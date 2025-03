Auch Trades und Entlassungen werden erst mit Start des neuen Ligajahres wirksam, aber natürlich wandern teilweise schon vorher Entscheidungen an die Öffentlichkeit.

2025 beginnt die Free Agency am 10. März, ab diesem Tag dürfen angehende vertragslose Spieler frei mit anderen Teams verhandeln. Das neue Ligajahr startet offiziell am 12. März, erst dann dürfen die Vereinbarungen unterschrieben werden.

Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL -Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird.

Seine Karriere begann Minshew als Sechstrundenpick 2019 bei den Jacksonville Jaguars. Nach zwei Jahren in Florida wechselte er zu den Philadelphia Eagles, danach war er ein Jahr bei den Indianapolis Colts aktiv.

Die Saison 2024 begann Minshew als Starter, zeigte aber durchwachsene Leistungen und wurde vor Woche 6 gebencht. Danach kehrte er zwar nochmal zurück, brach sich aber in Woche elf das Schlüsselbein und fiel die restliche Saison aus.

Minshew war erst vor der vergangenen Saison zu den Raiders gewechselt und unterschrieb in der Spielermetropole einen Zweijahresvertrag, der ihm 2025 noch ein garantiertes Gehalt in Höhe von 3,16 Millionen Dollar einbringt.

Das neue Regime der Las Vegas Raiders um Head Coach Pete Carroll setzt nicht mehr auf die Dienste von Quarterback Gardner Minshew. Wie das "NFL Network" berichtete, wurde der 28-Jährige darüber in Kenntnis gesetzt, dass er entlassen wird.

+++ 5. März, 15:55 Uhr: Chicago Bears traden für Joe Thuney +++

Die Kansas City Chiefs geben einen ihrer besten O-Liner der vergangenen Jahre ab. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, wechselt Guard Joe Thuney zu den Chicago Bears. Die Chiefs erhalten im Gegenzug einen Viertrundenpick im Draft 2026.

Thuney war eine Stütze der Chiefs und wurde in den Saisons 2023 und 2024 zum All-Pro, also zum besten Spieler auf seiner Position, gewählt. In der zurückliegenden Spielzeit half er zeitweise auch auf Left Tackle aus.

Allerdings ist Thuney bereits 32 Jahre alt, in Chicago dürfte er noch einmal einen großen Vertrag bekommen, den die Chiefs wohl nicht hätten bezahlen können. Die Chiefs schlucken durch den Trade knapp elf Millionen Dollar Dead Cap, generieren aber auch 16 Millionen Dollar Cap Space.

Die Bears wiederum wollen bessere Umstände für Quarterback Caleb Williams schaffen und dafür ihre Offensive Line verstärken. Das dürfte ihnen mit der Verpflichtung von Thuney gelingen - zu einem akzeptablen Preis. Laut "Over the Cap" verfügen die Bears vor dem Start der Free Agency zudem über den vierthöchsten Cap Space der Liga.

Insgesamt gewann Thuney viermal den Super Bowl - zweimal mit den Chiefs und zuvor ebenfalls zweimal mit den New England Patriots.