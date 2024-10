NFL International Games: Wo werden die Spiele gespielt?

Die NFL wird in den kommenden Jahren weiter international expandieren. Doch was bedeutet das für ausländische Fans? Welche Standorte kommen in Frage und wieso macht die NFL das überhaupt? Es war ein historisches Abkommen, auf das sich die 32 Besitzer der NFL-Teams und Commissioner Roger Goodell in Dallas einigten. Bis zu acht internationale Spiele werden in den kommenden Jahren pro Saison über die Bühne gehen. Das sind doppelt so viele wie zuvor. Doch was bedeutet diese Entscheidung überhaupt? ran klärt die wichtigsten Fragen.

NFL International Games: Wieso weitet die NFL Spiele im Ausland aus? Die NFL ist ein Premium-Produkt. Es ist die wohl ausgeglichenste Sportliga der Welt und sie wächst jährlich rasant an. Nur logisch, dass die Liga nicht nur in den Vereinigten Staaten wachsen will, sondern rund um den Globus. Der in Europa entstandene Hype in der vergangenen Dekade ist nicht an der NFL vorbeigegangen. Auch Südamerikaner begeistern sich immer mehr für den Sport. Durch die Expansion der International Series sollen nicht nur alle Menschen die Chance haben, ein NFL-Spiel "in der Nähe" genießen zu können, sondern auch die Einnahmen sollen gesteigert werden. Mehr Fans bedeutet mehr Geld.

NFL International Games: Wird es ab jetzt pro Saison acht Spiele geben? Dass tatsächlich ab 2025 pro Spielzeit acht Spiele außerhalb der USA stattfinden, ist unwahrscheinlich. Alle Presseerklärungen sowie alle NFL-Insider sprechen stets explizit von "bis zu acht Spielen." Gut möglich also, dass nicht in jeder Saison acht Spiele im Ausland stattfinden. Es heißt lediglich, dass die NFL die Möglichkeit hat, insgesamt acht solcher Spiele zu veranlassen.

NFL International Games: Welche Standorte kommen in Frage? Im Zuge des Abkommens stehen die Partien für die International Games 2024 schon länger fest: Den Anfang machte Sao Paulo, Brasilien und wurde erstmals der Austragungsort eines Regular-Season-Spiels. Die Green Bay Packers unterlagen den Philadelphia Eagles mit 29:34. Die weiteren Partien im Überblick: 6. Oktober, 15:30 Uhr: New York Jets vs. Minnesota Vikings im Tottenham Hotspur Stadium (London, England) - zum Spielbericht

13. Oktober, 15:30 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Chicago Bears im Tottenham Hotspur Stadium (London, England) - zum Liveticker

20. Oktober, 15:30 Uhr: New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium (London, England) - zum Liveticker

10. November, 15:30 Uhr: New York Giants vs. Carolina Panthers in der Allianz Arena (München, Deutschland) - zum Liveticker Zudem steht bereits fest, dass 2025 erstmals ein Spiel in Madrid ausgetragen wird. Mit dem relativ neu errichteten Tottenham Hotspur Stadium in Englands Hauptstadt hat die NFL einen Vertrag bis einschließlich 2030. Dort sind Spiele also ebenfalls garantiert. Neue Standorte dürfen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Medienberichten zufolge hat die NFL eine Rückkehr nach Mexiko im Blick, auch mehrere europäische Städte wie Dublin, Berlin oder Paris bemühen sich wohl um ein NFL-Spiel.

NFL International Series: So oft spielte jedes Team bereits im Ausland 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network So oft spielten die NFL-Teams bereits im Ausland

Seit 2007 veranstaltet die NFL mit der International Series reguläre Saisonspiele im Ausland. Alles fing in London an, später kamen Mexiko, Deutschland und Brasilien hinzu. Welche Teams waren besonders häufig in fremden Ländern zu Gast? ran verschafft einen Überblick. (Stand: 06. Oktober 2024) © IMAGO/Newscom World Pittsburgh Steelers (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2013; 27:34 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Dallas Cowboys (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2014; 31:17 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Washington Redskins / Football Team / Commanders (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2016; 27:27 vs. Cincinnati Bengals)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Cleveland Browns (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2017; 16:33 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Newscom World Carolina Panthers (Bald 2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2019; 37:26 vs. Tampa Bay Buccaneers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: Gegen die New York Giants am 10. November 2024

- Spiele in Brasilien: - © UPI Photo Green Bay Packers (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2022; 22:27 vs. New York Giants)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: (2024, 29:34 vs. Philadelphia Eagles) © IMAGO/Action Plus Philadelphia Eagles (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2018; 24:18 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: (2024, 34:29 vs. Green Bay Packers) © IMAGO/USA TODAY Network Denver Broncos (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2010; 16:24 vs. San Francisco 49ers / 2022; 21:17 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko:

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Detroit Lions (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2014; 22:21 vs. Atlanta Falcons / 2015; 10:45 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Eibner Buffalo Bills (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2015; 31:34 vs. Jacksonville Jaguars / 2023: 20:25 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Shutterstock Indianapolis Colts (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2016; 27:30 vs. Washington Redskins)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 10:6 vs. New England Patriots)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Newscom World Cincinnati Bengals (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2016; 27:27 vs. Washington Redskins / 2019; 10:24 vs. Los Angeles Rams)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Wire Houston Texans (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2019; 26:3 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: 1 (2016; 20:27 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Baltimore Ravens (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2017; 7:44 vs. Jacksonville Jaguars / 2023; 24:16 vs. Tennessee Titans)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Arizona Cardinals (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2017; 0:33 vs. Los Angeles Rams)

- Spiele in Mexiko: 1 (2022; 10:38 vs. San Francisco 49ers)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Beautiful Sports Seattle Seahawks (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2018; 27:3 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2022; 16:21 vs. Tampa Bay Buccaneers)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Pro Sports Images Tennessee Titans (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2018; 19:20 vs. Los Angeles Chargers / 2023; 16:24 vs. Baltimore Ravens)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Press Wire Chicago Bears (Bald 3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2011; 24:18 vs. Tampa Bay Buccaneers / 2019; 21:24 vs. Oakland Raiders / Gegen die Jacksonville Jaguars am 13. Oktober 2024)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © Getty Images New York Jets (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2015; 27:14 vs. Miami Dolphins / 2021; 20:27 vs. Atlanta Falcons / 2024; 17:23 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Press Wire San Diego/Los Angeles Chargers (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2008; 32:37 vs. New Orleans Saints / 2018; 20:19 vs. Tennessee Titans)

- Spiele in Mexiko: 1 (2019; 17:24 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire New Orleans Saints (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2008; 37:32 vs. San Diego Chargers / 2017; 20:0 vs. Miami Dolphins / 2022; 25:28 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire San Francisco 49ers (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2010; 24:16 vs. Denver Broncos / 2013; 42:10 vs. jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: 1 (2022; 38:10 vs. Arizona Cardinals)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © imago images/Shutterstock Atlanta Falcons (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2014; 21:22 vs. Detroit Lions / 2021; 27:20 vs. New York Jets / 2023; 7:23 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Rene Schulz Kansas City Chiefs (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2015; 45:10 vs. Detroit Lions)

- Spiele in Mexiko: 1 (2019; 24:17 vs. Los Angeles Chargers)

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 21:14 vs. Miami Dolphins)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Newscom World New York Giants (Bald 4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2007; 13:10 vs. Miami Dolphins / 2016; 17:10 vs. Los Angeles Rams / 2022; 27:22 vs. Green Bay Packers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: Gegen die Carolina Panthers am 10. November 2024

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Action Plus Minnesota Vikings (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 4 (2013; 34:27 vs. Pittsburgh Steelers / 2017; 33:16 vs. Cleveland Browns / 2022; 28:25 vs. New Orleans Saints / 2024; 23:17 vs. New York Jets)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Shutterstock Tampa Bay Buccaneers (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2009; 7:35 vs. New England Patriots / 2011; 18:24 vs. Chicago Bears / 2019; 26:37 vs. Carolina Panthers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2022; 21:16 vs. Seattle Seahawks)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Press Wire St. Louis / Los Angeles Rams (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 4 (2012; 7:45 vs. New England Patriots / 2016; 10:17 vs. New York Giants / 2017; 33:0 vs. Arizona Cardinals / 2019; 24:10 vs. Cincinnati Bengals)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Rene Schulz New England Patriots (Bald 5 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2009; 35:7 vs. Tampa Bay Buccaneers / 2012; 45:7 vs. St. Louis Rams / Gegen die Jacksonville Jaguars am 20. Oktober 2024)

- Spiele in Mexiko: 1 (2017; 33:8 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 6:10 vs. Indianapolis Colts)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Oakland / Las Vegas Raiders (5 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2014; 14:38 vs. Miami Dolphins / 2018; 3:27 vs. Seattle Seahawks / 2019; 24:21 vs. Chicago Bears)

- Spiele in Mexiko: 2 (2016; 27:20 vs. Houston Texans / 2017; 8:33 vs. New England Patriots)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Miami Dolphins (6 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 5 (2007; 10:13 vs. New York Giants / 2014; 38:14 vs. Oakland Raiders / 2015; 14:27 vs. New York Jets / 2017; 0:20 vs. New Orleans Saints / 2021; 20:23 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 14:21 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Eibner Jacksonville Jaguars (Bald 12 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 12 (2013; 10:42 vs. San Francisco 49ers / 2014; 17:31 vs. Dallas Cowboys / 2015; 34:31 vs. Buffalo Bills / 2016; 30:27 vs. Indianapolis Colts / 2017; 44:7 vs. Baltimore Ravens / 2018; 18:24 vs. Philadelphia Eagles / 2019; 3:26 vs. Houston Texans / 2021; 23:20 vs. Miami Dolphins / 2022; 17:21 vs. Denver Broncos / 2023; 23:7 vs. Atlanta Falcons / 2023; 25:20 vs. Buffalo Bills / Gegen die New England Patriots am 20. Oktober 2024)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: -

NFL International Games: Sind zwei Deutschland-Spiele bald die Regel? 2023 war der Deutsche Bank Park in Frankfurt die Heimat von zwei NFL-Spielen. Die Kansas City Chiefs besiegten die Miami Dolphins 21:14 und die Indianapolis Colts gewannen mit 10:6 gegen die New England Patriots. Alexander Steinforth, Chef der NFL in Deutschland, beteuerte danach, dass dies nur eine Ausnahme gewesen sei, weil das Estadio Azteca in Mexiko aufgrund von Bauarbeiten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nicht zur Verfügung stand. Allerdings war diese Aussage weit vor dem nun abgeschlossenen Deal der NFL. Frankfurt hat gezeigt, dass zwei Spiele innerhalb von einer Woche möglich sind und sich das Vertrauen der Liga erarbeitet. Ausgeschlossen ist eine Wiederholung definitiv nicht. Ob es aber gleich zu einer Regel wird, steht in den Sternen. Vorerst sieht die NFL Spiele in Deutschland nur bis 2025 vor, so lange läuft der Vertrag. 2024 treffen die Carolina Panthers in München auf die New York Giants, 2025 ist Frankfurt wieder an der Reihe. Da die bisherigen drei Partien jedoch ein voller Erfolg waren, gilt eine Verlängerung des Deals als gesichert.

