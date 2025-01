NFL: Hass-Kommentare gegen Freundin von Ravens-Star Mark Andrews nach Playoff-Aus

Nach dem Playoff-Aus der Baltimore Ravens wurde die Freundin von Mark Andrews zum Opfer von Hass-Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

von Christoph Gailer

Mark Andrews wurde beim Playoff-Aus der Baltimore Ravens in der Divisional Round der NFL gegen die Buffalo Bills (25:27) zur tragischen Figur.

Der 29-Jährige ließ kurz vor dem Ende den Pass von Quarterback Lamar Jackson bei der Two Point Conversion fallen und so war die letzte Chance auf den Ausgleich für die Ravens dahin. Bereits zuvor in der Partie führte ein Andrews-Fumble zudem zu Punkten für die Bills.

Viele enttäuschte Fans bombardierten anschließend die Freundin des NFL-Stars, Elena Yates, mit Hass-Kommentaren in den sozialen Netzwerken.