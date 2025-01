Anzeige

Gewinner: Patrick Mahomes Ist zwar ein bisschen lame, aber was soll man machen? Gegen Buffalo spielte der zukünftige Hall of Famer durch die Luft schnell und nahezu fehlerfrei. Über den Boden machte er in wichtigen Momenten Plays und erlief zwei Touchdowns, einzig ein unnötiger Fumble trübt das Bild ein wenig. Mahomes hat die Chiefs sieben Mal in Folge ins Championship Game geführt, fünf Mal ging es weiter in den Super Bowl. Er kann in New Orleans seinen vierten Ring holen und weiter Boden auf Tom Brady gutmachen. Es wirkt nur wie eine Frage der Zeit, bis dann auch die "GOAT"-Debatte geführt werden muss. Oder ist es schon jetzt soweit?

Gewinner: Jayden Daniels Irgendwann könnte auch Jayden Daniels dahinkommen - also in den Super Bowl. Nach seiner phänomenalen ersten NFL-Saison sind die Erwartungen hoch. Auch gegen die Eagles, die vielleicht beste Defense der Liga, machte er ein starkes Spiel. "PFF" notierte kein Turnover Worthy Play, dafür mit 19 First Downs einen Saisonhöchstwert für den vermutlich nervenstärksten Rookie-Spielmacher der jüngeren Vergangenheit. Klar, so ein Playoff-Aus schmerzt immer - aber Daniels wird noch genug Chancen auf die Vince Lombardy Trophy bekommen.

Gewinner: Eagles-Offense Jalen Hurts' Leistungssteigerung im Gegensatz zum schwachen Auftritt in der Divisional Round war deutlich. Vor allem durch die Luft sah er besser aus. Entscheidender Faktor beim Commanders-Sieg war aber das Laufspiel und die trotz Verletzungssorgen brutale Offensive Line. Saquon Barkley eröffnete direkt mal mit einem TD-Lauf über 60 Yards, nahezu das komplette Spiel bekamen ihn die Commanders nicht in den Griff. 118 Rushing Yards spulte er ab, insgesamt stand "Philly" bei 229. Sieben Läufe endeten in der Endzone. In Verbindung mit der Wiederauferstehung des Passspiels und der starken Defense sind die Eagles so für jeden gefährlich.

Gewinner: NFL Warum die NFL ein Gewinner ist? Rein aus sportlicher Perspektive verspricht das Duell von Chiefs und Eagles eine Menge Spannung. Ein Rematch lässt sich zudem auch noch gut vermarkten - ganz besonders, wenn viele Protagonisten erneut dabei sind. Noch viel wichtiger ist da aber eigentlich, dass Travis Kelce im Endspiel steht. Heißt: Taylor Swift wird wieder beim größten Einzelsportevent der Welt zugegen sein, was für die Zuschauerzahlen definitiv kein Nachteil sein wird. Davon abgesehen, dass eine Halftime Show mit Kendrick Lamar rein vom Namen her auch schlechter klingen könnte.

Verlierer: Neutrale NFL-Fans Die Hoffnungen unter den NFL-Fans waren durchaus groß, dass es mal nicht Mahomes und die Chiefs in den Super Bowl schaffen würden. Tja, Pustekuchen. Die Chance auf den "Three peat" besteht weiterhin. Nahezu alle neutralen Fans dürften den Bills die Daumen gedrückt haben. Das galt wohl auch für die Commanders, alleine schon wegen der Storyline rund um Daniels. Er hätte schließlich als erster Rookie-Quarterback in den Super Bowl einziehen können. Am Ende gibt’s nun doch wieder Chiefs gegen Eagles.

Verlierer: Sean McDermott und Josh Allen Bleiben wir nochmal kurz beim Chiefs/Bills-Thema. Mahomes und Allen standen sich schon vier Mal in der Postseason gegenüber. Die Statistik: Mahomes vier, Allen null. Der Chiefs-Star ist das Kryptonit des Bills-Leaders, keine Frage. Gleiches gilt übrigens auch für das Duell der Head Coaches. Sean McDermott steht in der Regular Season bei 4-1 gegen Andy Reid, in den Playoffs aber bei 0-3. Ob das in diesem Leben noch was wird mit dem Super-Bowl-Einzug von Allen und McDermott? Zweifel sind berechtigt, denn in dieser Saison war die Chance vermutlich so groß wie noch nie.

Verlierer: Schiedsrichter Im Sport gibt’s auch Fehlentscheidungen, wenngleich diese natürlich auf ein Minimum reduziert werden sollten. Keine Frage. Nicht umsonst sagt man, dass es für den Schiedsrichter am besten ist, wenn im Nachgang nicht über ihn gesprochen wird. Nun ja, das lässt sich bei Chiefs-Spielen seit einiger Zeit nicht mehr behaupten. Klar, über das nicht gegebene First Down für Allen lässt sich ebenso diskutieren wie über den als Catch gewerteten Pass auf Xavier Worthy. Und auch in der Regular Season oder in der Divisional Round gegen die Houston Texans gingen knappe Entscheidungen gefühlt eher in Richtung der Chiefs. Allgemein ist es aktuell aber einfach ermüdend. Dass es die Bills mit drei Timeouts und noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr nicht geschafft haben, den siegbringenden Drive bei drei Punkten Rückstand aufs Feld zu bringen oder zumindest auszugleichen, spielt in der Nachberichterstattung kaum eine Rolle. Stattdessen geht’s nur um die Schiedsrichter. Teilweise zurecht, teilweise aber auch übertrieben. Im Sinne des Sports ist das irgendwie alles nicht so richtig.

Verlierer: Marshon Lattimore Es war einer der Blockbuster-Trades unmittelbar vor der Deadline. Washington ließ sich Marshon Lattimore einiges kosten und gaben Picks in der dritten, vierten und sechsten Runde im Draft 2025 im Gegenzug für den neuen Defense-Star und einen Fünftrunden-Pick ab. Der ehemalige Saints-Cornerback sollte der wackligen Secondary der Commanders das dringend benötigte Upgrade verpassen. So richtig erfolgreich war das nicht. In der Wild Card Round wurde der 28-Jährige von Bucs-Receiver Mike Evans reihenweise vernascht, im Championship Game dann von A.J. Brown. Dazu legte er sich auch noch mit seinem Eagles-Gegenspieler an, anstatt sich darauf zu fokussieren, dass der keinen Ball fangen kann. Gut schaut der Trade bislang nur für die Saints aus.