NFL: Freilose für Ravens und 49ers - Chiefs in den Play-offs

Die Baltimore Ravens haben sich in der NFL mit einem Kantersieg im Topspiel ein Freilos in der ersten Play-off-Runde gekrallt. Der überragende Star-Quarterback Lamar Jackson führte das beste Team der Liga am Sonntag mit fünf Touchdown-Pässen zu einem überraschend deutlichen 56:19 gegen die Miami Dolphins - mit dem 13. Sieg im 16. Saisonspiel ist den Ravens der erste Platz in der AFC nicht mehr zu nehmen.

Auch die San Francisco 49ers bekommen zunächst ein Freilos und das damit verbundene Heimrecht bis zur potenziellen Super-Bowl-Teilnahme am 11. Februar in Las Vegas. Nach einem 27:10 bei den Washington Commanders steht der fünfmalige Champion (zuletzt 1994) bei zwölf Siegen und vier Niederlagen. Der "Top Seed" in der NFC ist sicher, weil die Philadelphia Eagles völlig überraschend gegen die Arizona Cardinals (31:35) verloren.

Die Play-off-Teilnahme sicherten sich auch die Kansas City Chiefs und ihr Quarterback-Superstar Patrick Mahomes mit einem 25:17 gegen die Cincinnati Bengals. Für die K.o.-Runde qualifiziert sind auch die Los Angeles Rams, die 26:25 bei den New York Giants gewannen. Die Chicago Bears bekommen durch das 0:26 der Carolina Panthers (Bilanz 2:14) bei den Jacksonville Jaguars 2024 den ersten Pick im Draft.