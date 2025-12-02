NFL - Gewinner und Verlierer des 13. Spieltags: Aaron Rodgers sieht alt aus - Love liebt die Lions

Aaron Rodgers sieht alt aus, Dak Prescott besonders agil und die New York Giants peinlich. ran kürt die Gewinner und Verlierer von Week 13. Von Franziska Wendler Der 13. Spieltag in der besten Football-Liga der Welt hatte es mal wieder in sich. Er ist beendet, und es gibt Quarterbacks als Gewinner, Trainer als Verlierer und ein Synonym für dominantes Laufspiel. Die Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben aber noch mehr. Wer sind die Gewinner und Verlierer? ran stellt sie vor.

Gewinner: Jordan Love (Green Bay Packers) So macht man Eindruck! Der Quarterback der Green Bay Packers konnte an Thanksgiving endlich einmal gegen einen guten Gegner zeigen, was er kann. Gegen Divisionrivale Detroit Lions brachte der Spielmacher ganze vier Touchdown-Pässe bei seinen Mitspielern unter, ein Turnover verursachte er nicht. Love glänzte als sicherer Passer und verwandelte sogar mehrere vierte Versuche. Für den 27-Jährigen und die Packers war es bereits der zweite Sieg gegen die Lions in dieser Saison.

Gewinner: Dak Prescott (Dallas Cowboys) Leicht wird es für die Dallas Cowboys nicht, einen Spot in den Playoffs zu erringen, in Woche 13 konnten sie, speziell Quarterback Dak Prescott, aber einen Statement-Sieg erringen. Gegen Super-Bowl-Finalist Kansas City Chiefs stand am Ende ein 31:28 auf der Anzeigentafel.

Kommentar: Vrabel ist jetzt schon Coach of the Year Vor allem Prescott konnte sich dabei verdient machen, erstickte er doch das sich andeutende Comeback der Chiefs mit einem starken letzten Drive im Keim.

Gewinner: Das Laufspiel der Chicago Bears Hätte man am 13. NFL-Spieltag ein Synonym für dominantes Laufspiel gesucht, wäre "Chicago Bears" wohl die richtige Antwort gewesen. Beim 24:15-Sieg gegen die Philadelphia Eagles lieferten die Running Backs der Gäste eine bärenstarke Performance. Kyle Monangai brachte 130 Yards und einen Touchdown auf das Scoreboard, D'Andre Swift sorgte für 125 Yards und einen Touchdown. Insgesamt 281 Yards standen in Sachen Run Game am Ende bei Chicago zu Buche.

NFL: Wilde Accessoires! Patriots-Fan kommt mit Ente ins Stadion

Gewinner: Marcus Jones (New England Patriots) In der Regel hebt man bei einer guten Defense-Leistung eines NFL-Teams keinen einzelnen Spieler hervor, nach dem 33:15-Sieg der New England Patriots gegen die New York Giants ist das aber nötig. Pats-Cornerback Marcus Jones lieferte gegen "Big Blue" eine absolut nennenswerte Vorstellung. In der Defensive ließ er nicht einen einzigen Catch eines Gegenspieler zu, zudem gelang ihm ein 94-Yard-Punt-Return-Touchdown. Was für ein erfolgreicher Arbeitstag.

Gewinner: DeMeco Ryans (Houston Texans) Was war die Kritik zu Saisonbeginn laut! In den ersten drei Saisonspielen hatten die Houston Texans dreimal verloren. Das in der jüngeren Vergangenheit so hochgelobte Team schien einer erfolglosen Saison entgegenzusteuern. Aber das Blatt hat sich gewendet. Head Coach DeMeco Ryans hat das Team in die Spur gebracht, in den vergangenen vier Spielen gab es vier Siege. Zwar liegen die Texans mit einer Bilanz von 7-5 aktuell noch einen Platz hinter den Playoffs, der Trend zeigt aber geradeaus nach oben. Die Texans sind back.

Verlierer: Die Defense der Kansas City Chiefs An der Offense lag es nicht, dass die Kansas City Chiefs an Thanksgiving eine kostspielige wie bittere 28:31-Pleite gegen die Dallas Cowboys kassierten. Ein Cowboys-Drive nach dem anderen mündete in Punkten, der Defense der Chiefs gelang es nicht, Dak Prescott und Co. signifikant von der Arbeit abzuhalten. Will man ein Spiel gewinnen, muss man dem Gegner aber zwingend mehrfach den Ball abnehmen. Und dafür braucht es nichtmal unbedingt eine Interception, ein Punt würde mitunter genügen.

Verlierer: Indianapolis Colts Eigentlich könnte man meinen, bei den Indianapolis Colts ist alles gut. Mit einer Bilanz von 8-4 liegen sie in der AFC auf den Playoff-Rängen. Das Problem: Nach einem überragenden Saisonstart, sieben Siege in acht Spielen, geht es längst bergab. Zuletzt gab es in vier Partien drei Pleiten, besonders bitter dabei die gegen den ärgsten Konkurrenten. In der AFC South rangieren die Colts noch auf Rang zwei, sind aber nur einen Sieg besser als die drittplatzierten Texans, gegen die es in Woche 13 eine Pleite setzte. Das Restprogramm ist mit den Jaguars (zwei Spiele), Seahawks, 49ers und erneut den Texans alles andere als einfach. Wenn Head Coach Shane Steichen nicht aufpasst, dann verpasst das Team am Ende nach einem Raketenstart noch die Postseason.

NFL - Injury Update 2025: Amon Ra St Brown droht für das Spiel gegen die Cowboys auszufallen 1 / 10 © IMAGO/Newscom World Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Es wird immer unwahrscheinlicher, dass Amon-Ra St. Brown schon im Thursday Night Game gegen die Dallas Cowboys auflaufen kann. Der Wide Receiver nahm am Montag nicht am Training teil, wie die Lions offiziell bekanntgaben. St. Brown hatte sich im Thanksgiving-Spiel gegen die Packers am Knöchel verletzt. Head Coach Dan Campbell befürchtete schon kurz nach dem Spiel, dass St. Brown mindestens ein Spiel verpassen werde. © IMAGO/Imagn Images Sauce Gardner (Indianapolis Colts)

Die Indianapolis Colts müssen vorerst auf Sauce Gardner verzichten. Der Cornerback verletzte sich direkt beim ersten Drive gegen die Houston Texans und wurde noch während des Spiels mit einer Wadenzerrung ausgeschlossen; ein Achillessehnenriss bestätigte sich nicht. Gardner wird laut NFL Network "week-to-week" geführt, eine Rückkehr in der Regular Season bleibt aber realistisch. © Imagn Images Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Ein Schreck mit offenbar glimpflichem Ausgang für Justin Herbert. Der Quarterback der Los Angeles Chargers zog sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders eine Fraktur in seiner linken Nicht-Wurfhand zu, die eine OP erfordert. Doch Herbert selbst zeigte sich zuversichtlich, kein Spiel zu verpassen. "Ich bin leider kein Arzt, aber sie waren hoffnungsvoll", sagte er. Im Monday Night Game von Week 14 treffen die Chargers auf die Philadelphia Eagles. © IMAGO/ZUMA Press Wire J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Die Befürchtungen bei den Minnesota Vikings haben sich bestätigt. Quarterback J.J. McCarthy befindet sich nach wie vor im Concussion Protocol und stand für die Partie in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks am Sonntag nicht zur Verfügung. McCarthy erlitt die Gehirnerschütterung am Wochenende zuvor im Spiel gegen die Green Bay Packers. Für ihn kam Rookie Max Brosmer zu seinem ersten NFL-Spiel. © Imagn Images Will Campbell (New England Patriots)

Bitterer Verlust für New England: Left Tackle Will Campbell wurde im Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem Handtuch über dem Gesicht in die Umkleidekabine gebracht. Er hat sich eine Verstauchung des Innenbandes im Knie zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Die Patriots setzten den Nummer-4-Pick des NFL Draft 2025 inzwischen auf die Injured-Reserve-Liste. © IMAGO/Imagn Images Michael Penix Jr. & Drake London (Atlanta Falcons)

Die Probleme der Falcons werden immer größer. Nach der Overtime-Niederlage gegen die Panthers kommen nun auch noch Verletzungssorgen hinzu. Quarterback Penix Jr. fällt nach einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Auch Receiver London verletzte sich am Knie. Eine Zerrung des hinteren Kreuzbands wird ihn länger außer Gefecht setzen. © ZUMA Press Wire Lane Johnson (Philadelphia Eagles)

Lane Johnson, einer der besten Offensive Tackles der gesamten Liga, fehlt den Eagles in wichtigen Wochen. Der Routinier hat sich eine Verstauchung am Fuß zugezogen. Wegen der Verletzung fällt er voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus, lässt jedoch eine zweite Meinung sowie weitere Tests durchführen. Anfänglich wurde von bis zu sechs Wochen Ausfallzeit ausgegangen, inzwischen heißt es, er könnte womöglich sogar nach drei Spielen wieder mitwirken. © Imagn Images J.K. Dobbins (Denver Broncos)

Die Fuß-Verletzung von J.K. Dobbins ist schlimmer als befürchtet. Der Star-RB wurde von seinem Team auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und fällt damit mindestens vier Wochen aus. Wie "ESPN" unter Berufung auf Quellen berichtet, droht dem 26-Jährigen aber sogar das Saison-Aus. Es sei denn, die Broncos erreichen den Super Bowl. Bis dahin könnte er demnach wieder fit werden. © Imagn Images Milton Williams (New England Patriots)

Das erfolgreiche Thursday Night Game gegen die New York Jets war für einige Zeit das letzte, in dem die New England Patriots auf Milton Williams bauen konnten. Weil sich der Tackle eine Sprunggelenksverstauchung zugezogen hat, setzte ihn die Franchise auf die Injured Reserve List, womit er mindestens vier Partien aussetzen muss. Williams verletzte sich früh im Spiel, kehrte später noch einmal auf das Feld zurück, ehe er in der zweiten Hälfte zum Zuschauen verdammt wurde. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Verlierer: Raheem Morris (Atlanta Falcons) In dieser Saison gibt es für NFL-Teams wohl kaum etwas Peinlicheres, als eine Pleite gegen die miserablen New York Jets. Genau das haben die Atlanta Falcons in Woche 13 aber "geschafft". Trainer Raheem Morris liegt mit seinem Team sogar hinter den Carolina Panthers nur auf Rang drei der NFC South, sein Job steht mehr als nur auf wackligen Beinen.

Verlierer: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers) Gebrauchtes Wochenende für Aaron Rodgers. Für den Quarterback-Routinier in Diensten der Pittsburgh Steelers setzte es nicht nur eine 7:26-Pleite gegen die Buffalo Bills, A-Rod selbst sah dabei auch alles andere als gut aus. Zehn angebrachte Würfe für 117 Yards, eine lädierte Nase, Buhrufe der Fans - der Spielmacher sah im wahrsten Sinne ziemlich alt aus. Dass er die miese Leistung seines Teams dann auch noch seinen Passempfängern in die Schuhe schob - diese sollten ja schließlich bei Videoanalysen auch hinschauen - machte die Lage nicht besser.

