NFL in Frankfurt: Fake-News über Stadion-Vandalismus geht viral

Im Zuge des Frankfurt-Games geht eine Fake-News in den sozialen Medien viral. Nicht jeder scheint dies auch als Satire-Post entschlüsseln zu können.

Auf der Plattform X - ehemals Twitter - ging nach dem Frankfurt-Game der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins ein Fake-Post viral.

Der Post handelt von mutmaßlichem Vandalismus im Frankfurter Deutsche Bank Park. Dass es sich dabei jedoch nicht um ein echtes Bild , sondern einen Troll handelte, scheinen viele in den Kommentaren und auf der Plattform nicht wahrgenommen zu haben.

Patrick Esume, zum Beispiel, teilte den Troll-Post in Bezug auf das NFL-Spiel in Frankfurt und fügte hinzu: "Schande..."

Ob er auf die Falschmeldung reingefallen ist oder sich wie viele andere auch einen Spaß aus dem offensichtlichen Fake-Foto gemacht hat, ist unklar. Fakt ist jedoch: Der Commissioner der European League of Football war nicht der Einzige, der eine solche Reaktion auf diese Fake-News zeigte. Doch worum ging es im Detail?

Der Ursprungs-Post des X-Users "@Aule1986" zeigte zerstörte und verbrannte Sitzschalen eines Fußball-Stadions. Die Tribüne des Stadions war von heftigem Vandalismus betroffen.

Dazu schrieb der User: "Unfassbar, was die angeblich so friedlichen Football Fans hier in Frankfurt abziehen."

Ein offensichtlicher Fake-Post - doch scheinbar nicht für jeden, als ein solcher zu entschlüsseln. Dass es sich überhaupt nicht um Bilder des Chiefs-Dolphins-Spiels handeln kann, zeigt die Farbe der Sitzschalen auf dem Bild.