Chargers verstärken ihre Defense mit Cornerback Donte Jackson. Der ehemalige Zweitrundenpick der Carolina Panthers unterschreibt für zwei Jahre und 13 Millionen Dollar in Kalifornien.

+++ 10. März, 21:22 Uhr: Raiders verpflichten Chinn +++ Die Las Vegas Raiders haben auf den Abgang von Moehrig reagiert und Safety Jeremy Chinn verpflichtet. Der ehemalige Commanders-Profi erhält einen Zweijahresvertrag in Nevada und wird dafür mit 16 Millionen Dollar entlohnt, wovon 12 Millionen garantiert sind.

+++ 10. März, 21:19 Uhr: Panthers holen Pass Rusher aus Minnesota +++ Die Carolina Panthers sind auf der Suche nach Verstärkungen für ihre Defense noch nicht fertig und verpflichten Pass Rusher Patrick Jones II. Der ehemalige Vikings-Verteidiger sammelte in der vergangenen Saison sieben Sacks, die werden in Charlotte mit 20 Millionen Dollar über die nächsten beiden Jahre entlohnt.

+++ 10. März, 20:42 Uhr: Run auf Defensive Tackles +++ Nachdem Jarrett vom Markt ist, kommt es gleich zu drei weiteren Deals um die Big Boys in der D-Line. Der ehemalige Packers-Verteidiger TJ Slaton unterschreibt für zwei Jahre und 15,1 Millionen Dollar in Cincinnati, Roy Robertson-Harris zieht es für zwei Jahre und 10 Millionen Dollar zu den New York Giants und Sebastian Joseph-Day bleibt für bis zu 7,5 Millionen Dollar bei den Titans.

+++ 10. März, 20:32 Uhr: Packers landen Top-Guard +++ Die Green Bay Packers gelten traditionell als ein konservatives Team in der Free Agency. Für Aaron Banks machen sie eine Ausnahme: Der 27-Jährige, der als bester Guard der Free Agency gehandelt wurde, unterschreibt einen Vierjahresvertrag in Wisconsin. Green Bay überweist dafür in dieser Zeit bis zu 77 Millionen Dollar.

+++ 10. März, 20:32 Uhr: Bears holen Star-Verteidiger Garrett +++ Wenn der Fokus der Bears-Strategie in der Free Agency noch nicht klar war, dann sollte spätestens jetzt dem letzten Beobachter auffallen, dass Chicago den Fokus auf die Lines legt. Die O-Line ist nach spektakulären Verpflichtungen generalüberholt, nachdem Daye Odeyingbo in der Defense geholt wurde, kommt jetzt auch Defensive Tackle Grady Jarrett in die Windy City. Jarrett spielte in den vergangenen zehn Jahren in Atlanta und entwickelte sich dort zu einem der besten Defensive Tackles der Liga, in Chicago unterschreibt er für drei Jahre und 43,5 Millionen Dollar, 28,5 Millionen davon sind garantiert.

+++ 10. März, 20:22 Uhr: Tight Ends heiß begehrt +++ Gleich zwei kleinere Tight-End-News: Nachdem sich Jacksonville bereits mit Johnny Mundt geeinigt hat, hat das Team um Head Coach Liam Coen Tight End Hunter Long unter Vertrag genommen. Long unterschreibt für zwei Jahre und bis zu 6 Millionen Dollar. Der Grund für Jacksonvilles Tight-End-Sturm ist, dass neben Evan Engram auch Luke Farrell die Franchise verlässt. Letzterer kommt in San Francisco unter und verdient in den kommenden drei Jahren bis zu 20,3 Millionen Dollar, 11 Millionen davon sind garantiert.

+++ 10. März, 20:17 Uhr: Cardinals holen Super-Bowl-Star Sweat +++ Nachdem bereits Milton Williams die Philadelphia Eagles verlässt, geht auch ein weiterer Star aus dem vergangenen Super Bowl einen neuen Weg. Josh Sweat, der vor fast genau einen Monat Patrick Mahomes mit 2,5 Sacks zum Verzweifeln brachte, unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bei den Arizona Cardinals. In dieser Zeit kann Sweat bis zu 76,4 Millionen Dollar verdienen, 41 Millionen hat er sicher.

+++ 10. März, 20:12 Uhr: Buffalo Bills holen neuen Receiver für Josh Allen +++ Um einige Teams ist es auch drei Stunden nach Start der Free Agency ziemlich ruhig. Bis eben gehörten die Buffalo Bills dazu, doch das hat sich jetzt geändert. Das Team um Superstar-Quarterback Josh Allen hat Wide Receiver Josh Palmer unter Vertrag genommen, der ehemalige Chargers-Receiver unterschreibt für drei Jahre, in denen ihm 36 Millionen Dollar zustehen.

+++ 10. März, 20:08 Uhr: Denver Broncos holen Star aus San Francisco +++ Die Defensive Backs sind weiterhin on Fire. Dieses Mal geht es um den ehemaligen Niners-Safety Talanoa Hufanga, der einen Vertrag in Denver unterschreibt. Die Broncos geben dem Safety einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar, 20 Millionen sind davon garantiert.

+++ 10. März, 20:05 Uhr: Jaguars holen Quarterback und Receiver +++ Wieder zwei kleinere Deals aus Jacksonville: Die Jaguars verpflichten mit Nick Mullens einen Backup für Trevor Lawrence, außerdem unterschreibt Wide Receiver Dyami Brown einen Einjahresvertrag. Mullens bekommt für sein Engagement 6,5 Millionen Dollar für die nächsten zwei Jahre, wovon 3 Millionen Dollar garantiert sind. Brown kann in Jacksonville nächstes Jahr bis zu 12 Millionen Dollar verdienen.

+++ 10. März, 19:58 Uhr: Chicago Bears verstärken Defense +++ Die Chicago Bears scheinen mit der Offensive Line fertig zu sein, jetzt verstärken sie ihre Defense! Dayo Odeyingbo unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 48 Millionen Dollar, wovon 32 Millionen garantiert sind. Der Pass Rusher kommt aus Indianapolis, bei den Colts legte er vergangene Saison drei Sacks auf.

+++ 10. März, 19:55 Uhr: Colts holen Safety aus Minnesota +++ Es bleibt der Tag der Defensive Backs. Cam Bynum ist der Nächste, der sich über einen ordentlichen Zahltag freuen darf! Der ehemalige Vikings-Safety unterschreibt für vier Jahre und 60 Millionen Dollar bei den Indianapolis Colts.

+++ 10. März, 19:40 Uhr: New York Jets mit Justin Fields einig +++ Es hat tagelang angebahnt, jetzt ist klar: Justin Fields bekommt eine neue Chance als Starter! Die New York Jets geben dem Quarterback einen Zweijahresvertrag in Höhe von 40 Millionen Dollar, wovon 30 Millionen garantiert sind! Fields startete vergangenes Jahr sechs Spiele für die Pittsburgh Steelers, in der er das Team von Mike Tomlin zu einer 4:2-Bilanz führte und bei insgesamt zehn Touchdowns nur eine Interception warf.

+++ 10. März, 19:38 Uhr: Jaguars verstärken sich mit Safety und Tight End +++ Zwei kleinere Deals aus Jacksonville. Die Jaguars nehmen Eric Murray und Johnny Mundt unter Vertrag. Safety Murray unterschreibt für drei Jahre in Florida und erhält dafür 22,5 Millionen Dollar, wovon 12 Millionen garantiert sind. Tight End Mundt bekommt in zwei Jahren rund 5,5 Millionen Dollar.

+++ 10. März, 19:33 Uhr: Panthers verpflichten Star-Safety +++ Nachdem den Carolina Panthers Milton Williams wohl vor der Nase weggeschnappt wurde, hat man sich jetzt auf einer anderen Defensiv-Position verstärkt. Der ehemalige Raiders-Safety Trevon Moehrig wechselt für die kommenden drei Spielzeiten zu den Panthers und bekommt dafür bis zu 60 Millionen Dollar verdienen kann.

+++ 10. März, 19:23 Uhr: Seattle Seahawks landen Sam Darnold +++ Es ist passiert, der beste Quarterback auf dem Free-Agent-Markt hat ein neues Team gefunden. Die Seattle Seahawks verpflichten Sam Darnold und geben dem Ex-Vikings-Star einen Dreijahresvertrag in Höhe von 100,5 Millionen Dollar, wovon 55 Millionen garantiert sind, wie "NFL Network" berichtet.

+++ 10. März, 19:12 Uhr: Monster-Deal! Patriots holen Super-Bowl-Star Williams +++ Kehrtwende bei Milton Williams! Nachdem "ESPN" bereits berichtete, der Defensive Tackle wäre sich mit den Carolina Panthers einig, unterschreibt Williams jetzt wohl nicht in Charlotte sondern in New England! Das berichtet das "NFL Network". In New England soll Williams Kasse klingeln: Der ehemalige Eagle, der im Super Bowl Patrick Mahomes zwei Mal sackte, soll einen Vierjahresvertrag in Höhe von rund 104 Millionen Dollar unterschrieben haben!

+++ 10. März, 18:59 Uhr: Texans holen Wide Receiver und Special-Teamer +++ Die Houston Texans haben bisher einen ruhigen Tag. Zwei Deals wurden dennoch eingetütet: Wide Receiver Braxton Berrios unterschreibt einen Einjahresvertrag in Höhe von zwei Millionen Dollar, außerdem holt Houston Special-Teamer Tremon Smith aus Denver. Der gelernte Defensive Back unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre und 7,5 Millionen Dollar.

+++ 10. März, 18:43 Uhr: Detroit Lions verstärken Secondary +++ Cornerbacks gehen in dieser Free Agency weg wie heiße Semmel! Auch D.J. Reed freut sich über einen neuen Deal, den ehemaligen Jets-DB zieht es nach Detroit. Das hat er via "X" auch bereits bestätigt. "FOX" berichtet, dass Reed einen Dreijahresvertrag in Höhe von 48 Millionen Dollar bei den Lions unterschreibt, wovon 32 Millionen garantiert sind.

+++ 10. März, 18:37 Uhr: Drake Maye bekommt neuen Beschützer +++ Und wieder New England! Die Patriots verstärken ihre Offensive Line und unterstützen damit ihren jungen Quarterback Drake Maye. Dafür verpflichten sie Right Tackle Morgan Moses, der 34-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag, der ihm bis zu 28,5 Millionen Dollar bringen kann, wie das "NFL Network" berichtet.

+++ 10. März, 18:31 Uhr: New York Giants holen Cornerback +++ Die New York Giants verstärken ihre Secondary. Dafür holen sie Paulson Adebo, der zuletzt bei den New Orleans Saints unter Vertrag stand. Adebo unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 30 Millionen Dollar im Big Apple.

+++ 10. März, 18:09 Uhr: Patriots holen Star-Cornerback Davis +++ Nächster Patriots-Deal! New England sichert sich die Dienste von Routinier Carlton Davis, der zuletzt bei den Detroit Lions spielte. Der Cornerback unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 60 Millionen Dollar in New England, 34,5 Millionen erhält Davis garantiert.

+++ 10. März, 18:02 Uhr: Tennessee Titans verstärken Offensive Line +++ Einer der größeren Deals des Tages! Die Tennessee Titans verpflichten Left Tackle Dan Moore für die kommenden vier Jahre, dafür stehen Moore 82 Millionen Dollar zu, 50 davon garantiert! Welchen Quarterback Moore dabei beschützen muss, bleibt allerdings offen. Die Titans halten den ersten Pick des NFL-Drafts, könnten aber auch in der Free Agency noch aktiv werden.

+++ 10. März, 17:58 Uhr: New England Patriots verpflichten Star-Linebacker +++ Die New England Patriots gingen mit dem meisten Geld in die Free Agency - viele Experten erwarteten, dass New England dementsprechend aktiv in die ersten Verhandlungen starten würde - und das tun sie. Nachdem Harold Landry bereits in New England unterschrieben hat, verpflichten die Patriots Linebacker Robert Spillane, der zuletzt bei den Las Vegas Raiders aktiv war. Spillane sollen über drei Jahre 37,5 Millionen Dollar zustehen.

+++ 10. März, 17:53 Uhr: Jacksonville Jaguars sichern Dienste von Cornerback Jourdan Lewis +++ Die Jacksonville Jaguars verstärken ihre Defense! Das Team aus Florida verpflichtet dafür den ehemaligen Cowboys-Cornerback Jourdan Lewis. Wie das "NFL Network" berichtet, unterschreibt Lewis einen Dreijahresvertrag in Höhe von 30 Millionen Dollar, wovon 20 Millionen garantiert sind. Damit ist Lewis der bestbezahlte Nickel-Corner der Liga.

+++ 10. März, 17:49 Uhr: Los Angeles Rams verlängern mit Jimmy Garoppolo +++ Die ersten Quarterback-News des Tages - allerdings geht es "nur" um einen Backup. Jimmy Garoppolo bleibt in Los Angeles und verlängert seinen Vertrag um ein Jahr. Das "NFL Network" berichtet, dass Jimmy G weitere Optionen gehabt hätte, bei denen er um einen Starting-Job hätte kämpfen können, doch Garoppolo bleibt lieber bei Sean McVay und hält Matthew Stafford den Rücken frei.

+++ 10. März, 17:44 Uhr: Kansas City Chiefs holen Running Back +++ Nachdem die Chiefs auf der Tackle-Position Sicherheit haben, folgt ein vergleichsweise kleinerer Deal. Running Back Elijah Mitchell unterschreibt einen Einjahresvertrag in Höhe von 2,5 Millionen Dollar in Missouri. In seiner vierjährigen NFL-Karriere zeigte Mitchell immer wieder gute Ansätze, hatte allerdings auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen. 2024 fehlte er das gesamte Jahr mit einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung.

+++ 10. März, 17:37 Uhr: Washington Commanders verpflichten Star-Verteidiger Kinlaw +++ Die Washington Commanders schrauben weiter an ihrem Team. Defensive Tackle Javon Kinlaw unterschreibt für drei Jahre und 45 Millionen Dollar, wovon 30 Millionen garantiert sind. Die Commanders reagieren damit auf die Entlassung des langjährigen Star-Verteidigers Jonathan Allen. Kinlaw produzierte in der vergangenen Saison 4,5 Sacks, 5 Tackles for Loss und insgesamt 40 Tackles für die New York Jets.

+++ 10. März, 17:33 Uhr: Cincinnati Bengals behalten D.J. Hill +++ Gute News aus Cincinnati - allerdings geht es nicht um Ja'Marr Chase, Tee Higgins oder Trey Hendrickson. Die Bengals verlängern den Vertrag von B.J. Hill um drei Jahre. Der Defensive Tackle bekommt dafür 33 Millionen Dollar, 16 Millionen davon sind garantiert.

+++ 10. März, 17:23 Uhr: Chicago Bears holen Top-Center +++ Die Chicago Bears schrauben weiter an ihrer Offensive Line! Der laut vielen Experten begehrteste Center, Drew Dalman, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 42 Millionen Dollar in Chicago. 28 Millionen Dollar sind dabei garantiert. Es ist der dritte Offseason-Move der Bears, der die O-Line verstärkt. Star-Guard Joe Thuney und Jonah Jackson kommen aus Kansas City beziehungsweise Los Angeles in die Windy City. Damit soll Caleb Williams besser beschützt werden, der First-Overall-Pick aus der vergangenen Saison wurde 2024 insgesamt 68 Mal gesackt - der mit Abstand höchste Wert aller Teams sowie der dritthöchste Wert der NFL-Geschichte.

+++ 10. März, 17:15 Uhr: Chris Godwin bleibt in Tampa Bay +++ Die Bucs bleiben das aktivste Team und sichern sich einen der begehrtesten Free Agents! Chris Godwin galt als einer der besten verbleibenden Wide Receiver dieser Klasse, allerdings bleibt der verletzte Ballempfänger in Tampa Bay. Dafür greifen die Bucs tief in die Tasche. Godwin stehen über drei Jahre 66 Millionen Dollar zu, 44 Millionen davon sind garantiert. Godwin spielte 2024 eine starke Saison, ehe er sich beim Spiel gegen die Baltimore Ravens schwer am Knie verletzte. Der Receiver kam in sieben Spielen auf 50 Catches, 576 Receiving-Yards und fünf Touchdowns.

+++ 10. März, 17:05 Uhr: Kansas City Chiefs holen neuen Mahomes-Beschützer +++ Nächster Deal! Dass die Kansas City Chiefs ihre Priorität in der Free Agency auf einen Blinde-Side-Beschützer für Patrick Mahomes gelegt haben, war keine Überraschung. Dementsprechend schnell kam jetzt ein Deal zu Stande. Jaylon Moore, der zuletzt bei den San Francisco 49ers unter Vertrag stand, unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Kansas City, der ihm 30 Millionen Dollar bringen kann. 21,2 Millionen Dollar sind davon garantiert. Überraschende Wahl von KC, denn Moore geht zwar in sein fünftes NFL-Jahr, allerdings war er dabei nie ein Starter.

+++ 10. März, 17:02 Uhr: Tampa Bay Buccaneers verpflichten Haason Reddick +++ Die Bucs eröffnen die Free Agency offiziell! Seit 17 Uhr dürfen Teams mit Free Agents anderer Klubs verhandeln - und schon gibt es den ersten Vollzug! Pass Rusher Haason Reddick, der 2024 ein Jahr zum Vergessen in New York erlebte, unterschreibt einen Einjahresvertrag in Tampa Bay. Dafür erhält er 14 Millionen Dollar, 12 Millionen sind davon garantiert.

+++ 10. März, 16:35 Uhr: Arizona Cardinals halten O-Liner +++ Die Arizona Cardinals tun es den Bucs gleich und halten einen Guard im Team! Evan Brown, der alle 17 Spiele der Cardinals startete, verlängert um zwei Jahre und 11,5 Millionen Dollar. Das berichtet das "NFL Network".

+++ 10. März, 16:15 Uhr: Tampa Bay Buccaneers verlängern mit Guard +++ Die Tampa Bay Buccaneers halten ebenfalls kurz vor Start der Free Agency einen wichtigen Starter! Guard Ben Bredeson unterschreibt für drei Jahre und 22 Millionen Dollar, wovon 12 Millionen garantiert sind. Das berichtet das "NFL Network". Bredeson stand 2024 bei jedem Spiel als Starter auf dem Platz und erlaubte dabei lediglich zwei Sacks.

+++ 10. März, 16:05 Uhr: Khalil Mack bleibt bei den Los Angeles Chargers +++ Überraschung in L.A.! Rund eine Stunde bevor Teams mit Free Agents verhandeln können, haben die Los Angeles Chargers den Vertrag von Khalil Mack verlängert. Der Star-Verteidiger erhält 18 Millionen Dollar in der kommenden Spielzeit - und der Deal ist vollständig garantiert!

+++ 10. März, 16:00 Uhr: Horn unterschreibt Rekord-Vertrag bei Carolina Panthers +++ Jaycee Horn steigt zum bestbezahlten Defensive Back der NFL-Geschichte auf. Wie Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die Carolina Panthers und der Cornerback auf einen neuen langfristigen Vertrag geeinigt. Demnach soll der Pro Bowler einen Vierjahresvertrag in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar (25 Millionen US-Dollar Jahresgehalt) unterschrieben haben. 70 Millionen US-Dollar sind dem 25-Jährigen dabei wohl garantiert. Horn wurde im Jahr 2021 von den Panthers an achter Stelle im Draft gepickt und geht mit Carolina nun in seine fünfte NFL-Saison. Fünf Interceptions und 153 Tackles stehen in 37 Spielen zu Buche.

+++ 10. März, 15:31 Uhr: Pittsburgh Steelers wollen Running Back Warren binden +++ Ob Restricted Free Agent Jaylen Warren in Pittsburgh bleibt, ist noch unklar. Allerdings haben sich die Steelers abgesichert, sollte Warren Abwanderungsgedanken haben. Denn möchte ein Team Warren abwerben, müssen sie neben des Gehalts des Running Backs auch einen Zweitrundenpick zahlen. Pittsburgh hat das mit einem sogenannten "Tender" entschieden, den Teams an Restricted Free Agents anwenden können. Sollte kein Team bereit sein, den Preis zu bezahlen, unterschreibt Warren automatisch einen Einjahresvertrag in Höhe von 5,3 Millionen Dollar in der Steel City.

+++ 10. März, 15:09 Uhr: Atlanta entlässt Franchise-Star Grady Jarrett +++ Knaller in Atlanta! Die Falcons entlassen mehreren Medienberichten zufolge Grady Jarrett. Der Defensive Tackle verbrachte seine gesamte zehnjährige Karriere in Atlanta. Die Entscheidung spart den Falcons rund 16 Millionen Dollar gegen den Cap, der Dead Cap liegt bei rund 4,1 Millionen.

+++ 10. März, 07:09 Uhr: Seahawks traden Metcalf zu den Steelers - Mega-Vertrag für Receiver +++ Star-Receiver D.K. Metcalf verlässt die Seattle Seahawks und spielt künftig für die Pittsburgh Steelers. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, schicken die Steelers im Gegenzug für den Trade einen Zweitrundenpick 2025 in den Nordwesten. Zudem tauschen beide Teams ihre Fünft- bzw. Sechstrundenpicks im kommenden Draft. Im selben Atemzug unterschrieb der 27-Jährige in Pittsburgh einen neuen Mega-Vertrag. Laut "ESPN" handelt es sich um einen Fünfjahresvertrag über insgesamt 150 Millionen Dollar. Damit ist Metcalf aktuell erst der siebte Receiver mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von mindestens 30 Millionen Dollar. Metcalf wurde 2019 in der zweiten Runde von den Seahawks gedraftet und war jahrelang der zentrale Baustein der Passing Offense. Zuletzt forderte er jedoch einen Trade, in der abgelaufenen Saison rutschte er zudem allmählich in die Rolle der Nummer zwei hinter Jaxon Smith-Njigba ab.

+++ 10. März, 00:20 Uhr: Neues Team für Davante Adams +++ Davante Adams wird künftig für die Los Angeles Rams spielen. Das gab die NFL-Franchise in der Nacht auf Montag deutscher Zeit bekannt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Adams-Zukunft!

+++ 9. März, 21:20 Uhr: Entlassungen bei den Lions und 49ers +++ Die San Francisco 49ers haben Defensive Tackle Maliek Collins entlassen. Bei den Detroit Lions wird Berichten zufolge Edge Rusher Za'Darius Smith, Veteran und dreimaliger Pro Bowler, seine Koffer packen müssen. Beide Spieler werden zu Free Agents.

+++ 9. März, 20:26 Uhr: Chiefs verlängern mit Defense-Star +++ Die Kansas City Chiefs haben sich die Dienste von Linebacker Nick Bolton für die nächsten drei Jahre gesichert. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist der Vertrag 45 Millionen Dollar wert, wovon 30 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Bolton wurde 2021 in der zweiten Runde an Position 58 gedraftet und entwickelte sich zu einem Leistungsträger. Mit dem Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes gewann Bolton, der am Montag 25 Jahre alt wird, zweimal den Super Bowl. Nun erhält er seinen ersten großen Vertrag bei den Chiefs.

+++ 9. März, 20:20 Uhr: Seahawks binden Jarran Reed +++ Der Defensive Tackle wäre Free Agent geworden, nun hat er in Seattle einen neuen Vertrag erhalten. Das Arbeitspapier läuft laut Adam Schefter über drei Jahre und ist bis zu 25 Millionen Dollar wert.

+++ 9. März, 09:20 Uhr: Carr muss Saints "retten" +++ Die New Orleans Saints müssen mal wieder kreativ werden, um unter der Gehaltsobergrenze zu bleiben, denn sie blicken kurz vor dem Ligastart auf ein dickes Minus, das laut "Spotrac" bei fast 40 Millionen Dollar liegt. Derek Carr hilft mit, denn sein Vertrag wurde jetzt umstrukturiert. Demnach wird der Quarterback den Großteil seines Gehalts in einen Signing Bonus umwandeln lassen, wodurch die Saints 30 Millionen Dollar freischaufeln können. Dafür steigt sein Cap Hit für 2026 auf fast 70 Millionen Dollar. Damit ist klar, dass die Saints 2025 auf Carr als Starter setzen werden, wenn nichts Ungewöhnliches passiert. Carr unterschrieb bei den Saints 2023 einen Vierjahresvertrag über 150 Millionen Dollar. Als Starter hat er eine Bilanz von 14 Siegen und 13 Niederlagen. 2024 kam er verletzungsbedingt auf nur zehn Spiele.

+++ 9. März, 08:00 Uhr: Ertz bekommt neuen Vertrag +++ Zach Ertz bleibt bei den Washington Commanders! Der Tight End hat sich Berichten mit der Franchise auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Der 34-Jährige bekommt für eine weitere NFL-Saison demnach 6,25 Millionen Dollar, weitere 2,75 Millionen Dollar sind durch Prämien möglich, wie das NFL Network berichtet. Ertz fing in der vergangenen Saison 66 Pässe für 654 Yards und sieben Touchdowns. In drei Playoff-Spielen kamen 155 Yards und ein Touchdown dazu.

+++ 8. März, 20:20 Uhr: Brown bleibt bei den Chiefs +++ Für Marquise Brown geht es auch 2025 bei den Kansas City Chiefs weiter. Der Wide Receiver erhält nach "ESPN"-Informationen einen neuen Einjahres-Vertrag über elf Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr hatte "Hollywood" für sieben Millionen US-Dollar unterschrieben, fiel jedoch wegen einer Schulterverletzung aus dem ersten Preseason-Spiel fast die gesamte Saison aus. Letztlich kam er in zwei Regular-Season-Einsätzen auf neun Receptions für 91 Yards. In den Playoffs kamen fünf Catches für 50 Yards hinzu.

+++ 8. März, 20:05 Uhr: Neuer Vertrag für Gesicki bei den Bengals +++ Die Cincinnati Bengals bauen auch in den kommenden Jahren auf Mike Gesicki. Nach "ESPN"-Informationen verlängert der Tight End seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre. In dieser Zeit kann er bis zu 25,5 Millionen US-Dollar kassieren, allein 2025 sind es demnach zwölf Millionen US-Dollar. In seiner ersten Bengals-Saison fing Gesicki 65 Pässe für 665 Yards inklusive zwei Touchdowns. Der 29-Jährige kam 2018 als Zweitrunden-Pick in die NFL, spielte auch schon für die Miami Dolphins und die New England Patriots.

+++ 8. März, 18:30 Uhr: Bills verlängern Vertrag mit Rousseau +++ Die Zukunft von Greg Rousseau liegt bei den Buffalo Bills. Wie die Franchise bekanntgab, hat der Defensive End seinen Vertrag um vier Jahre velängert und ist damit bis einschließlich der Saison 2029 gebunden. Laut NFL-Insider umfasst der Kontrakt ein Volumen von 80 Millionen US-Dollar, davon sind 54 Millionen US-Dollar garantiert. Rousseau kam als 30. Pick des Draft 2021 zu den Bills und sammelte seither 25 Sacks. Dazu kommen 182 Tackles, eine Interception und sechs Forced Fumbles. In der anstehenden Saison spielt er unter der Fifth Year Option, die ihm 13,38 Millionen US-Dollar einbringt.

+++ 7. März, 18:00 Uhr: Commanders entlassen Star-Verteidiger +++ Die Washington Commanders entlassen ihren zweimaligen Pro Bowler Jonathan Allen. Das berichtet Ian Rapoport. Zuvor versuchte das Team, einen Trade-Partner für den ehemaligen Erstrundenpick zu finden - ohne Erfolg. Mit der Entscheidung spart das Team rund 16,3 Millionen Dollar gegen den Cap. Die Commanders müssen aber auch sechs Millionen Dollar an Dead Cap schlucken. Der Defensive Tackle wurde 2017 als 17. Pick im Draft von Washington ausgewählt. In acht Jahren legte Allen insgesamt 42 Sacks und 60 Tackles for Loss auf.

+++ 7. März, 15:55 Uhr: Detroit Lions halten an verletztem Linebacker fest +++ Die Detroit Lions haben Derrick Barnes mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das berichtet Ian Rapoport. Der Linebacker unterschrieb für weitere drei Jahre und kassiert dafür 25,5 Millionen Dollar, wovon 16 Millionen garantiert sind. Das besondere daran: Barnes absolvierte in der vergangenen Saison nur drei Spiele, ehe er sich schwer am Knie verletzte. In der kommenden Spielzeit sollte er wieder bei vollen Kräften sein. Barnes wurde 2021 gedraftet und machte seitdem 51 Spiele für die Franchise, 26 Mal startete er.

+++ 7. März, 15:45 Uhr: Bills einigen sich mit Starspieler +++ Die Buffalo Bills haben sich laut NFL-Insider Ian Rapoport mit Star-Spieler Terrel Bernard auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Linebacker unterschrieb für vier Jahre und kann bis zu 50 Millionen Dollar erhalten. Garantiert sind in dem Deal 25,2 Millionen Dollar. Bernard stand bisher in insgesamt 46 Spielen für die Buffalo Bills auf dem Feld. Gedraftet wurde er von der Franchise 2022 in der dritten Runde.

+++ 7. März, 09:45 Uhr: Commanders geben Bobby Wagner neuen Vertrag +++ Die Washington Commanders haben nach ihrem furiosen Post-Season-Run einen neuen Vertrag mit Linebacker Bobby Wagner ausgehandelt. Der Vertrag gilt für eine Saison und garantiert dem zehnmaligen Pro Bowler 8 Millionen Dollar. Das Gesamtvolumen könnte auf bis zu 9,5 Millionen Dollar steigen. In der vergangenen Saison stand Wagner bei 99 Prozent aller Snaps auf dem Feld in denen er 132 Tackles und zwei Sacks verzeichnen konnte. Damit hatte er einen großen Anteil am Teamerfolg der Franchise aus der US-Hauptstadt.

+++ 7. März, 07:30 Uhr: Jacksonville Jaguars räumen auf +++ Der Kirk-Trade war nur der Anfang (siehe der Eintrag vorher). Denn die Jacksonville Jaguars haben einen regelrechten Kahlschlag vorgenommen. Neben einem Rücktritt von Center Mitch Morse gab es weitere Entlassungen, die den Jaguars vor allem einige Millionen an Cap Space einsparen. Tight End Evan Engram, die beiden Wide Receiver Devin Duvernay und Josh Reynolds sowie Cornerback Ronald Darby wurden von der Franchise entlassen. Engram kam 2024 nach zuvor zwei starken Spielzeiten auch verletzungsbedingt in nur neun Spielen auf 365 Yards und einen Touchdown. Bei Reynolds war es ein Pass für elf Yards in vier Spielen, nachdem er im Dezember geholt wurden. Duvernay war vor allem als Special Teamer im Einsatz, er verzeichnete 2024 351 Kickoff-Return Yards and 167 Punt-Return Yards. Darby verzeichnete 46 Tackles, allerdings keine Interception.

+++ 6. März, 22:30 Uhr: Jacksonville Jaguars traden Christian Kirk zu den Houston Texans +++ Die Houston Texans traden offenbar für Christian Kirk. Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, verlässt der Wide Receiver im Gegenzug für einen Siebtrunden-Pick die Jacksoville Jaguars. Eigentlich hatten die Jaguars geplant, Kirk ohnehin zu entlassen. Nun haben sie immerhin noch einen Draft-Pick für das kommende Jahr ausgehandelt. Dieser gehörte ursprünglich einmal den Los Angeles Rams. Der 28 Jahre alte Passempfänger wurde 2018 in der zweiten Runde (47. Pick) von den Arizona Cardinals gedraftet. Nach drei Saisons in Arizona ging es für Kirk nach Jacksonville. Die Texans sind damit seine dritte Station in der NFL.

+++ 6. März, 15:56 Uhr: Browns gewinnen Cap Space zurück durch Watson-Vertrag +++ Wie "ESPN" berichtet, haben die Cleveland Browns den Vertrag von Quarterback Deshaun Watson umstrukturiert. Durch diese Änderung haben die Browns mehr Geld im Salary Cap frei gemacht. Ursprünglich war das Team aus Ohio knapp 22 Millionen Dollar über der von der NFL vorgegebenen Gehalts-Obergrenze. Mit dem neuen Deal sparen sie 36 Millionen Dollar ein und haben damit mehr Spielraum, um in der Free Agency zu agieren. Watsons Vertrag läuft noch zwei Saisons und bringt dem Quarterback insgesamt 92 Millionen Dollar ein. General Manager Andrew Berry äußerte sich beim NFL-Combine zuletzt über die Gesamtsituation: "Wir stellen sicher, dass er vollständig fit wird." Und weiter: "Unsere finanzielle Situation wird uns nicht davon abhalten, aktiv zu werden, wenn wir die Chance dazu haben." Nun wurde klar, wie sie die angespannte finanzielle Situation aufgelöst haben. Die Umstrukturierung von Watson's Vertrag wandelt sein festgeschriebenes Gehalt in einen Unterschriftsbonus, welcher über die fünf Vertragsjahre, die 2022 unterschrieben wurden, aufgeteilt werden kann. Dadurch wird sofort mehr Cap Space frei. Allerdings steigert sich dadurch der Cap Hit 2026 auf 81,6 Millionen Dollar, bei einer Entlassung fiele in einem Jahr immer noch Dead Money in Höhe von 135,4 Millionen Dollar an. Weiterer Spielraum soll laut dem Bericht mit einer Versicherung frei werden, die für die Browns durch mehr als zehn verpasste Spiele des Quarterbacks aktiviert werden würde. Eine genaue Summe wurde hierfür nicht genannt bisher.

