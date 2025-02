Trainerlegende Bill Belichick und seine deutlich jüngere Freundin werden bei den NFL Honors von Snoop Dogg veräppelt.

Der große Altersunterschied zwischen Trainerlegende Bill Belichick und seiner Freundin Jordon Hudson sorgt immer wieder für Schlagzeilen. So auch bei der "NFL Honors"-Gala in New Orleans.

Rapper Snoop Dogg sprach in seinem Monolog darüber, wie lange er schon Football-Fan sei. So könne er sich noch an Zeiten erinnern, in denen die Dallas Cowboys ein gutes Team waren – und die Kansas City Chiefs schlecht. "Bill Belichicks Freundin war da noch nicht einmal geboren", so der Musiker.

Das Publikum im Saenger Theatre konnte sich über den Spruch köstlich amüsieren, der 72-jährige Belichick und seine erst 24 Jahre alte Partnerin brachten dagegen nur ein verlegenes Lächeln zustande.

Laut "TMZ" sollen sich Belichick und Hudson 2021 auf einem Flug von Boston nach Florida kennengelernt und nach der Landung Kontaktdaten ausgetauscht haben. Bereits seit Ende 2023 sollen beide liiert sein, ihre Beziehung machten sie aber erst ein Jahr später öffentlich.