Edebali: In Jakobs Fall ist es schon fast keine Ungewissheit mehr, er ist eher einer der Practice-Squad-Spieler. Und wen die Teams in ihrem 53-Mann-Roster haben wollen, kommunizieren sie relativ gut. Die sagen dann 'Hey, Ende der Woche werden wir dich wieder entlassen und in den Practice Squad packen. Falls nächste Woche ein Spot frei ist, werden wir dich wieder aktivieren.' Heißt, Jakob kann sich besser emotional und mental darauf vorbereiten, als jemand, der einfach schlecht spielt. Weil schlecht spielt er ja nicht.

In den vergangenen Wochen wurde der Deutsche Jakob Johnson mehrfach von den New York Giants entlassen - und wieder im Practice Squad aufgenommen , beziehungsweise in den aktiven Spieltagskader berufen.

ran: Warum wird er dann immer wieder entlassen?

Edebali: Das ist relativ tiefgründig. Bevor ich seine Situation analysiere, breche ich meine Situation in der NFL kurz herunter. Perfektes Beispiel: Ich wurde damals von den Raiders unter Vertrag genommen, hatte ein Probetraining in Woche 2. Die fanden mich toll, haben mir aber gesagt: 'Pass auf, wir haben noch andere talentierte Spieler wie Rookie Maxx Crosby. Aber wenn sich einer dieser Spieler verletzt, wärst du der nächste, den wir anrufen und unter Vertrag nehmen.' Vier, fünf Wochen später hat sich einer verletzt, ich bin im 53-Mann-Roster. An einem Spieltag sind von diesen 53 Spielern aber nur 48 aktiv, dementsprechend tritt man nicht nur gegen die Spieler auf der eigenen Position an.

Jakob ist Fullback, eine Position, die nicht mehr so oft gebraucht wird - je nachdem, welches offensives Scheme du spielst. Also kann es sein, dass sie lieber Jakob da hätten, aber die freie Position beispielsweise eher an einen Tight End vergeben. Es verletzt sich jede Woche jemand. Als ich bei den New Orleans Saints war, kamen jede Woche zehn vertragslose Spieler zum Probetraining vorbei – und jede Woche hatten wir einen neuen Mitspieler in der Mannschaft. Es gibt verschiedene Gründe. Manche Spieler kommen quasi als "Pflaster", manche Spieler nimmt man unter Vertrag, weil sie beim nächsten Gegner gespielt haben – oder man füllt einen Roster-Spot gar nicht auf, um einen nur kurzfristig verletzten Spieler nicht auf die Injured-Reserve-Liste setzen zu müssen.

ran: Wie war es bei Jakob Johnson in den vergangenen Wochen?

Edebali: Bei den Giants ist viel los momentan. Bei Jakob ist es eine Mischung aus allem. Erstes Thema: Matchups. Die Verantwortlichen schauen sich die Gegner an und entscheiden dann: 'Brauchen wir einen Fullback oder nicht?' Wenn es ein Team ist, das den Lauf nicht gut verteidigt, dann willst du Jakob Johnson im Roster haben. Spielen sie aber den Lauf richtig gut und sind dafür schlecht gegen den Pass, brauchst du ihn nicht. Dann kommt es auch auf die Special Teams an, was für Nicht-Superstar-Spieler immer das Ticket ist, um am Gameday aktiv zu sein. Wie wichtig ist er in den Special Teams? Wie wichtig ist er an Game Days für das Team?

ran: Wie sehen Sie die Leistung von Jakob Johnson in den vergangenen Spielen?

Edebali: Als Fullback ist es wie als Offensive Liner. Du fällst nur auf, wenn du schlecht spielst. Wenn Jakob nicht gut spielt, hat er nicht geblockt. Wenn er seinen Block macht, dann sagt niemand etwas. Aber Jakob hat einen Stiernacken, der scheppert immer jeden weg, wenn er auf dem Feld ist. Das ist auch einer der Gründe, warum Jakob immer wieder ins Practice Squad aufgenommen wird. Ich habe das so oft gesehen, dass Spieler nie wieder eine Chance bekommen, wenn sie ein Mal schlecht spielen. Aber wenn du für dein Team auf dem Platz und neben dem Platz einen Wert hast, dann bleibst du drin.

Als Außenstehender denkt man vielleicht, dass es einen Grund gibt, wieso er jede Woche gefeuert wird. Aber eigentlich sollte man andersherum denken: Warum wird er jede Woche wieder aufgenommen? Weil er Wert hat. Ich habe auch oft mit Spielern gespielt, die bessere Footballer waren als ich. Aber die Teams wussten, was sie von mir bekommen. In Jakobs Situation hat das nicht mit seiner Leistung zu tun, sondern mit der Gesamtsituation, dem Roster, dass sie ihren Groove finden müssen. Wenn du in der NFL zwei Spiele verlierst, brennt es eh. Da wird dann alles ausprobiert und es ist sehr schwer Fuß zu fassen.