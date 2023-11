NFL: Goodell trägt sich in Goldenes Buch von Frankfurt ein

Anzeige

NFL-Boss Roger Goodell hat sich am Donnerstag im Vorfeld des ersten Gastspiels der US-amerikanischen Football-Topliga in Frankfurt ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. "Football hat in Deutschland und insbesondere in Frankfurt eine stolze Geschichte", sagte Goodell bei der Zeremonie: "Wir sind dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Stadion und Eintracht Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren und freuen uns auch zukünftig auf großartigen NFL-Football in Frankfurt."

Der 64-Jährige, der das Milliarden-Geschäft der NFL seit 2006 und noch mindestens bis 2027 führt, ist im Zuge des Spiels der Kansas City Chiefs am Sonntag gegen die Miami Dolphins nach Deutschland gereist. Eine Woche später (jeweils 15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen an gleicher Stelle die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Im vergangenen Jahr war erstmals eine Partie der regulären NFL-Saison in Deutschland ausgetragen worden, das Gastspiel der Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady in München gegen die Seattle Seahawks (21:16) wurde zum stimmungsvollen Highlight. In München wird die NFL wieder 2024 zu Gast sein, in Frankfurt 2025.