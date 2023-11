NFL in Deutschland: Roger Goodell trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein

Anzeige

Anlässlich der NFL-Spiele in Frankfurt hat sich Commissioner Roger Goodell in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Die NFL hat sich bereits jetzt in Frankfurt in die Geschichtsbücher eingetragen - in Form von Commissioner Roger Goodell. Im Vorfeld der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (am Sonntag ab 15:30 Uhr im Liveticker) hat sich der NFL-Chef in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

"Die NFL-Spiele markieren einen ganz neuen Höhepunkt in der Frankfurter Geschichte des American Football", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef. Am 12. November treffen in Frankfurt zudem die Indianapolis Colts auf die New England Patriots.

"Es ist mir eine große Ehre und ich trage mich heute sehr gerne im Namen aller Spieler, Trainer und Owner unserer 32 Teams in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. American Football hat in Deutschland und insbesondere in Frankfurt eine stolze Geschichte", sagte Goodell im Rahmen der Zeremonie.

"Wir sind dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Stadion und Eintracht Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren und freuen uns auch zukünftig auf großartigen NFL Football in Frankfurt, beginnend mit den Spielen an den kommenden beiden Wochenenden", so Goodell weiter.