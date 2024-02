NFL in Deutschland - Jones, Pierce, Hayward: Alle wollen nach Germany

Und auch Antonio Pierce, der Head Coach von Jakob Johnson bei den Las Vegas Raiders, braucht eine Einladung! "Kannst du Roger (Goodell, NFL Commissioner) sagen, dass er sich drum kümmern soll? Ich will dahin. Ich war noch nie in Deutschland. Ich würde sehr gerne dahin! Wir Raiders würden sehr gerne nach Deutschland."

"Ich würde es lieben! Meldet uns an!", sagte Steelers-Defensive-Tackle Cameron Heyward. "Sollten wir eine Chance bekommen, in Deutschland zu spielen, dann hoffentlich vor meinem Karriereende."

2024 wird die NFL ihr insgesamt viertes Regular-Season-Spiel in Deutschland austragen. Gastgeber wird wie 2022 München sein, nachdem im vergangenen Jahr zwei Partien in Frankfurt stattfanden. Ein Team steht mit den Carolina Panthers bereits fest.

Browns-Quarterback Joe Flacco, der bei den Honors als Comeback Player of the Year ausgezeichnet wurde, "würde gerne mal dort spielen, ganz sicher. Ich war bisher nur einmal drüben in London und das war keine gute Erfahrung, was das Spiel anging. Das war das einzige Mal, dass ich drüben war".

NFL in Deutschland: Dickes Lob von Jerry Jones

Ravens-Safety Kyle Hamilton könnte sogar sein Deutsch auffrischen, er hat in der Middle School ein paar Deutsch-Stunden gehabt, verriet er und stellte sich spontan auf deutsch vor: "Ich heiße Kyle, ich komme aus Atlanta, Georgia und ich spiele Football."

Von Cowboys-Besitzer Jerry Jones gab es ein fettes Lob: "Ich sage dir eines: Deutschland passt am besten zu unserem Spiel, zu dem, was es repräsentiert. Wenn wir uns anschauen, wo wir am meisten hinpassen, dann ist das einer der Orte, wo wir international am besten hinpassen. Wir schätzen unsere Kultur und unsere Kultur passt zur deutschen Familie."

Bradley Bozeman gehört zu den Glücklichen, die 2024 in München spielen werden, der Center der Panthers ist "schon richtig aufgeregt, das wird eine großartige Erfahrung. Aber ich glaube noch aufgeregter als ich, ist meine Frau. Also wenn ihr ein paar Empfehlungen für uns habt, sagt Bescheid." Auch Panthers-Besitzer David Tepper "war noch nie da. Ich will München sehen, ich will Berlin sehen, ich will das Land kennenlernen. Also, das wird aufregend!".