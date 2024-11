Auch in der NFL-Saison 2024 werden ausgewählte Spiele außerhalb der USA ausgetragen. Welche Teams treffen wann und wo aufeinander?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFL Munich Game 2024: Wer, wann, wo? Alle Infos zum NFL-Spiel in Deutschland Paarung: New York Giants vs. Carolina Panthers

Wettbewerb: NFL, Saison 2024, Woche 10

Datum: Sonntag, 10. November 2024

Uhrzeit: 15:30 (deutsche Zeit)

Austragungsort: Allianz Arena, München (Deutschland)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

New York Giants vs. Carolina Panthers im Free-TV Das insgesamt zweite NFL-Spiel in München beginnt am 10. November um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Die Rechte an der NFL-Übertragung im Free-TV hat RTL. Das Duell wird ab 15:30 Uhr im Free-TV übertragen.

Wer zeigt Giants vs. Panthers im Livestream? In den USA ist das NFL Network für die Übertragung von Giants vs. Panthers zuständig. Den entsprechenden Network-Livestream mit US-Kommentar könnt ihr auch via ran.de oder in der ran-App abrufen und dort Giants vs. Panthers verfolgen, los geht's am 10. November um 15:30 Uhr. Im Livestream zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Kräftemessen. Für den Livestream könnt ihr euch einen Zugang auch über den NFL Game Pass sichern. Auch RTL+ bietet einen kostenpflichtigen Stream an.

Anzeige

NFL Munich Game: Wo gibt es einen Liveticker? Wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Anzeige