Die NFL gastiert am Wochenende erneut in Deutschland, am 12. November stehen sich die New England Patriots und Indianapolis Colts in Frankfurt gegenüber. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Nach dem NFL-Debüt in Frankfurt und der spannenden Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (21:14), geht es am 12. November sofort weiter.

Dann treffen im "Deutsche Bank Park" die New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander. Kickoff des zweiten Frankfurt-Spiels ist um 15:30 Uhr.

Schon die erste Partie in diesem Jahr hat gezeigt, dass die deutschen Fans heiß sind auf die NFL. Eine ähnlich ausgelassene Stimmung dürfte es auch geben, wenn sich die New England Patriots die Ehre geben und deutschen Boden betreten.

Was es sonst noch an Neuigkeiten rund um die Frankfurt Games zu wissen gibt, fasst ran im Newsticker zusammen.