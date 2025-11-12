Sport Allgemein Football
NFL: Früherer Profi David Bada beendet Karriere
- Aktualisiert: 12.11.2025
- 17:23 Uhr
- SID
Der frühere NFL-Profi David Bada hat seine Footballkarriere nach elf Jahren beendet. "Manchmal kommt der Moment, wo der Körper und der Kopf sagt: es ist vorbei", sagte der Münchner in einem Instagram-Video. Bada, der im Vorjahr in der Saisonvorbereitung mit den Detroit Lions einen Achillessehnenriss erlitten hatte, war in der Spielzeit 2022/23 zweimal für die Washington Commanders aufgelaufen.
"Ich war nur ein kleiner Junge aus München, der Football spielen wollte — und jetzt beende ich meine aktive Football-Karriere", schrieb Bada. Der 30-Jährige spielte in der German Football League (GFL) für die Munich Cowboys, Ingolstadt Dukes und Schwäbisch Hall Unicorns, ehe es mit dem Wechsel nach Nordamerika klappte.
2020 schaffte es der Defensive Tackle in Washington über das sogenannte International Players Pathway Program (IPPP) ins Practice Squad. Seine beiden Einsätze hatte er im Januar 2023 gegen die Cleveland Browns und die Dallas Cowboys.
NFL-Comeback: Bada beugt sich seiner verletzungsgeplagten Karriere
Das Unheil, dass schlussendlich zum Karriereende des Deutschen führte, nahm im Jahr 2023 seinen Lauf. Im August vor zwei Jahren erlitt Bada einen Trizepsriss und landete auf der Injured Reserve List. Die Saison war gelaufen und als sich die Commanders im Frühjahr vom Headcoach Ron Rivera trennten, musste auch Bada seine Tasche packen.
Doch sein NFL-Traum war damit noch nicht vorbei. Die Detroit Lions nahmen den Deutschen im Sommer 2024 unter Vertrag, doch bereits im ersten Preseason-Spiel erlitt der 30-Jährige einen Achillessehnenriss. Eine Verletzung, die jetzt über ein Jahr später zum Karriereende von Bada führt.