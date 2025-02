Das Spektakuläre: Burnley hat, beginnend mit dem Spiel am Tag darauf (29. Dezember, 0:0 gegen Middlesbrough) eine Serie von acht ungeschlagenen Spielen in der Liga absolvierte und dabei tatsächlich kein einziges Gegentor hinnehmen musste.

Am 28. Dezember schrieb der Torwart per Instagram, ob der ehemalige Defensiv-Spezialist nicht in die NFL zurückkehren könnte - aber nicht zu seinen geliebten Texans, sondern Traffords Lieblingsteam, den Cincinnati Bengals.

JJ Watt, der ehemalige Defensive End der Houston Texans und Arizona Cardinals ist seit Mai 2023 auch Anteilseigners eines Fußballverein in England - Burnley FC. Der heutige Bayern-Trainer Vincent Kompany war an der Seitenlinie verantwortlich, als der ehemalige NFL -Spieler sich einkaufte.

Es bleibt also abzuwarten und an den Leistungen des Championship Zweiten geknüpft, ob sich der Star-Spieler da in einen Deal verrannt hat, den er so nicht hat kommen sehen zur Wahrheit zu werden.