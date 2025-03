Die Seattle Seahawks und die Las Vegas Raiders einigen sich auf einen Trade für Quarterback Geno Smith. Was sind die Beweggründe? Wer geht als Gewinner aus dem Geschäft? Der Deal aus drei Perspektiven. Von Chris Lugert Die Zeit von Geno Smith bei den Seattle Seahawks geht nach sechs Jahren zu Ende. Am Freitagabend (Ortszeit) einigten sich die Seahawks und die Las Vegas Raiders auf einen Trade für den 34-Jährigen. Während Smith bei den Raiders unter seinem früheren Seattle-Coach Pete Carroll direkt die Rolle des Starting Quarterbacks übernehmen dürfte, erhalten die Seahawks im Gegenzug einen Drittrundenpick im kommenden Draft. Die wichtigsten Transactions der NFL im Überblick

NFL Free Agency 2025: D.K. Metcalf wechselt zu Pittsburgh Steelers Welche Beweggründe stecken hinter dem Deal? Wie geht es jetzt in Seattle weiter? Und sind die Raiders plötzlich ein Playoff-Kandidat? ran beleuchtet den Trade aus den verschiedenen Perspektiven aller Beteiligten.

Anzeige

Anzeige

Trade von Geno Smith: Die Perspektive der Seattle Seahawks Bei den Seahawks geht der Umbau des Teams weiter und hat jetzt auch die wichtigste Position im Kader erreicht. Nachdem Head Coach Mike Macdonald in der Vorsaison in seinem ersten Jahr in Seattle noch einen Großteil des Erbes von Pete Carroll übernommen hatte, will er der Franchise jetzt ein neues Gesicht verpassen. Bereits vor wenigen Tagen wurde in Wide Receiver Tyler Lockett ein zentraler Baustein der vergangenen zehn Jahre entlassen, auch zuvor mussten bereits mehrere Spieler ihre Sachen packen. Zwar ist Macdonald ein defensiv orientierter Coach, gemeinsam mit seinem neuen Offensive Coordinator Klint Kubiak plant er aber auch offensiv eine neue Idee. Free Agency 2025 im Ticker: Alle Entlassungen und Signings im Überblick Smith war unter den Fans der Seahawks schon länger nicht mehr unumstritten, allerdings hatte er in Seattle auch mit einer chronisch schwachen Offensive Line zu kämpfen. In der vergangenen Saison warf er 21 Touchdowns und 15 Interceptions, sein Passer Rating von 93,2 war nur Platz 20 unter allen Quarterbacks mit mindestens zehn Einsätzen. Allerdings, so berichten es mehrere Medien übereinstimmend, wäre Seattle bereit gewesen, mit Smith zu verlängern. Sein Vertrag wäre nach der Saison 2025 ausgelaufen. Eine Einigung konnte allerdings nicht erzielt werden, weshalb sich die Seahawks zu dem Trade entschieden. Dadurch schluckt Seattle zwar 13,5 Millionen Dollar Dead Cap, räumt gleichzeitig aber auch 31 Millionen Dollar Cap Space frei. Damit stehen die Seahawks nun bei über 60 Millionen Dollar finanziellem Spielraum, haben jedoch keinen kompetitiven Quarterback mehr im Kader. Sam Howell, der bislang bei seinen wenigen Einsatzchancen enttäuschte, und Jaren Hall stehen aktuell unter Vertrag. Hier müssen die Seahawks unbedingt nachlegen - aber wie?

Anzeige

Anzeige

NFL-Gerüchte: Die San Francisco 49ers wollen Joey Bosa - funken die Miami Dolphins dazwischen? 1 / 17 © Icon Sportswire Joey Bosa (Free Agent)

Spielen die Bosa-Brüder künftig Seite an Seite? Nach Informationen von "The San Francisco Standard" soll sich der von den Los Angeles Chargers entlassene Joey Bosa in guten Gesprächen mit den San Francisco 49ers befinden. Dort steht Bruder Nick unter Vertag. Da die beiden Bosas gerne zusammenspielen würden, wird mit einem moderaten Deal gerechnet. In seinen ersten neun NFL-Jahren verdiente der dritte Pick des Draft 2016 fast 143 Millionen US-Dollar. Allerdings soill noch ein zweites Team Interesse haben... © ZUMA Press Wire Joey Bosa (Free Agent)

...und zwar die Miami Dolphins! Wie NFL-Insiderin Dianna Russini mit Verweis auf Quellen aus der NFL berichtet, will die Franchise aus Florida Bosa unbedingt. Bei den Sacks lagen die Dolphins in der vergangenen Saison nur auf Platz 27, weshalb der Pass Rush dringend Verstärkung braucht. © Icon Sportswire Michael Gallup (Free Agent)

Nicht einmal ein Jahr nach seinem offiziellen Karriereende denkt Michael Gallup über ein Comeback nach. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport unter Berufung auf Kevin Robinson, den Berater des Wide Receiver. Demnach haben ihn die Las Vegas Raiders, bei denen Gallup im vergangenen Frühjahr einen Einjahresvertrag unterschrieben hatte, von der Reserve/Retired List gestrichen, um ihm den Weg zurück in die NFL freizumachen. Bislang lief der 29-Jährige lediglich für die Dallas Cowboys auf, die ihn vor einem Jahr aus Kostengründen aus seinem Vertrag bis 2026 entlassen hatten. © Imagn Images Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Paukenschlag: Die Cincinnati Bengals haben laut NFL-Insider Adam Schefter ihrem langjährigen Defensive End Trey Hendrickson die Freigabe erteilt, sich ein neues Team zu suchen. Zuletzt verhandelte er mit den Bengals über eine Verlängerung seines Vertrages, der nach der kommenden Saison ausläuft. Bisher aber ohne Erfolg - nun die Trade-Freigabe ... © Imagn Images Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Offenbar liegen die Bengals und Hendrickson bei ihren Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander. Der All-Pro führte die NFL mit 35 Sacks in den vergangenen beiden Jahren an und sagte zum möglichen Abschied: "Es war eine Ehre, Cincinnati in den vergangenen vier Jahren zu repräsentieren." © Getty Images Durham Smythe (Free Agent)

Die Chicago Bears bleiben weiter das aktivste Team auf dem Free-Agency-Markt! Nach der Verpflichtung der beiden O-Liner Joe Thuney (von den Chiefs) und Jonah Jackson (von den Rams) werfen die Dolphins nun ein Auge auf Tight End Durham Smythe, wie "ESPN" berichtet. Der 29-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen von Miami entlassen. © Getty Images Deebo Samuel (Washington Commanders)

Der einstige Offense-Star der San Francisco 49ers wird zur neuen Saison für die Commanders auflaufen. Doch wie "The Athletic" berichtet, werden diese den Vertrag des Wide Receivers erstmal nicht langfristig verlängern. Zwar haben sie Samuel vor wenigen Tagen für einen Fünftrundenpick aus San Francisco loseisen können, aber sie übernehmen erstmal "nur" seinen bestehenden Einjahresvertrag über 17,5 Millionen Dollar. Die weitere Zukunft des 29-Jährigen bleibt wohl erstmal offen. © 2025 Getty Images Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Verlässt Kirk Cousins die Atlanta Falcons nach einem Jahr wieder und findet bei den Cleveland Browns ein neues Zuhause? Nach Informationen von "ESPN" soll das Team mit dem zweiten Draft-Pick diesen zwar für einen Quarterback nutzen wollen, der den verletzten Deshaun Watson ersetzt. Doch in der Liga soll es auch Stimmen geben, die erwarten, dass die Browns sich um Cousins bemühen würden, sollte er verfügbar werden ... © 2024 Getty Images Daniel Jones (Minnesota Vikings)

... Gleiches gilt demnach für Daniel Jones, der einen neuen Anlauf nehmen will. Da er von den New York Giants entlassen wurde und anschließend lediglich einen Vertrag für das Practice Squad der Minnesota Vikings unterschrieb, dürfte der einstige sechste Pick kostengünstig zu haben sein. Und dann wäre da noch ein ehemaliger Super-Bowl-Sieger ... © 2025 Getty Images Carson Wentz (Kansas City Chiefs)

... Auch Carson Wentz, Champion der Saison 2017, sucht eine neue Herausforderung, nachdem er mit den Kansas City Chiefs seinen zweiten Ring als Backup verpasst hat. Auch der zweite Pick des Draft 2016 könnte laut "ESPN" bei den Browns landen. In KC gab er sich zuletzt mit 3,325 Millionen US-Dollar Jahresgehalt zufrieden. © Icon Sportswire Osa Odighizuwa (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys planen offenbar, Defensive Tackle Osa Odighizuwa mit dem Franchise Tag zu belegen, sollte bis zur Deadline am Dienstag keine Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt werden. Das berichtet "ESPN". Der 26-Jährige startete in der vergangenen Saison in allen Spielen und verbuchte 23 Quarterback Hits sowie 4,5 Sacks. © Getty Images D.K. Metcalf (Seattle Seahawks)

Die Green Bay Packers denken über die Verpflichtung eines Star-Receivers nach. Laut NFL-Reporter Corbin K. Smith soll sich die Franchise in Gesprächen mit den Seahawks über einen möglichen Trade von D.K. Metcalf befinden. Der Passempfänger wird nach der Spielzeit 2025 Unrestricted Free Agent. Als möglicher neuer Arbeitgeber gelten auch die Las Vegas Raiders mit Ex-Seahawks-Coach Pete Carroll als neuem Cheftrainer. © 2025 Getty Images Russell Wilson (Pittsburgh Steelers)

Mit Beginn des neuen NFL-Jahres wird Russell Wilson Free Agent. Ein Verbleib bei den Pittsburgh Steelers, die er in die Playoffs führte, ist nicht ausgeschlossen, aber auch keineswegs sicher. Daher muss sich der Super-Bowl-Sieger von 2014 eben auch nach Alternativen umschauen. Wie "ESPN" berichtet, zieht es der langjährige Seahawk auch in Betracht, in die NFC zurückzukehren und sich den New York Giants anzuschließen. © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

Bei den "Big Blue" wird demnach aber auch Sam Darnold als Option gehandelt - neben Aaron Rodgers, der sich selbst angeboten haben soll. Der 27-Jährige stand laut "ESPN" schon vor einem Jahr auf der Giants-Liste, seine starken Auftritte bei den Minnesota Vikings dürften seine Ansprüche nach oben geschraubt haben, immerhin gelangen ihm 35 Touchdowns bei zwölf Interceptions ... © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

... Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Vikings und Darnold wohl getrennte Wege gehen werden. Einem "ESPN"-Bericht zufolge haben die "Vikes" kein Interesse daran, den Playmaker mit dem Franchise Tag zu halten. Der wäre rund 41 Millionen Dollar wert. Verzichten die Vikings, würde Darnold Free Agent werden. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Der Trade-Markt ist um einen dicken Fisch reicher: Denn wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, sind die Packers bereit, ihren Star-Cornerback Jaire Alexander für ein passendes Angebot ziehen zu lassen. Eigentlich steht Alexander noch für zwei Jahre in Green Bay unter Vertrag. Doch GM Brian Gutekunst ließ schon zum Saisonende seine Zukunft offen. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Nun also wäre der 28-Jährige zweimalige Pro Bowler zu haben. Wohl auch, weil Alexander in den vergangenen beiden Saisons verletzungsbedingt nur jeweils sieben Partien absolvieren konnte. In der Spielzeit 2024 war für ihn nach einer schweren Knieverletzung vorzeitig Schluss.

Fakt ist: Im Draft sind die Optionen begrenzt, die Klasse ist nicht sonderlich tief. Und die Seahawks picken ohnehin erst an Position 18. Außerdem gibt es auch noch genug andere Baustellen, weshalb der zusätzliche Drittrundenpick gerne genommen wird. Gerade die Offensive Line, aber auch die Receiver-Position brauchen ein Upgrade. Daher gelten die Seahawks jetzt als einer der ersten Kandidaten, um einen erfahrenen Quarterback in der Free Agency zu verpflichten. Da Kubiak bereits betonte, gemeinsam mit Macdonald eine gute Balance aus Lauf- und Passspiel anzustreben, wären viele Richtungen denkbar. Der Name Sam Darnold, dessen Vertrag bei den Minnesota Vikings ausläuft, wird bereits genannt. Auch eine Rückkehr des verlorenen Sohnes Russell Wilson wäre denkbar, allerdings ging er 2022 unter ziemlich gravierenden Nebengeräuschen zu den Denver Broncos. Zwar ist Carroll, mit dem er sich damals überworfen hatte, nicht mehr da. General Manager John Schneider jedoch schon. So oder so wird sich das Gesicht und die Identität der Seahawks-Offense in der kommenden Saison stark verändern. Wide Receiver D.K. Metcalf forderte bereits einen Trade, Schneider erklärte, man spreche mit zahlreichen Teams, um ins Geschäft zu kommen. Es ist durchaus denkbar, dass die Saison 2025 ein Übergangsjahr in Seattle wird. Metcalf will weg: Formt sich neues Super-Team in der AFC?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Trade von Geno Smith: Die Perspektive der Las Vegas Raiders Innerhalb von zwei Monaten hat sich die Situation der Raiders spürbar verändert. Nach dem Ende der Regular Season 2024 und der Entlassung von Head Coach Antonio Pierce stand Las Vegas vor einem Berg an Arbeit, mit so vielen Problemen und Baustellen, dass die Raiders schon als ein Kandidat für einen Top-5-Pick im Draft 2026 galten. Doch das hat sich geändert. Mit dem neuen Head Coach Carroll, der Verpflichtung von Offensive Coordinator Chip Kelly und jetzt dem Trade von Geno Smith machte die Franchise um Minderheitseigentümer Tom Brady deutlich, dass ein Rebuild nicht infrage kommt. Das Carroll'sche Motto "Always compete" wird gelebt, plötzlich können Raiders-Fans wieder optimistisch in die Zukunft schauen. Smith und Carroll kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Seattle, unter dem erfahrenen Trainer erlebte Smith seinen zweiten Frühling in der NFL und verlieh seiner Karriere neuen Schwung. Beide wissen genau, was sie voneinander erwarten können. Anpassungsprobleme sollte es hier nicht geben, zumal Geno die Offense nicht wird tragen müssen. Carroll und auch Kelly stehen für eine Offense, die das Run Game in den Vordergrund rückt. Anders als in Seattle, als das Laufspiel in der Vorsaison überhaupt nicht funktionierte und Smith deutlich mehr Last auf seinen Schultern tragen musste, dürfte er bei den Raiders eher eine Komplementärrolle einnehmen. Das dürfte ihm entgegenkommen. Dass die Raiders einen neuen Quarterback verpflichten müssen, war klar. Doch der Weg dorthin schien nicht unbedingt klar vorgezeichnet. Im Draft pickt Las Vegas an Position sechs, und selbst wenn dann noch einer der beiden Top-Prospects Cam Ward oder Shedeur Sanders verfügbar gewesen wäre - Carroll hat nicht die Zeit, um einen Rookie-Quarterback zu formen.

NFL: Nanu?! Falcons-Star im Weißen Haus bei Trump

Zumal es - wie bei den Seahawks - auch bei den Raiders viele andere Baustellen gibt. In Tight End Brock Bowers und Pass Rusher Maxx Crosby, der jüngst einen neuen Monster-Vertrag unterschrieben hat, gibt es zwei Säulen für die Zukunft der Franchise. Geno Smith liefert eine mehr als solide Lösung auf Quarterback. Damit ist der Weg frei, den Kader im Draft auf anderen wichtigen Positionen zu verstärken. Und der fehlende Drittrundenpick sollte dahingehend auch kein großes Problem sein, denn es handelt sich Berichten zufolge um Pick Nummer 92, den die Raiders ihrerseits von den New York Jets im Zuge des Trades für Davante Adams erhalten hatten. Und nicht um den eigenen Pick Nummer 68. Mit - Stand heute - neun Picks im Draft 2025, darunter drei in den Top-70, sind die Raiders gut aufgestellt. Ob Las Vegas in der knüppelharten AFC West mit den Kansas City Chiefs, den Los Angeles Chargers und den Denver Broncos aber wirklich Chancen haben wird, einen Weg Richtung Playoffs gehen zu können, bleibt abzuwarten.

Anzeige