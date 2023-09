Odell Beckham Jr. (Baltimore Ravens)

Die Baltimore Ravens starten am Sonntag gegen die Houston Texans in die neue Saison. Nach einer Knöchelverletzung war Odell Beckham Jr.'s Einsatz beim Auftaktspiel zunächst fraglich. Am Freitag trainierte OBJ aber wieder uneingeschränkt mit und wird am Sonntag mit von der Partie sein. © Imago