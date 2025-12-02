NFL: Jauan Jennings von den 49ers zieht sich den Ärger von Spielern der Cleveland Browns zu

Der Ärger um Jauan Jennings hört nicht auf. Nach dem Wirbel im Spiel gegen die Panthers kommen nun auch von den Browns heftige Vorwürfe.

Wer gedacht hatte, die Aufregung um Jauan Jennings habe sich nach seiner Auseinandersetzung mit Panthers-Safety Tre'von Moehrig mittlerweile gelegt, sah sich getäuscht.

Eine Woche nachdem der Wide Receiver der San Francisco 49ers von Moehrig per Tiefschlag in den Leistenbereich getroffen wurde, zeigten Spieler der Cleveland Browns Verständnis für Moehrigs Aktion.

"Er ist ein A..., und das soll auch jeder wissen", wird Shelby Harris vom TV-Sender "WEWS" nach der 8:26-Niederlage der Browns gegen die Niners zitiert.

"Ich verstehe, warum ihm in die Eier getreten wurde, weil er Dinge gesagt hat, die man einem anderen Mann niemals sagen sollte", so Harris weiter: "Aber ich respektiere das nicht, wenn man so etwas sagt und sich dann hinter seiner O-Line versteckt. Das ist echt weich, und das soll auch jeder wissen (...) Ich bin überrascht, dass ihm noch niemand ins Gesicht geschlagen hat."