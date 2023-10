NFL in Deutschland - Newsticker vor Chiefs vs. Dolphins: Chiefs erst drei Tage später in Frankfurt

Anzeige Die NFL gastiert am Wochenende in Deutschland, am 5. November stehen sich die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt gegenüber. Alle Entwicklungen im News-Ticker. Die NFL kehrt nach Deutschland zurück. In Woche 9 und 10 steht jeweils eine Partie in Frankfurt an. Zunächst bekommen es die Kansas City Chiefs am 5. November mit den Miami Dolphins zu tun (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), am 12. November treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Beide Partien beginnen um 15:30 Uhr. Nachdem das erste Deutschland-Spiel der NFL im vergangenen Jahr bereits ein voller Erfolg war, dürften die beiden kommenden Partien ebenfalls eine große Football-Party werden. Um auch den Spielern beste Voraussetzungen zu schaffen, wurde erst kürzlich ein neuer Hybrid-Rasen im Deutsche Bank Park verlegt. Im November 2022 setzte es heftige Kritik am Geläuf in München, das nur aus Naturrasen bestand. Was es sonst noch an Neuigkeiten rund um die Frankfurt Games zu wissen gibt, fasst ran im Newsticker zusammen.

+++ NFL in Frankfurt: Miami Dolphins drei Tage vor den Kansas City Chiefs in Frankfurt +++ Unterschiedliche Herangehensweise der beiden Teams in Frankfurt bezüglich der Anreise. Die Miami Dolphins steigen schon am späten Nachmittag (Ortszeit) in den Flieger und landen am Dienstagmorgen in Frankfurt. Die Kansas City Chiefs steigen im Gegenzug erst am Donnerstag in Kansas City ins Flugzeug und landen am Freitagmorgen in Frankfurt, also drei Tage später. Das berichtete NFL-Insider Peter King. Die Dolphins haben somit deutlich mehr Zeit den Jetlag zu überwinden und sich an das Umfeld in Frankfurt zu gewöhnen.

+++ NFL in Deutschland: Kontra K und Nico Santos für Halftime Show bei Chiefs vs. Dolphins verantwortlich +++ Wie die NFL via X mitteilte, werden Kontra K und Nico Santos in der Halbzeit der ersten Partie auftreten. Wer hingegen am zweiten Sonntag in der Pause für Unterhaltung sorgen wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

+++ NFL gastiert in Frankfurt: Kommt Taylor Swift zum Chiefs-Spiel gegen die Dolphins? +++ Ein Besuch der Sängerin am kommenden Wochenende, deren Romanze mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce anscheinend immer ernster wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Swift startet am 9. November ihre Südamerika-Tour und verpasste bereits die 9:24-Niederlage gegen die Broncos in Denver. Allerdings gibt es auch Berichte, die das Gegenteil suggerieren. "Übrigens, ich glaube, ich höre bereits Gerüchte, dass es eine Person gibt, die auch in Deutschland auftauchen könnte. Wir werden sehen, wer in Frankfurt auftaucht", so Rich Eisen vom "NFL Network" in "The Rich Eisen Show". Unlängst äußerte sich auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef auf einer Pressekonferenz. "Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich glaube, sie merken ja die Vorboten. Es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen", so der SPD-Politiker, der aber auch klarstellte: "Der Erfolg der Veranstaltung steht und fällt nicht mit Taylor Swift, aber sie ist herzlich eingeladen:"

+++ Chiefs veranstalten Watch Party und Events auf dem "ChampionShip" +++ Am 3. und 4. November wird das "ChampionShip" seine Pforten öffnen. Auf dem Schiff, das am Main unweit des "Eisernen Stegs" anlegen wird, werden verschiedene Fan-Events stattfinden. Neben einer Watch Party können Fans auch normale Tickets erwerben und sich das Boot ansehen sowie Fotos schießen. So wird beispielsweise eine kleine "Hall of Honor" eingerichtet, in der Erinnerungsstücke ausgestellt werden. Darüber hinaus können auch Helm und Ausrüstung anprobiert und Schnappschüsse mit der Vince Lombardy Trophy gemacht werden.